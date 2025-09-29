Turun Kirjamessut vetivät hienosti väkeä Logomoon
Eilen päättyneet Turun Kirjamessut houkuttelivat väkeä sankoin joukoin uuteen tapahtumapaikkaan Logomoon. Kolmipäiväisten messujen 35-juhlavuosi tarjosi yleisölle monipuolisen ja runsaan ohjelman sekä upean ja ainutlaatuisen tunnelman. Turun Kirjamessut järjestettiin Logomossa 3.-5.10.2025. Kirjasyksyn ensimmäisinä messuina Turun Kirjamessut on tärkeä tapahtuma niin kirjailijoille, kustantamoille, alan ihmisille kuin yleisölle.
Turun Kirjamessuilla vieraili kolmen päivän aikana kaiken kaikkiaan lähes 15 000 kävijää. Näin ollen Turun Kirjamessut pääsivät kävijämäärässä viime vuoden tasolle. Tämä kävijämäärä on saavutettu pelkällä kirjaohjelmalla, koska ruokamessuja ei tänä vuonna järjestetty.
Kirjamessuille moni tuli myös kirjaostoksille. Kolmen päivän aikana messuilla rikottiinkin myyntiennätyksiä. Rosebudin toimitusjohtaja Hannu Paloviidan mukaan sekä perjantain että lauantain kirjamyynti oli tänä vuonna messuilla 12-13 % edellisvuotta parempi - ja viime vuonnakin tehtiin myyntiennätys. ”Tänään sunnuntaina 5.10. myynti saattaa kivuta lähemmäs 15 prosenttia paremmaksi kuin viime vuonna, niin hyvältä näyttää nyt”, Paloviita toteaa.
Myös WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen sanoo olevansa tyytyväinen messuihin ja kirjamyyntiin: ”Edellisiin vuosiin nähden myynti on ollut nousussa.” Julkunen kertoo myös Turun Kirjamessujen olevan tärkeä avaustapahtuma syksyn messuille.
”Hyvin on mennyt, olemme todella tyytyväisiä, täällä on ollut hyvä meininki”, toteaa Gummeruksen kustantaja Aleksi Pöyry. Pöyryn mukaan Logomo on toiminut hyvin messujen tapahtumapaikkana: erilliset esiintymisalueet ovat mahdollistaneet sen, että niissä kävijät ovat voineet kuunnella rauhassa ohjelmaa, mutta silti myyntialueet ovat olleet helposti yleisön saavutettavissa.
Monipuolinen ohjelma ja rakastetut esiintyjät keräsivät väkeä
Viikonlopun aikana messujen yhdeksälle lavalla nähtiin noin 600 esiintyjää ja 340 ohjelmanumeroa. Messuilla moni yleisön rakastama kirjailija ja esiintyjä veti katsomot täyteen, kuten Seela Sella, Juha Itkonen, Jenni Haukio, Frank Martela, M.A. Numminen, Maxim Fedorov ja Sophia Jansson. Suosittuja ohjelmanumeroita olivat myös muun muassa lukemiseen liittyvät keskustelut, kuten Krista Kososen Elämäni kirjat sekä Laura Frimanin luotsaama ohjelmanumero Näitä kirjoja rakastan, jossa Mari Leppänen, Satu Rämö ja Esko Valtaoja lukivat kukin itselleen merkityksellisistä kirjoista katkelman. Monipuolinen ohjelma keräsikin runsaasti kiitosta messukävijöiltä.
”Turun Kirjamessut ovat tärkeät, jotta muistamme miksi luemme kirjoja: nauttiaksemme, oppiaksemme, ja myös pitääksemme huolta kielestä. Ja toisistamme”, kiteyttää Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.
Kirja à la Carte 2025 -palkinto myönnettiin Anni Kuu Nupposelle romaanista Auringonkuori (Gummerus). Kirja à la Carte on tunnustuspalkinto sellaiselle fiktiiviselle teokselle, jossa ruoalla tai juomalla on näkyvä rooli.
Turun Kirjamessut järjestetään myös ensi vuonna
Ensi vuonna Turun Kirjamessut järjestetään 2.–4.10.2026 Logomossa. Kirjamessujen ohjelmajohtajana jatkaa kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.
Facebook: www.facebook.com/turunkirjamessut
Instagram: @turunkirjamessut
#turunkirjamessut #turunkirjamessut2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra ForsténtiedottajaTurun KirjamessutPuh:0405417961petra.forsten@logomo.fi
Vilja-Tuulia HuotarinenohjelmajohtajaTurun Kirjamessutvilja-tuulia.huotarinen@logomo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta LOGOMO
Turun Kirjamessut alkavat perjantaina - mukana kirjavuoden 2025 puhutuimmat tekijät ja teokset29.9.2025 10:53:09 EEST | Tiedote
Turun Kirjamessut järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kulttuurimiljöössä Logomossa 3.-5.10.2025. Viikonlopun aikana messukävijät pääsevät nauttimaan monipuolisesta ohjelmatarjonnasta, tapaamaan ajankohtaisia kirjailijoita ja tekemään messuostoksia. Kirjamessut juhlivat tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan teemalla Aloita uusi tarina.
MOVE·5D:n ”The Essence of Taste” sai lämpimän vastaanoton ensi-illassa16.9.2025 16:05:27 EEST | Uutinen
Logomon immersiivinen MOVE·5D-tila esitteli perjantaina 12.9. kolmannen fine dining -kokonaisuutensa The Essence of Taste. Ensi-ilta keräsi paikalle täyden salin vieraita, jotka reagoivat elämykseen hymyillen, huokaillen ja spontaanisti ”wau”-huudahduksin.
Logomon MOVE·5D vie syksyllä maailman ympäri – uusi illalliselämys starttaa 12.9.3.9.2025 12:41:03 EEST | Tiedote
Turun Logomon ainutlaatuinen MOVE·5D-tila saa uuden kiehtovan fine dining -kokonaisuuden, kun syyskuussa käynnistyy kolmas immersiivinen illalliskonsepti - The Essence of Taste. Tällä kertaa vieraat pääsevät matkalle maailman ympäri – kahdeksan kohdetta, kaksitoista ruokalajia ja täysin uusi tarina tekevät illasta moniaistillisen seikkailun, jollaista ei muualla Suomessa koeta.
Turun Kirjamessujen ohjelma on julkaistu – luvassa keskusteluja kulttuurialasta, lukukokemuksia, työpajoja ja paikallisia toimijoita3.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan juhliva Turun Kirjamessut järjestetään ensimmäistä kertaa Turun Logomossa, jonka upeissa puitteissa ajankohtaiset kirjailijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat tapaavat 3.–5.10.2025. Ohjelmaa järjestetään yhdeksällä eri lavalla. Viikonlopun aikana nähdään kaikkiaan yli 340 ohjelmanumeroa ja noin 600 esiintyjää. Kirjailijoiden lisäksi keskusteluihin osallistuu poliitikkoja, tutkijoita, vaikuttajia ja kulttuurialan toimijoita.
Elämä Lapselle -konsertti ensimmäistä kertaa koskaan Turussa: Lastenklinikoiden Kummien hyväntekeväisyyskonsertissa ovat mukana mm. Fintelligens, Mirella, KUUMAA, Robin Packalen ja Jenni Vartiainen1.9.2025 15:43:45 EEST | Tiedote
Kummien Elämä Lapselle -konsertti viettää 30-vuotisjuhlavuottaan, jonka merkeissä upeat perinteet omaava hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Turun Logomossa 10. syyskuuta. Elämä Lapselle on yksi maamme tunnetuimmista ja perinteikkäimmistä hyväntekeväisyystapahtumista, jonka avulla edistetään pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa eri puolilla Suomea. Kotimaan suosituimpien esiintyjien tähdittämä konsertti nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 20–22.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme