Eerikkilä

HJK on T15 Suomen mestari

5.10.2025 21:39:06 EEST | Eerikkilä | Tiedote

Jaa

Laura Kalmari -turnauksen nimellä kulkeva SM-turnaus huipentui sunnuntaina sijoitusotteluihin. HJK vei mestaruuden nimiinsä  lukemin 2-0 JyPKiä vastaan. NuPS nappasi himmeimmät mitalit voittamalla EPS:n pronssiottelussa samoin luvuin.

HJK juhli T15-ikäluokan Suomen mestaruutta Eerikkilässä.
HJK juhli T15-ikäluokan Suomen mestaruutta Eerikkilässä. Kalevi Hämäläinen

Helsinkiläinen HJK vei toistamiseen Suomen mestaruuden 15-vuotiaiden tyttöjen SM-turnauksessa. HJK:n päävalmentaja Antti Mäkelä kiitteli finaalin jälkeen joukkueensa koko kauden kestänyttä hienoa sitoutumista.

”Arjessa tehtävä työ on ratkaisevaa. Tämä turnaus on ollut meille todella tärkeä määränpää ja auttanut arjessa.”

HJK:n kapteeni Laura Lahti kertoi joukkueen lähteneen alusta asti nauttimaan turnauksesta.

”Lähdettiin pelaamaan jenginä ja nauttimaan, ihan sama miten pelit päättyy. Nämä oli vikat pelit tällä kokoonpanolla, joten tuntuu tosi hyvältä.”

JyPK tuli finaaliin kovalla sykkeellä, mutta ei lopulta onnistunut voittamaan helsinkiläisiä.

”Pikkuisen pettyntyt fiilis, ettei päästy ihan parhaimpaan. Mutta vastustaja oli hyvä ja lopputulos kertoo pelistä”, JyPK:n päävalmentaja  Reijo Hopponen jutteli pelin päätyttyä.

Pronssimitalit napanneen NuPS:n päävalmentaja Sami Hakala-Bergman sen sijaan iloitsi joukkueensa menestyksestä.

”Tämä oli meille pienenä seurana huikea tulos. Tavoitteena oli olla kolmen joukossa ja uskoimme siihen. Tämä turnaus oli meille unelma ja kauden päätavoite, jonka eteen on tehty paljon töitä.”

Laura Kalmari -turnauksen tulospalveluun voit käydä tutustumassa Palloliiton tulospalvelussa.

15-vuotiaiden poikien SM-turnaus, Kai Pahlman -turnaus, pelataan 16.-19.10. Eerikkilässä.

Avainsanat

laura kalmari -turnaus 2025jalkapallo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

HJK juhli T15-ikäluokan Suomen mestaruutta Eerikkilässä.
HJK juhli T15-ikäluokan Suomen mestaruutta Eerikkilässä.
Kalevi Hämäläinen
Lataa

Linkit

Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.

Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fiFacebookInstagramLinkedIn, TikTok  ja YouTube.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Eerikkilä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye