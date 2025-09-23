Nyt puhutaan terveydestä: Seuraava potilas -podcast palaa entistäkin ajankohtaisempana

Seuraavan potilaan ensimmäisellä kaudella tehtiin terveystarkastus Suomelle ja selvitettiin terveydenhuoltojärjestelmämme tilaa. Podcast nostettiin Helsingin Sanomissa kevään 2025 kiinnostavimpien podcastien joukkoon.

Podcastin toisella kaudella siirretään katse rakenteista juuri nyt ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin teemoihin. Seuraava potilas tarjoaa foorumin, jossa puhutaan meidän kaikkien hyvinvointiin vaikuttavista asioista asiantuntevasti ja kiinnostavasti.

Sarjasta ammennat keskusteltavaa vaikkapa työpaikan kahvihuoneeseen – oikeita vastauksia ei välttämättä aina löydy, mutta näkökulmia ja keskusteluja kyllä.

Joka jaksossa kuullaan kolmea taitavaa sanankäyttäjää

Joka jaksossa äänessä on kolme taitavaa sanankäyttäjää, joista jokainen tuo mukanaan keskusteluun ajankohtaisen tai pidempään mieltä askarruttaneen terveyteen liittyvän aiheen muiden pureskeltavaksi. Uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi podcastpalveluihin kahden viikon välein.

Lääkäri Kari Hevossaari jatkaa Tarmo-Tuotannon tuottaman podcastin isäntänä uusien vakiovieraiden kanssa. Lääkärikuntaa edustavat ensimmäiseltä kaudelta tuttu lasten tehohoitolääkäri Heli Salmi ja uutena äänenä kardiologi Jussi Naukkarinen. Talousnäkökulmaa terveyteen tuovat taloustieteen professorit Janne Tukiainen ja Mika Kortelainen Turun yliopistosta. Toimittaja Minna Lindgren puolestaan tarkastelee asioita kulttuurin ja paikallispolitiikan vinkkelistä.

Lisätietoja: Podcastin isäntä, lääkäri ja näyttelijä Kari Hevossaari, kari.hevossaari@duodecim.fi ja podit@tarmotuotanto.fi sekä Duodecimin viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.



Seuraavan potilaan sanankäyttäjät