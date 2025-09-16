Heavy Events Oy

Vahvin MM-kilpailut toivat mitalisateen Suomeen!

6.10.2025 00:52:28 EEST | Heavy Events Oy | Uutinen

Viikonloppuna Yorkissa, Englannissa järjestetyissä ja dopingvalvonnan alaisissa World Heavy Events Association liiton Vahvin MM-kilpailussa saatiin Suomeen varsinainen mitalisade, kun eri sarjoista kirjattiin kotimatkalle mukaan kolme maailmanmestaria sekä kolme pronssimitalia. (Mitalipaikkakunnan Tornio, Revonlahti, Kulho, Espoo, Lapinlahti, Lumijoki).

Suomen maajoukkue vahvin lajien MM-kilpailuissa, Yorkissa, Englannissa.
Suomen maajoukkue vahvin lajien MM-kilpailuissa, Yorkissa, Englannissa. Suomen Voimalajiliitto Suomen Voimalajiliitto

Kaksipäiväiseen kilpailuun oli matkannut yhdeksän suomalaista, jotka olivat ansainneet paikkansa aikaisemmin tänä vuonna Hämeenlinnassa pidetyistä Vahvin SM-kilpailuista.

Kilpailussa miteltiin seitsemässä eri lajissa mitaten monipuolisesti urheilijoiden suorituskykyä niin maksimivoiman, kuin lajitekniikan ja kestävyydenkin osalta.

Lajeina olivat: Tukinnosto maksimi, Maastanosto maksimi, Atlas-kiven nosto olkapäälle, Farmarikävely, Conan-pyörä, Dinnie hold sekä yhdistelmälaji, jossa osa-alueina olivat käsipainon punnertaminen, säkin lastaus sekä kelkan veto.

Suomen joukkueen mukana kotimaahan matkasi kolme maailmanmestaruutta, kun Kulhon Aino Wasenius-Viitalahti voitti naisten -65kg sarjan, Tornion Riia Nieminen naisten -75kg sarjan ja Revonlahden Teemu Pohto miesten masters 40-vuotta sarjan.

Kokonaismenestyksen kruunasi kolme pronssimitalistia: Saara Lukkarila (Lumijoki, N-65kg), Niko Tuominen (Lapinlahti, M-85kg) sekä Rene Salojärvi (Espoo M-100kg).

Kilpailun livestream on nähtävissä World Heavy Events Association Youtube-kanavalla:

https://www.youtube.com/watch?v=3BrOUlO8yGI

Tarvittaessa lisää valokuvia urheilijista toimitetaan pyynnöstä.

Tornion Riia Nieminen juhlimassa maailmanmestaruutta -75kg sarjassa.
Tornion Riia Nieminen juhlimassa maailmanmestaruutta -75kg sarjassa.
Suomen Voimalajiliitto
Suomen Voimalajiliitto
Maailmanmestari Aino Wasenius-Viitalahti tukin nostossa
Maailmanmestari Aino Wasenius-Viitalahti tukin nostossa
Suomen Voimalajiliitto
Revonlahden Voimailijoiden Teemu Pohto matkalla maailmanmestaruuteen Dinnie hold lajissa.
Revonlahden Voimailijoiden Teemu Pohto matkalla maailmanmestaruuteen Dinnie hold lajissa.
Suomen Voimalajiliitto
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.

Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.

