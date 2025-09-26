Aurajoki Oy palkittiin vuoden 2025 energiafiksuimpana yrityksenä
Turun Kauppakamari ja Turku Energia järjestivät Turun seudun yrityksille Energiafiksuin yritys -kilpailun, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä tehostamaan omaa energiankäyttöään. Voittajaksi valittiin metallien pintakäsittelypalveluihin ja infran teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut Aurajoki Oy. Kunniamaininnat energiatehokkaista ratkaisuistaan saivat Ellego Powertec Oy, Piltti Oy Kauppapuutarha sekä Turun Kiinteistöässä Oy. Kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yrityksille.
Kilpailun voittajan valitsi raati, johon kuuluivat edustajat Turku Energiasta sekä Turun Kauppakamarista. Kilpailun esiraadissa olivat mukana myös kaukolämmön asiakasohjausfoorumin edustajat. Kilpailu järjestettiin maalis-toukokuussa 2025 ja se oli avoin kaikille yrityksen koosta riippumatta. Yhteensä osallistujia ilmoittautui seitsemän.
"Pidämme tärkeänä, että esimerkillisesti ja energiafiksusti toimivia yrityksiä nostetaan esiin julkisuudessa, joten olimme mielellämme mukana kilpailussa. Turun alueen kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet tarvitsevat myös elinkeinoelämän panosta, ja nyt palkitut yritykset ovat erinomaisia esimerkkejä omalla toimialallaan", iloitsee Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen.
"Tämän kilpailun tavoitteena on kannustaa yrityksiä pienistä suurimpiin pohtimaan oman yrityksensä energiatehokkuutta. Usein eri yritysten toimenpiteet toimivat hyvänä kannustimena muillekin. Pienilläkin toimenpiteillä voi saada paljon aikaiseksi", sanoo kilpailun raatia vetänyt myyntijohtaja Harri Salo Turku Energiasta.
Voittajan valinnassa painotettiin yrityksen tekemiä konkreettisia, energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.
Kilpailun voittanut Aurajoki Oy on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja energiatehokkuutensa parantamiseksi. Energiafiksuin yritys -kisan voittoon yhtiön vei vuonna 2024 Lietoon valmistuneen kuumasinkityslaitoksen tuottama hukkaenergia, joka kierrätetään hyötykäyttöön Liedon kaukolämpöverkkoon. Aurajoki Oy kertoo kuumasinkityslaitoksen tuottavan yhteensä 2300 megawattituntia hukkalämpöä vuosittain. Lisäksi Aurajoki Oy on investoinut vuonna 2024 aurinkosähköenergiaan, lisännyt led-valaistusta tehtaillaan sekä tehnyt useita muita toimenpiteitä energiatehokkuutensa parantamiseksi.
Lisäksi raati palkitsi kolme yritystä kunniamaininnoilla. Halikossa sijaitseva Ellego Powertec Oy suunnittelee ja valmistaa tehoelektroniikkaratkaisuja, mm. akkuvarmennettuja tasasähkökeskuksia ja tasasuuntaajia, teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin tarpeisiin sekä lentokenttävalaistusjärjestelmiä (AGL). Ellego Powertec Oy sai kilpailussa kunniamaininnan tekemästään kokonaisvaltaisesta työstä energiatehokkuutensa eteen, kuten älykkään, energiatehokkuutta parantavan automaatiojärjestelmän käyttöönotosta. Raati huomioi kunniamaininnassa myös Ellego Powertec Oy:n asiakkaidensa energiatehokkuutta edistävät ratkaisut ja tuotteet sekä kattavan sidosryhmäviestinnän energiatehokkuudesta ja sen edistämisestä.
Toisen kunniamaininnan sai Riihikoskella sijaitseva Piltti Oy Kauppapuutarha tekemästään investoinnista päätuotteensa, babypinaatin kasvuvalojen vaihtamisesta led-valaisimiin, jonka myötä sähkönkulutus putosi 65 %. Yritys käyttää myös kasvihuoneidensa lämmitykseen elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyvää jauhettua kaurankuorta.
Kolmannen kunniamaininnan sai Turun Kiinteistöässä Oy, joka edistää asiakkaidensa energiatehokkuutta kulutusta seuraamalla ja säätämällä. Yritys on yhdistänyt energiatehokkuushankkeet talotekniseen osaamiseen ja perinteiseen kiinteistöhuoltoon. Yrityksen kehittämässä mallissa kiinteistöjä seurataan reaaliaikaisesti, jolloin energiatehokkuutta päästään kehittämään ja optimoimaan pitkäjänteisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri Salo, myyntijohtaja, Turku Energia
puh. 050 5573 760
harri.salo@turkuenergia.fi
Krista Ahonen, vaikuttamispäällikkö, Turun kauppakamari
puh. 050 5949641
krista.ahonen@turku.chamber.fi
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, Aurajoki Oy
ralf.sohlstrom@aurajoki.fi
Mikko Kuikkaniemi, HSEQ-päällikkö, Aurajoki Oy
mikko.kuikkaniemi@aurajoki.fi
Kuvat
Turku Energia
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi
Aurajoki Oy
Aurajoen tuottamat pinnoitteet ja teräsrakenteet ovat tuttu näky jokaisen arjessa. Löydät kädenjälkemme kaikkialta – voimalinjoista ovenkahvoihin ja kaikkeen siltä väliltä. Palvelukokonaisuutemme sisältää metallien pintakäsittelyä, konepajatuotantoa, osahankintaa, logistiikkaa, varastointia, kokoonpanoa sekä erilaisia asiakaskohtaisia toimituskokonaisuuksia. Olemme vastuullinen kumppanisi ja tukenasi koko tuotantoprosessin ajan. Tuotamme, kehitämme ja suunnittelemme taloudellisesti tehokkaita teollisia palveluita, joilla voimme yhdessä luoda kestäviä ratkaisuja tarpeeseesi. Joustavana toimijana mukaudumme yksilöllisiin tarpeisiisi – saat meiltä joko koko toimitusketjun tai vain tarvitsemasi palvelun. Varmasti ja vahvan kokemuksen saattelemana. Vankka tekninen osaamisemme varmistaa onnistumisesi vaativimmissakin pinnoituksen ja teräsrakentamisen hankkeissa. Monipuolinen alihankintaketjumme mm. materiaalihankinnan, maalauksen ja koneistuksen osalta mahdollistaa laajan ja ketterän palvelukokonaisuuden.
Ellego Powertec Oy
Ellego Powertec Oy on globaalisti toimiva suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut korkealaatuisiin tehoelektroniikkaratkaisuihin ja lentokenttävalaistukseen (AGL). Yli 45 vuoden kokemuksella suunnittelemme ja valmistamme akkuvarmennettuja tasasähkökeskuksia, tasasuuntaajia, vaihtosuuntaajia sekä asiakkaan vaatimusten mukaisia järjestelmiä teollisuuden ja infrastruktuurin tarpeisiin ydinvoimalaitoksista ja sähköasemista laivoihin ja lentokentille (AGL). Omien tuotteiden lisäksi toimimme luotettavana ja ammattitaitoisena sähkötekniikan sopimusvalmistajana. www.ellego.fi
Piltti Oy Kauppapuutarha
Piltti Oy Kauppapuutarha on pöytyäläinen perheyritys, jolla on kasvihuoneviljelystä yli 70 vuoden kokemus. Nykyiset päätuotteemme ovat babypinaatti sekä erilaiset sipulikukat, kuten hyasintit, ruukkunarsissit ja leikkoliljat sekä kesäkaudella ruukku- ja ryhmäkasvit. Asiakkaitamme ovat kotimaiset keskusliikkeet, kauppaketjut sekä vihannes- ja kukkatukut. Avain arvojamme ovat tuoreus, vastuullisuus sekä puhtaus. Olemme viime vuosien aikana panostaneet paljon päästövähennystyöhön yrityksessämme.
Turun Kiinteistöässä
Turun Kiinteistöässällä on yhden kontaktin takana nykyaikainen kiinteistöhuolto ja talotekniset LVISAK-palvelut – yhdistettyinä vahvaan asiakaspalveluasenteeseen. Huoltopalvelumme asunto-osakeyhtiöille, liikekiinteistöille ja kiinteistöjen kaikille käyttäjille ovat alueen kattavimmat, myös päivystysaikoina. Yritys on toiminut Turun ja lähikuntien alueella vuodesta 1986 ja on osa PHM Groupia, Pohjois-Euroopan johtavaa kiinteistöpalvelualankonsernia. Meille energiatehokkuus ei ole yksittäinen projekti, vaan osa kiinteistön elinkaarta, joka kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä.
