Itäkeskuksen metroaseman kunnostus alkaa

Kunnostuksen ensimmäisessä vaiheessa uusitaan Tallinnan aukiolla sijaitsevien lippuhallien ja huoltorakennuksen kattojen vesieristeet. Seuraavassa vaiheessa loppuvuodesta 2025 aloitetaan kunnostamaan lippuhallien julkisivuja ja sisätiloja, joissa saneerataan pintoja sekä uusitaan, valaistusta, opasteita ja liukuportaita sekä parannetaan turvallisuusjärjestelmiä. Bussiterminaalin katoksia ja piha-aluetta lippuhallien ympäristössä kunnostetaan kevät- ja kesäkaudella 2026. Työt pyritään toteuttamaan siten, että matkustajille aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Toimenpiteillä jatketaan metroaseman käyttöikää

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa asemaa siten, että aseman teknisten järjestelmien toimintavarmuus ja asemaympäristön viihtyisyys voidaan taata monen vuoden ajaksi. Metroaseman töiden kanssa samanaikaisesti kunnostetaan aseman ympärillä olevan bussiterminaalin rakenteita ja uudistetaan pyöräpysäköintiä. Bussikatosten teräsosia käsitellään ja katteet pestään. Myös metroaseman ulkotilojen valaistusta parannetaan.

Itäkeskuksen metroasema on otettu käyttöön 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asema ja sen yhteydessä sijaitseva bussiterminaali ovat yleisilmeeltään vanhentuneet ja huonokuntoiset. Aseman sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevista liukuportaista osa on käyttöikänsä päässä ja toiset vaativat peruskorjausta.

Nyt tehtävät toimenpiteet on suunniteltu erityisen kustannustehokkaiksi: tulevaisuudessa suunniteltu laajamittainen aseman uudistushanke halutaan toteuttaa osana Itäkeskuksen alueen laajempaa kehitystä.