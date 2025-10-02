Kutsu mediatilaisuuteen 9.10.2025: Viranomaisposti saapuu vuoden 2026 alusta ensisijaisesti sähköisesti – muutos koskee noin kahta miljoonaa henkilöä
Tervetuloa 9.10. klo 08.30–10.00 mediatilaisuuteen kuulemaan muutoksesta ja sen vaikutuksista!
Vuoden 2026 alusta alkaen useiden viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti. Kun henkilö tunnistautuu vuoden 2026 alussa tai sen jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee noin kahta miljoonaa digitaalisesti asioivaa henkilöä, joilla Suomi.fi-viestit ei ole vielä käytössä. Tämän muutoksen jälkeen Suomi.fi-viestit on käytössä yli neljällä miljoonalla henkilöllä.
Median edustajilla on nyt mahdollisuus kuulla ja kysyä muutoksesta ja sen toteutuksesta torstaina 9.10.2025 klo 08.30–10.00 järjestettävässä mediatilaisuudessa.
Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) ja etäyhteyksien välityksellä. Etäyhteydet aukeavat klo 9.00.
Tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat
- mistä muutoksessa on kyse
- miten muutos näkyy kansalaisille
- muutoksesta kertovasta kansalaiskampanjasta ja -kiertueesta
Tilaisuudessa on mahdollisuus sopia haastattelusta projektista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.
Paikan päälle saapuville on tarjolla aamupalaa. Webinaari alkaa klo 9.00.
Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään 8.10.2025: https://www.lyyti.in/Mediatilaisuus_9102025_Suomifipostilaatikko_korvaa_viranomaisilta_tulevan_paperipostin_vuoden_2026_alusta__muutos_koskee_noin_kahta_miljoonaa_henkiloa_5542
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestinnän päivystys medialle / Kommunikationens jour för medier / Finnish Digital Agency’s Media Service
Mediapuhelin palvelee ma-pe klo 9-16
Päivi RailotieViestinnän erityisasiantuntijaPuh:0295 535 080paivi.railotie@dvv.fi
Kuvat
Linkit
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Muut kielet
- ENG: Invitation for the media event 9.10.2025: From the beginning of 2026, mail from the authorities will primarily arrive electronically – the change will affect about two million people
- SWE: Inbjudan till medieevenemang 9.10.2025: Från och med 2026 skickas myndighetspost i första hand elektroniskt – ändringen omfattar cirka två miljoner personer
