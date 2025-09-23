Nyt puhutaan terveydestä: Seuraava potilas -podcast palaa entistäkin ajankohtaisempana
Duodecimin Seuraava potilas -podcastissa ruodistaan kaikkien suomalaisten terveyteen vaikuttavia ajankohtaisia asioita kiinnostavasti ja asiantuntevasti. Lääkäreiden lisäksi podcastissa kuullaan taitavia sanankäyttäjiä talouden asiantuntijoista kulttuurin ammattilaiseen.
Seuraavan potilaan ensimmäisellä kaudella tehtiin terveystarkastus Suomelle ja selvitettiin terveydenhuoltojärjestelmämme tilaa. Podcast nostettiin Helsingin Sanomissa kevään 2025 kiinnostavimpien podcastien joukkoon.
Podcastin toisella kaudella siirretään katse rakenteista juuri nyt ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin teemoihin. Seuraava potilas tarjoaa foorumin, jossa puhutaan meidän kaikkien hyvinvointiin vaikuttavista asioista asiantuntevasti ja kiinnostavasti.
Sarjasta ammennat keskusteltavaa vaikkapa työpaikan kahvihuoneeseen – oikeita vastauksia ei välttämättä aina löydy, mutta näkökulmia ja keskusteluja kyllä.
Joka jaksossa kuullaan kolmea taitavaa sanankäyttäjää
Joka jaksossa äänessä on kolme taitavaa sanankäyttäjää, joista jokainen tuo mukanaan keskusteluun ajankohtaisen tai pidempään mieltä askarruttaneen terveyteen liittyvän aiheen muiden pureskeltavaksi. Uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi podcastpalveluihin kahden viikon välein.
Lääkäri Kari Hevossaari jatkaa Tarmo-Tuotannon tuottaman podcastin isäntänä uusien vakiovieraiden kanssa. Lääkärikuntaa edustavat ensimmäiseltä kaudelta tuttu lasten tehohoitolääkäri Heli Salmi ja uutena äänenä kardiologi Jussi Naukkarinen. Talousnäkökulmaa terveyteen tuovat taloustieteen professorit Janne Tukiainen ja Mika Kortelainen Turun yliopistosta. Toimittaja Minna Lindgren puolestaan tarkastelee asioita kulttuurin ja paikallispolitiikan vinkkelistä.
Lisätietoja: Podcastin isäntä, lääkäri ja näyttelijä Kari Hevossaari, kari.hevossaari@duodecim.fi ja podit@tarmotuotanto.fi sekä Duodecimin viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
Seuraavan potilaan sanankäyttäjät
- Kari Hevossaari on suurperheen isä, lääkäri ja näyttelijä. Myös vuorovaikutuskouluttaja, pöytälaatikko-konemuusikko ja entinen polkupyörälähetti eli näkökulmasta riippuen renessanssi-ihminen tai haahuileva taivaanrannanmaalari. Yleislääkärinä ja pientraumapäivystäjänä työskentelevä Kari on tehnyt pitkään lääkäreille suunnattuja podcasteja ja videoita. Suomalaisia näyttämöitä hän on kolunnut vuosituhannen alusta.
- Mika Kortelainen työskentelee terveystaloustieteen professorina Turun yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Tutkimustyö kohdistuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin teemoihin, kuten sosiaali-ja terveydenhuollon rahoituksen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisen kiinnostunut Mika on siitä, miten digipalvelut ja tekoäly voivat uudistaa sotejärjestelmää ja parantaa sen toimivuutta.
- Minna Lindgren on toimittaja, kirjailija ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Toimittajana hänen erikoisalaansa on klassinen musiikki, kirjailijana hän on käsitellyt huumoria kaihtamatta erityisesti vanhusten näkökulmasta sosiaali- ja terveysalaa. Hänen tärkein tittelinsä on Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kunniatohtori, ja hän kiillottaa miekkaansa harva se päivä ennen kuin osallistuu podcastiin tai kirjoittaa kolumnin.
- Jussi Naukkarinen toimii Meilahden sairaalassa Helsingissä kardiologina. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta lääkäriksi ja Washingtonin yliopistosta pääaineenaan solu- ja molekyylibiologia. Väitöskirjan genetiikan alalta julkaissut Jussi toimii Aikakauskirja Duodecimin kardiologian toimittajana . Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat lukeminen, pianonsoitto ja kuntosalilla ahkeroiminen.
- Heli Salmi on ihan oikea päivystävä dosentti, yöeläin, äiti-ihminen, kehno peräkamarimuusikko ja parantumaton maailmanpelastaja. Heli uskoo siihen, mihin muut eivät: parempaan maailmaan, suomalaiseen terveydenhuoltoon ja ihmisten hyvyyteen. Anestesia- ja tehohoitolääkärinä sekä lastenlääkärinä hän yrittää pitää pään kylmänä ja sydämen lämpimänä.
- Janne Tukiainen on taloustieteen professori Turun yliopistossa. Hän johtaa useita hankkeita, joissa tutkitaan politiikan taloustieteen kysymyksiä. Lisäksi hän tutkii julkisia hankintoja, julkisten palvelujen järjestämistä ja kilpailupolitiikkaa. Jannen harrastuksiin kuuluvat jalkapallo monessa muodossa, hiihto, kuntosalilla käynti, ruuasta nauttiminen sekä eskapismi historian, fantasian ja scifin parissa.
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
