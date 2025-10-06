Matinkylään kaksi uutta katutaideteosta
Matinkylään on valmistunut kaksi uutta katutaideteosta. Teosten taustalla oli Matinkylä-seuran tekemä aloite julkisen taiteen kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on korostaa alueen identiteettiä, uudistaa vanhan lähiön ilmettä sekä luoda viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Espoon kaupunkiympäristön toimiala on mahdollistanut yhdessä asukasaktiivien kanssa taiteen tuomisen kaupungin yleisten alueiden rakenteisiin. Asuinviihtyvyyden parantamisen lisäksi tavoitteena on myös vähentää ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä.
Teokset ovat toteuttaneet kuvataiteilija Elina Holley ja virolainen mosaiikkitaiteilija Ïque (Salme Kulmar). Mimmit peinttaa -katutaidekonseptin vastaava tuottaja Rosa Hultman on tuottanut ja kuratoinut teokset.
Kasvavassa Espoossa on tilaa myös luonnolle
Matinkadun Alepan lähellä (Matinkatu 7) sijaitsevan ylikulkusillan teoksen on maalannut taiteilija Elina Holley. Hän suosii teoksissaan kukkien, kukoistuksen, kasvun, ilon ja hetkessä elämisen teemojen kuvaamista. Holleyta kiinnostaa elämän kauneuden symboliikka, ja hän haluaa teoksillaan muistuttaa ihmisiä nauttimaan hetkestä ja elämään elämää, joka on tällä hetkellä käsillä. Holley pyrkii myös ujuttamaan teoksiinsa yksityiskohtia, joita ohikulkijat voivat pysähtyä tutkimaan.
Luontoaiheisen teoksen inspiraationa on puutarhakasvien, villin luonnon ja kaupunkilaiselämän sopusointu. Se symboloi Espoota kiihkeästi kasvavana kulttuurikeskuksena, jossa on myös tilaa luonnolle. Holley toivoo tuovansa teoksellaan ohikulkijoille iloa arkeen, sillä Suomessa on pitkä pimeä kausi. Teoksen hehkuvat värit tuovat katsojalle elämäniloa ja toivoa.
Mosaiikkiteos tuo iloa ja lämpöä kaupunkitilaan
Mosaiikkitaiteilija ïque (Salme Kulmar) on toteuttanut Tiistilänkaaren alikulkutunneliin teoksen. Kaikissa neljässä pilarissa esiintyvät auringonhattukukat on aseteltu perspektiivin tuntua luovalla tavalla: suuremmat kukat ovat pilareiden alaosassa ja pienemmät yläosassa. Teoksen materiaalit koostuvat osin kierrätetyistä, osin uusista keramiikkalaatoista – muistuttaen, että myös rikkinäisestä voi syntyä kaunista.
Kaupunkitilaan tehtävässä mosaiikkiteoksessa tärkeintä on herättää tunne tai ajatus katsojassa. Espoon teoksessa viesti ei ole sanallinen, vaan muistutus lämmöstä. Teoksen kukat ("siilikübar" eli "siilin hatut") vievät ïquen lapsuuden satukuvituksiin ja luottamukseen tarinoiden hahmojen olemassaolosta. Hän aloitti mosaiikkien tekemisen lasten taidekerhossa saatuaan käyttöönsä värikkäitä lasinpaloja. Ensimmäinen julkinen teos päätyi Tarton rakennuksen seinälle, ja siitä lähtien mosaiikkitaide on ollut hänen intohimonsa.
Katutaidetta asukasyhdistyksen aloitteesta kaupungin tuella
Teosten taustalla on Matinkylä-seuran tekemä aloite julkisen taiteen kokonaisuudesta Matinkylän alueella. Taiteen avulla voidaan lisätä viihtyisyyttä ja turvallisuutta nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Matinkylän taidetunnelialoitetta on edistetty jo vuodesta 2021 alkaen yhteissuunnitteluryhmässä, johon on kuulunut edustajia Matinkylä-seurasta, Espoon modernin taiteen museosta sekä kaupungin eri yksiköistä.
Vuonna 2023 Mimmit peinttaa -taiteilijoiden työryhmä uudisti Matinkylä-seuran aloitteesta Matinkylän uimarannan rakennusten ilmettä. Elina Holley oli myös tuolloin mukana toteuttamassa rakennusten seiniin teosta nimeltä ”Merellinen puutarha”. Holleyn mukaan ihmiset kävivät kommentoimassa muraaleja ja kiittelemässä taiteilijoita alueen piristämisestä. Katutaiteella on usein positiivista vaikutusta alueen ilmeeseen.
Elina Holley on ollut mukana Mimmit peinttaa -toiminnassa jo useita vuosia ja taiteilijanimellä ïque työskentelevä Salme Kulmar oli kutsuttu mukaan vierailevana taiteilijana. Vuosien varrella Mimmit peinttaa -katutaidekonsepti on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti merkittävänä toimijana, joka edistää naistaiteilijoiden uraa. Konsepti tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja tapahtumien kanssa vahvistaen taiteen ammattilaisten verkostoja ja työllistymismahdollisuuksia. Mimmit peinttaa -katutaidekonsepti on toiminut vuodesta 2015 rohkaisijana ja innoittajana naisille ja ei-binäärisille taiteilijoille miesvaltaisella alakulttuurin kentällä.
Yhteyshenkilöt
Pekka PakkalaKunnossapitopäällikköEspoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskusPuh:0468773601pekka.pakkala@espoo.fi
Rosa HultmanTuottajaMimmit peinttaaPuh:0407035999rosa@mimmit.net
