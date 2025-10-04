Noheva nousija jatkaa yllätyksiä – nipisti ensimmäisenä pisteen SPV:ltä
Seinäjoen Peliveljet koki viimeisenä joukkueena tällä kaudella pistemenetyksen, kun liiganousija Hawks taipui vasta jatkoajalla maalein 6-5. Sarjakärki joutui varsinaisella peliajalla kirimään neljästi tasoihin.
Liigapaikkansa menettäneen Happeen tilalle nostettu ja jumboksi veikkailtu Hawks kävi jo avauserässä kolmesti edellä ja karkasi toisessa peräti 4–2-johtoon Joona Kurosen osumalla. Syöttöralleilla keskelle vapaaksi pelatut Miika Latvala ja Konsta Haukkala nostivat isännät tasoihin, mutta vielä päätösjakson alussa Aaro Pohjanmaa laukoi irtopallosta haastajan johtoon. Juuso Keskinen tasoitti kaksi minuuttia myöhemmin matalalla laukauksella laidasta, ja ratkaisu venyi jatkoajalle. Sitä oli jäljellä puoli minuuttia, Juuso Keskinen malttoi pitkän kierron kruunuksi vielä syöttää takatolpalle: sieltä Eemeli Karjanlahti lakaisi lisäpisteen SPV:lle, joka tänään ei johtanut ottelua sekuntiakaan. Juuso Keskinen (2+1) ja Miika Latvala (1+2) olivat kotijoukkueen pistehait. Hawksin hahmoksi kelpaa nostaa isoja torjuntoja venyttänyt maalivahti Toni Wuorenjuuri.
Sunnuntain toisessa ottelussa Nokian KrP jätti Nurmon Jymyn vielä nollakerhoon voittamalla kotonaan 8-5. Vielä kahden erän jälkeen Jymy oli ollut vain maalin päässä. KrP vei avauserän 3-1, ja toisen alussa Mikko Laakso ohjasi maalin edestä tilanteeksi jo 4-1. Eemil Äijälä harhasyötön jälkeen ja ylivoimalla Viljami Järvikangas nostivat altavastaajan vielä taukolukemiin 4-3. Päätösjaksolla napsahti kaksi kertaa 24 sekunnissa, kun Nico Jonaeson ylivoimalla ja Joonatan Kovanen muuttivat tilanteeksi jo 6-3, mistä Jymy ei enää toipunut. Mikko Laakso oli kahdella maalillaan ja kahdella syöttöpisteellään voittajien tehomies. Nico Jonaeson merkkautti saldon 2+1.
SPV:llä on sarjakärjessä nyt kolmen pisteen etumatka Classiciin ja Westend Indiansiin. Hännillä ovat FBC Turku, Jymy ja LASB vielä nollakerhossa.
Sarja jatkuu perjantaina otteluilla EräViikingit-Nurmon Jymy, Classic–SPV ja Westend Indians–FBC Turku.
