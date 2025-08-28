Wellbit: Tekoäly tuo tiedon käyttäjille helpommin kuin koskaan

Wellbit on erikoistunut ordanisaatioiden toimintojen tehostamiseen tekoälyavusteisesti ja saanut myös kansainvälistä tunnustusta toiminnastaan.

"Kiertueellamme saimme osanottajilta valtavasti kysymyksiä liittyen siihen, miten omaa toimintaa voi ihan oikeasti tehostaa", Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling kertoo.

Yhteenvetona Welling toteaa tekoälyn tehostavan toimintaa ja tuovan konkreettisia hyötyjä, kun tieto tuodaan käyttäjien saataville helpommin kuin koskaan aiemmin. "Se on ensimmäisiä välittömiä tekoälyn hyötyjä", hän kuvaa.

"Seuraavaksi prosesseja tehostetaan automatisoimalla ihmisen työtä vaativat rutiinit, mihin tekoäly soveltyy erinomaisesti", Welling sanoo.

"Suorastaan uutta tuottavuustyössä on, että tekoälyn avulla virheet voidaan minimoida automaatiolla ja tunnistamalla poikkeamat ajoissa", Welling jatkaa.

"Tärkeää ja välttämätöntä on, että henkilöstö sitoutetaan mukaan kehitykseen ja koulutetaan hyvin. Tekoälyn hyödyntäminen on jopa ratkaisevilta osin myös asennekysymys, mikä organisaatioissa on otettava huomioon."

"Kaikki toteutettavat ratkaisut kannattaa aina suunnitella skaalautuviksi", Welling sanoo.

"Aloita selkeästä käyttötapauksesta, panosta datan laatuun ja jaa onnistumiset avoimesti. Näin tekoälystä tulee aidosti arkeanne tehostava työkalu. Ja koska helppous koukuttaa, se otetaan myös kiitollisena vastaan", Welling neuvoo.



"Suomea vaivaa varsin laajasti rohkeuden puute toimintojen kehittämisessä ja siihen on saatava aikaan korjaus nimenomaan tekoälyn avulla", patistaa Welling muutokseen.





