Pohjoismainen konferenssi: taide ja kulttuuri yhteiskunnan kantavina voimina
Torstaina 9.10.2025 Hanaholmen järjestää yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa pohjoismaisen konferenssin, jossa keskitytään kulttuuriin yhteiskunnan kantavana voimana. Tervetuloa mukaan!
Yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa Hanaholmen kokoaa 9. lokakuuta 2025 yhteen runsaan joukon kulttuuritoimijoita eri puolilta Pohjolaa käymään syväluotaavaa keskustelua kulttuurista yhteiskunnan kantavana voimana.
Erityisesti keskitytään paikallisiin ja alueellisiin toimijoihin ja viranomaisiin, jotka usein muodostavat kansakunnan kulttuurielämän selkärangan.
"Seminaarissa pohdimme, miten pystymme vahvistamaan ja kehittämään kulttuurisia ekosysteemejämme, jotta ne ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin kaikilla tasoilla", kertoo Hanasaaren ohjelmajohtaja Victor Andersson.
Puhujien joukossa on muun muassa Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Kristin Danielsen, joka esittelee näkemyksiään siitä, miten kulttuuri-investoinnit voivat auttaa luomaan paremman yhteiskunnan.
Tanskalainen kulttuurivaikuttaja ja kirjailija Christian Have, joka on myös Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston varapuheenjohtaja, esittelee pääpuheenvuorossaan teesin siitä, miten Pohjoismaat voivat profiloitua globaalisti vaikuttavaksi luovaksi keskittymäksi.
Yksittäisten puheiden lisäksi kuulemme myös kaksi paneelikeskustelua siitä, miten kulttuuri voidaan parhaiten ulottaa suurkaupunkien ulkopuolelle, sekä taiteen kyvystä sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin.
"Ensimmäisessä paneelissa pohdimme, miten kulttuuri voidaan pitää elinvoimaisena myös suurten kasvukeskusten ulkopuolella, ja mitä voimme oppia toisiltamme tässä työssä. Toinen paneeli koostuu johtavista kulttuuritoimijoista, jotka kertovat kokemuksistaan muutoksen hallinnassa ja työntekijöiden kannustamisesta haastavina aikoina. Lisäksi keskustelussa pohditaan sitä, miten voimme vahvistaa taiteilijoiden ääntä yhteiskunnassa", kertoo Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Gitte Grønfeld Wille.
Pohjoismainen kulttuurikonferenssi järjestetään englanniksi, ja sen moderaattorina toimii Amos Rexin projektipäällikkö Christine Langinauer. Ohjelma alkaa klo 13.00.
Lue lisää: https://hanaholmen.fi/fi/events/pohjoismainen-kulttuuripoliittinen-konferenssi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset, NKK:n viestintäpäällikkö Heidi Orava, heidi.orava(at)nkk.org, puh. +358 50 306 1977 tai Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373
Yhteyshenkilöt
Håkan Forsgård
Viestintäjohtaja/Kommunikationsdirektör
Puh: +358 40 767 7373
hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
