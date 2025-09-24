Stadin Silakkamarkkinoiden tämän vuoden parhaat silakkatuotteet on valittu
Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivän perinteiden mukaan ruoka- ja kaupunkikulttuurin asiantuntijoista koostuva silakkaraati on palkinnut markkinoiden parhaat silakkatuotteet. Taivassalolaiset Pirjo ja Reima Salonen voittivat molemmat kilpailun kategoriat. Stadin Silakkamarkkinoita vietetään Kauppatorilla lauantaihin 11. lokakuuta asti.
Vaihtuvin jäsenin 1970-luvulta asti toiminut silakkaraati valitsee vuosittain kolme parasta kalatuotetta Stadin Silakkamarkkinoiden tarjonnasta kahdessa eri kategoriassa. Parhaan perinteisen silakasta valmistetun maustekalan palkinnosta eli “vuoden maustekala” -sarjassa kilpaili tänä vuonna 6 tuotetta ja modernimpien kylmien silakkaherkkujen sarjassa “vuoden silakkayllätys” -tittelistä 15 tuotetta. Raati pisteytti tuotteet maun, ulkonäön, tuoksun ja koostumuksen mukaan.
Silakkayllätys-sarjassa voittajaksi julistettiin taivassalolaisten Pirjo ja Reima Salosen tillisilakka. Tuomariston vakuutti perinteinen ja kaunis presentaatio sekä ihanan tillinen maku. Sarjan toiselle sijalle sijoittui Kasalan kahvila-ravintolan chilisilakka, kolmannelle taivassalolaisen Liisa Vainion sitruunavalkosipulisilakka.
“Kaikki kilpailutuotteet olivat laadukkaita, ja erilaiset nyanssit erottuivat selkeästi. Maku ja koostumut ovat minulle tärkeimmät ominaisuudet – eniten arvostan makujen harmoniaa”, kuvailee silakkaraadin jäsen Miitta Sorvali.
Pirjo ja Reima Salonen voittivat myös vuoden perinteinen maustekala -sarjan pääpalkinnon. Tuomaristo ihastui erityisesti tuotteen moniulotteisuuteen, suolan ja makeuden tasapainoon sekä hyvään koostumukseen. Toiselle sijalle sijoittui Hannu Hellsten Pyhtäältä ja kolmannelle sijalle kotkalainen Sami Antikainen. Molemmissa sarjoissa palkitut tuotteet ovat myynnissä kalastajien myyntipisteillä niin kauan, kuin tuotteita riittää.
Silakkaraadissa kalaherkkuja arvioivat tänä vuonna näyttelijä Miitta Sorvalin lisäksi nuorisoneuvoston jäsen Eino Missi, Finlands Svenska Måltidsakademin keittiömestari Peter af Björksten, sosiaali-, terveys- ja pelastustoiminnan apulaispormestari Maarit Vierunen, kokki-ravintoloitsija ja muusikko Antto Melasniemi, ruokavaikuttajat Kia Arpia ja Petra Wettenranta, Finlands svenska Marthaförbundetin Sandra Mellgren, Helsingin kaupungin vesiliikenteestä vastaava projektipäällikkö Lennart Petterson ja ravintoloitsija Mikko Leisti sekä yllätysjäsen – suuri silakkaruokien ystävä – Lorenz Backman, joka saapui vierailemaan raatiin ja maistelemaan tuotteita. Backman ei ollut mukana pisteyttämässä tuotteita.
“Tuotteiden laaja kirjo yllätti. Tuotteissa näkyy perinteisyys – pitkät reseptiikan traditiot. Raati pohti sitä, miten uudet kohderyhmät kuten nuoret löytäisivät silakan. Oli kiinnostavaa myös käydä keskusteluja merellisyydestä ja ruokakulttuurista silakkamaistelujen äärellä”, kertoo silakkaraadin puheenjohtaja Lennart Petterson.
Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 5.–11.10.2025. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16.
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153
