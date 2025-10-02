Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Laaksolahteen varaus tenniskeskuksen laajennusta varten

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle kolme pysäköintitonttia Säterinkallionkulmasta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle kolme pysäköintitonttia Leppävaaran Säterinkulmasta kokonaishintaan 59 160 euroa.



Säterinkallionkulman asemakaavamuutos tuli voimaan 12.10.2022 ja muutti alueen katuyhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä. Muutoksen vuoksi osa Asuntosäätiön asuinkohteiden pysäköintipaikoista jouduttiin poistamaan katu- ja viherrakentamisen tieltä. Poistuneista paikoista ei maksettu erillisiä korvauksia, vaan kaupunki järjesti alueelle tilapäisen pysäköinnin ja rakennutti asemakaavan mukaiset uudet pysäköintitontit katu-urakan osana. Myytävät tontit on asemakaavassa osoitettu Asuntosäätiön aiempien asuinkohteiden pysäköintipaikoiksi.

Laaksolahden urheilupuistoon varaus tenniskeskuksen laajennusta varten

Jaosto päätti varata Laaksolahden urheilupuistosta alueen Laaksolahden Tenniskeskus Oy:lle ja Espoon Tennisseura ry:lle tenniskeskuksen laajennuksen suunnittelua varten.

Laajennus toteutettaisiin laajentamalla nykyistä tennishallia lisäosalla, jolla muunnettaisiin nykyinen ulkotenniskenttä sisäkentäksi. Lisäksi piha-alueelle rakennettaisiin kokonaan uusi mailapelihalli, jonne sijoitettaisiin lisäkenttien lisäksi oheisharjoittelualue ja mahdollisesti lisää pukukoppi- ja sosiaalitilaa sekä talotekniikkaa. Hallien väliin sijoitettaisiin kevyt yhdyskäytävä, josta olisi pääsy molempien hallien kentille. Arvioitu toteuttaminen tapahtuisi vaiheittain vuosien 2025–2029 aikana.

Varauksen ehtoihin lisättiin, että laajennus ei saa vaarantaa alueella olevaa maakunnallisesti tärkeää ekologista yhteyttä.

---

Jaosto palautti uudelleen valmisteltavaksi asian 9: ”Keilaniemen asuntotonttien 49-10-65-5 ja 49-10-65-6 asemakaavan muuttaminen sekä muutos tonttien kauppakirjojen mukaisiin aikatauluihin.”

Lisäksi jaosto jätti pöydälle asian 4: ”Karakalliossa sijaitsevaa aluetta koskeva Lifeworks International Foundationin varaushakemus”.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

