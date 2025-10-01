HJK on T15 Suomen mestari
Laura Kalmari -turnauksen nimellä kulkeva SM-turnaus huipentui sunnuntaina sijoitusotteluihin. HJK vei mestaruuden nimiinsä lukemin 2-0 JyPKiä vastaan. NuPS nappasi himmeimmät mitalit voittamalla EPS:n pronssiottelussa samoin luvuin.
Helsinkiläinen HJK vei toistamiseen Suomen mestaruuden 15-vuotiaiden tyttöjen SM-turnauksessa. HJK:n päävalmentaja Antti Mäkelä kiitteli finaalin jälkeen joukkueensa koko kauden kestänyttä hienoa sitoutumista.
”Arjessa tehtävä työ on ratkaisevaa. Tämä turnaus on ollut meille todella tärkeä määränpää ja auttanut arjessa.”
HJK:n kapteeni Laura Lahti kertoi joukkueen lähteneen alusta asti nauttimaan turnauksesta.
”Lähdettiin pelaamaan jenginä ja nauttimaan, ihan sama miten pelit päättyy. Nämä oli vikat pelit tällä kokoonpanolla, joten tuntuu tosi hyvältä.”
JyPK tuli finaaliin kovalla sykkeellä, mutta ei lopulta onnistunut voittamaan helsinkiläisiä.
”Pikkuisen pettyntyt fiilis, ettei päästy ihan parhaimpaan. Mutta vastustaja oli hyvä ja lopputulos kertoo pelistä”, JyPK:n päävalmentaja Reijo Hopponen jutteli pelin päätyttyä.
Pronssimitalit napanneen NuPS:n päävalmentaja Sami Hakala-Bergman sen sijaan iloitsi joukkueensa menestyksestä.
”Tämä oli meille pienenä seurana huikea tulos. Tavoitteena oli olla kolmen joukossa ja uskoimme siihen. Tämä turnaus oli meille unelma ja kauden päätavoite, jonka eteen on tehty paljon töitä.”
Laura Kalmari -turnauksen tulospalveluun voit käydä tutustumassa Palloliiton tulospalvelussa.
15-vuotiaiden poikien SM-turnaus, Kai Pahlman -turnaus, pelataan 16.-19.10. Eerikkilässä.
