Aurajoki Oy palkittiin vuoden 2025 energiafiksuimpana yrityksenä

Turku Energia

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi

Aurajoki Oy

Aurajoen tuottamat pinnoitteet ja teräsrakenteet ovat tuttu näky jokaisen arjessa. Löydät kädenjälkemme kaikkialta – voimalinjoista ovenkahvoihin ja kaikkeen siltä väliltä. Palvelukokonaisuutemme sisältää metallien pintakäsittelyä, konepajatuotantoa, osahankintaa, logistiikkaa, varastointia, kokoonpanoa sekä erilaisia asiakaskohtaisia toimituskokonaisuuksia. Olemme vastuullinen kumppanisi ja tukenasi koko tuotantoprosessin ajan. Tuotamme, kehitämme ja suunnittelemme taloudellisesti tehokkaita teollisia palveluita, joilla voimme yhdessä luoda kestäviä ratkaisuja tarpeeseesi. Joustavana toimijana mukaudumme yksilöllisiin tarpeisiisi – saat meiltä joko koko toimitusketjun tai vain tarvitsemasi palvelun. Varmasti ja vahvan kokemuksen saattelemana. Vankka tekninen osaamisemme varmistaa onnistumisesi vaativimmissakin pinnoituksen ja teräsrakentamisen hankkeissa. Monipuolinen alihankintaketjumme mm. materiaalihankinnan, maalauksen ja koneistuksen osalta mahdollistaa laajan ja ketterän palvelukokonaisuuden.

Ellego Powertec Oy

Ellego Powertec Oy on globaalisti toimiva suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut korkealaatuisiin tehoelektroniikkaratkaisuihin ja lentokenttävalaistukseen (AGL). Yli 45 vuoden kokemuksella suunnittelemme ja valmistamme akkuvarmennettuja tasasähkökeskuksia, tasasuuntaajia, vaihtosuuntaajia sekä asiakkaan vaatimusten mukaisia järjestelmiä teollisuuden ja infrastruktuurin tarpeisiin ydinvoimalaitoksista ja sähköasemista laivoihin ja lentokentille (AGL). Omien tuotteiden lisäksi toimimme luotettavana ja ammattitaitoisena sähkötekniikan sopimusvalmistajana. www.ellego.fi

Piltti Oy Kauppapuutarha

Piltti Oy Kauppapuutarha on pöytyäläinen perheyritys, jolla on kasvihuoneviljelystä yli 70 vuoden kokemus. Nykyiset päätuotteemme ovat babypinaatti sekä erilaiset sipulikukat, kuten hyasintit, ruukkunarsissit ja leikkoliljat sekä kesäkaudella ruukku- ja ryhmäkasvit. Asiakkaitamme ovat kotimaiset keskusliikkeet, kauppaketjut sekä vihannes- ja kukkatukut. Avain arvojamme ovat tuoreus, vastuullisuus sekä puhtaus. Olemme viime vuosien aikana panostaneet paljon päästövähennystyöhön yrityksessämme.

Turun Kiinteistöässä