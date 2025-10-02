Kutsu mediatilaisuuteen 9.10.2025: Viranomaisposti saapuu vuoden 2026 alusta ensisijaisesti sähköisesti – muutos koskee noin kahta miljoonaa henkilöä

Vuoden 2026 alusta alkaen useiden viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti. Kun henkilö tunnistautuu vuoden 2026 alussa tai sen jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee noin kahta miljoonaa digitaalisesti asioivaa henkilöä, joilla Suomi.fi-viestit ei ole vielä käytössä. Tämän muutoksen jälkeen Suomi.fi-viestit on käytössä yli neljällä miljoonalla henkilöllä.

Median edustajilla on nyt mahdollisuus kuulla ja kysyä muutoksesta ja sen toteutuksesta torstaina 9.10.2025 klo 08.30–10.00 järjestettävässä mediatilaisuudessa.

Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) ja etäyhteyksien välityksellä. Etäyhteydet aukeavat klo 9.00.

Tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat

mistä muutoksessa on kyse

miten muutos näkyy kansalaisille

muutoksesta kertovasta kansalaiskampanjasta ja -kiertueesta



Tilaisuudessa on mahdollisuus sopia haastattelusta projektista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Paikan päälle saapuville on tarjolla aamupalaa. Webinaari alkaa klo 9.00.

Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään 8.10.2025: https://www.lyyti.in/Mediatilaisuus_9102025_Suomifipostilaatikko_korvaa_viranomaisilta_tulevan_paperipostin_vuoden_2026_alusta__muutos_koskee_noin_kahta_miljoonaa_henkiloa_5542

Tervetuloa!