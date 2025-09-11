Silmäaseman myymäläverkosto laajenee: Silmäasema on ostanut Kempeleen Näköshop Oy:n
Silmäaseman myymäläverkosto kehittyy Pohjois-Pohjanmaalla edelleen, kun Silmäasema Optiikka Oy on ostanut Kempeleen Näköshop Oy:n liiketoiminnan. Kauppa astui voimaan 1.10.2025. Kempeleen Näköshop Oy:llä on neljä Näkösoppi-myymälää: Kempeleessä, Muhoksella, Limingassa ja Oulun Kaakkurissa.
”Liiketoimintakaupan myötä Näkösopin asiakkaat pääsevät Silmäaseman erittäin kattavien optiikan ja silmäterveyden palveluiden pariin. He saavat ulottuvilleen entistäkin laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman: optikkopalvelujen lisäksi myös asiakkaan saatavilla olevat lääkäripalvelut laajenevat, ja asiakkaiden on jatkossa helpompaa käyttää myös Silmäaseman silmäsairaalapalveluja Oulussa”, Silmäaseman aluejohtaja Suvi Joutsenkoski kertoo.
Kempeleen, Limingan ja Kaakkurin myymälät avautuvat Silmäasemina marraskuun alussa, mutta Muhoksen toimipisteen osalta toiminta keskitetään Silmäaseman Muhoksen myymälään, joka sijaitsee samalla kadulla kuin Näkösopin myymälä. Silmälääkäri Jukka Nevalainen jatkaa vastaanottoja myymälöissä.
”Kaikessa toiminnassamme tavoittelemme asiakkaille entistäkin parempaa asiakaskokemusta, ja meille on tärkeää tarjota kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut yhdestä ja samasta paikasta”, Joutsenkoski kertoo.
Näköshop Oy:n yrittäjät Outi Koivuneva ja Raija Soukka kiittelevät kuluneista vuosista sekä asiakkaita että henkilökuntaa ja hyvässä hengessä tehdyistä neuvotteluista Silmäasemaa.
"Ikä- ja yrittäjävuosien karttuessa meillä kypsyi ajatus liikkeiden myymisestä. Vuodet ovat olleet todella antoisia ja työtä on tehty rakkaudesta alaan. Päätös luopumisesta vaati pitkän kypsyttelyn. Silmäaseman kanssa kävimme neuvottelut erittäin hyvässä hengessä. Luovutamme asiakkaamme turvallisiin käsiin", Koivuneva ja Soukka kertovat.
Kaikkien kolmen myymälän avajaisia vietetään 3. marraskuuta.
Yhteyshenkilöt
Silmäaseman mediapäivystys (ark. 9-16)Puh:+358 50 4781 508viestinta@silmaasema.fi
