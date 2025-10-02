Digi- ja väestötietovirasto

Kutsu mediatilaisuuteen 9.10.2025: Viranomaisposti saapuu vuoden 2026 alusta ensisijaisesti sähköisesti – muutos koskee noin kahta miljoonaa henkilöä

6.10.2025 07:33:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa 9.10. klo 08.30–10.00 mediatilaisuuteen kuulemaan muutoksesta ja sen vaikutuksista!

Kuvassa henkilö pitelee kädessään puhelinta ja puhelimen näytöllä on ilmoitus Suomi.fi-viestien käyttööntulosta.
Vuonna 2026 sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viestit tulee käyttöön kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille, jotka eivät ole ottaneet sitä aiemmin käyttöönsä. Digi- ja väestötietovirasto

Vuoden 2026 alusta alkaen useiden viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti. Kun henkilö tunnistautuu vuoden 2026 alussa tai sen jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee noin kahta miljoonaa digitaalisesti asioivaa henkilöä, joilla Suomi.fi-viestit ei ole vielä käytössä. Tämän muutoksen jälkeen Suomi.fi-viestit on käytössä yli neljällä miljoonalla henkilöllä.

Median edustajilla on nyt mahdollisuus kuulla ja kysyä muutoksesta ja sen toteutuksesta torstaina 9.10.2025 klo 08.30–10.00 järjestettävässä mediatilaisuudessa.

Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) ja etäyhteyksien välityksellä. Etäyhteydet aukeavat klo 9.00.

Tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat

  • mistä muutoksessa on kyse
  • miten muutos näkyy kansalaisille
  • muutoksesta kertovasta kansalaiskampanjasta ja -kiertueesta


Tilaisuudessa on mahdollisuus sopia haastattelusta projektista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Paikan päälle saapuville on tarjolla aamupalaa. Webinaari alkaa klo 9.00.

Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään 8.10.2025: https://www.lyyti.in/Mediatilaisuus_9102025_Suomifipostilaatikko_korvaa_viranomaisilta_tulevan_paperipostin_vuoden_2026_alusta__muutos_koskee_noin_kahta_miljoonaa_henkiloa_5542

Tervetuloa!

Avainsanat

suomi.fi-viestitdigitalisaatiodigipostidigitaalinen postilaatikkodigitaalinen viranomaisviestintä

Yhteyshenkilöt

Viestinnän päivystys medialle / Kommunikationens jour för medier / Finnish Digital Agency’s Media Service

Mediapuhelin palvelee ma-pe klo 9-16

Puh:0295535060dvv.viestinta@dvv.fi

Kuvat

Kuvassa henkilö pitelee kädessään puhelinta ja puhelimen näytöllä on ilmoitus Suomi.fi-viestien käyttööntulosta.
Vuonna 2026 sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viestit tulee käyttöön kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille, jotka eivät ole ottaneet sitä aiemmin käyttöönsä.
Digi- ja väestötietovirasto
Lataa

Linkit

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

https://dvv.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye