Turun Kirjamessut vetivät hienosti väkeä Logomoon

Turun Kirjamessuilla vieraili kolmen päivän aikana kaiken kaikkiaan lähes 15 000 kävijää. Näin ollen Turun Kirjamessut pääsivät kävijämäärässä viime vuoden tasolle. Tämä kävijämäärä on saavutettu pelkällä kirjaohjelmalla, koska ruokamessuja ei tänä vuonna järjestetty.

Kirjamessuille moni tuli myös kirjaostoksille. Kolmen päivän aikana messuilla rikottiinkin myyntiennätyksiä. Rosebudin toimitusjohtaja Hannu Paloviidan mukaan sekä perjantain että lauantain kirjamyynti oli tänä vuonna messuilla 12-13 % edellisvuotta parempi - ja viime vuonnakin tehtiin myyntiennätys. ”Tänään sunnuntaina 5.10. myynti saattaa kivuta lähemmäs 15 prosenttia paremmaksi kuin viime vuonna, niin hyvältä näyttää nyt”, Paloviita toteaa.

Myös WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen sanoo olevansa tyytyväinen messuihin ja kirjamyyntiin: ”Edellisiin vuosiin nähden myynti on ollut nousussa.” Julkunen kertoo myös Turun Kirjamessujen olevan tärkeä avaustapahtuma syksyn messuille.

”Hyvin on mennyt, olemme todella tyytyväisiä, täällä on ollut hyvä meininki”, toteaa Gummeruksen kustantaja Aleksi Pöyry. Pöyryn mukaan Logomo on toiminut hyvin messujen tapahtumapaikkana: erilliset esiintymisalueet ovat mahdollistaneet sen, että niissä kävijät ovat voineet kuunnella rauhassa ohjelmaa, mutta silti myyntialueet ovat olleet helposti yleisön saavutettavissa.

Monipuolinen ohjelma ja rakastetut esiintyjät keräsivät väkeä

Viikonlopun aikana messujen yhdeksälle lavalla nähtiin noin 600 esiintyjää ja 340 ohjelmanumeroa. Messuilla moni yleisön rakastama kirjailija ja esiintyjä veti katsomot täyteen, kuten Seela Sella, Juha Itkonen, Jenni Haukio, Frank Martela, M.A. Numminen, Maxim Fedorov ja Sophia Jansson. Suosittuja ohjelmanumeroita olivat myös muun muassa lukemiseen liittyvät keskustelut, kuten Krista Kososen Elämäni kirjat sekä Laura Frimanin luotsaama ohjelmanumero Näitä kirjoja rakastan, jossa Mari Leppänen, Satu Rämö ja Esko Valtaoja lukivat kukin itselleen merkityksellisistä kirjoista katkelman. Monipuolinen ohjelma keräsikin runsaasti kiitosta messukävijöiltä.

”Turun Kirjamessut ovat tärkeät, jotta muistamme miksi luemme kirjoja: nauttiaksemme, oppiaksemme, ja myös pitääksemme huolta kielestä. Ja toisistamme”, kiteyttää Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

Kirja à la Carte 2025 -palkinto myönnettiin Anni Kuu Nupposelle romaanista Auringonkuori (Gummerus). Kirja à la Carte on tunnustuspalkinto sellaiselle fiktiiviselle teokselle, jossa ruoalla tai juomalla on näkyvä rooli.

Turun Kirjamessut järjestetään myös ensi vuonna

Ensi vuonna Turun Kirjamessut järjestetään 2.–4.10.2026 Logomossa. Kirjamessujen ohjelmajohtajana jatkaa kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

