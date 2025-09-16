Vahvin MM-kilpailut toivat mitalisateen Suomeen!
Viikonloppuna Yorkissa, Englannissa järjestetyissä ja dopingvalvonnan alaisissa World Heavy Events Association liiton Vahvin MM-kilpailussa saatiin Suomeen varsinainen mitalisade, kun eri sarjoista kirjattiin kotimatkalle mukaan kolme maailmanmestaria sekä kolme pronssimitalia. (Mitalipaikkakunnan Tornio, Revonlahti, Kulho, Espoo, Lapinlahti, Lumijoki).
Kaksipäiväiseen kilpailuun oli matkannut yhdeksän suomalaista, jotka olivat ansainneet paikkansa aikaisemmin tänä vuonna Hämeenlinnassa pidetyistä Vahvin SM-kilpailuista.
Kilpailussa miteltiin seitsemässä eri lajissa mitaten monipuolisesti urheilijoiden suorituskykyä niin maksimivoiman, kuin lajitekniikan ja kestävyydenkin osalta.
Lajeina olivat: Tukinnosto maksimi, Maastanosto maksimi, Atlas-kiven nosto olkapäälle, Farmarikävely, Conan-pyörä, Dinnie hold sekä yhdistelmälaji, jossa osa-alueina olivat käsipainon punnertaminen, säkin lastaus sekä kelkan veto.
Suomen joukkueen mukana kotimaahan matkasi kolme maailmanmestaruutta, kun Kulhon Aino Wasenius-Viitalahti voitti naisten -65kg sarjan, Tornion Riia Nieminen naisten -75kg sarjan ja Revonlahden Teemu Pohto miesten masters 40-vuotta sarjan.
Kokonaismenestyksen kruunasi kolme pronssimitalistia: Saara Lukkarila (Lumijoki, N-65kg), Niko Tuominen (Lapinlahti, M-85kg) sekä Rene Salojärvi (Espoo M-100kg).
Kilpailun livestream on nähtävissä World Heavy Events Association Youtube-kanavalla:
https://www.youtube.com/watch?v=3BrOUlO8yGI
Tarvittaessa lisää valokuvia urheilijista toimitetaan pyynnöstä.
Kuvat
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
