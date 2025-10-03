Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Itäkeskuksen metroaseman kunnostus alkaa

6.10.2025 09:22:01 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Itäkeskuksen metroaseman kunnostuksella varmistetaan aseman turvallisuus ja toimintavarmuus, sekä parannetaan viihtyvyyttä. Työt aloitetaan kattotöillä lokakuun alussa 2025.

Itäkeskuksen metroaseman sisäänkäynti, jossa on punaista metallirakennetta ja lasikaton kaaria.
Itäkeskuksen aseman kunnostus aloitetaan kattoremontilla. Kaupunkiliikenne Oy

Kunnostuksen ensimmäisessä vaiheessa uusitaan Tallinnan aukiolla sijaitsevien lippuhallien ja huoltorakennuksen kattojen vesieristeet. Seuraavassa vaiheessa loppuvuodesta 2025 aloitetaan kunnostamaan lippuhallien julkisivuja ja sisätiloja, joissa saneerataan pintoja sekä uusitaan, valaistusta, opasteita ja liukuportaita sekä parannetaan turvallisuusjärjestelmiä. Bussiterminaalin katoksia ja piha-aluetta lippuhallien ympäristössä kunnostetaan kevät- ja kesäkaudella 2026. Työt pyritään toteuttamaan siten, että matkustajille aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Toimenpiteillä jatketaan metroaseman käyttöikää

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa asemaa siten, että aseman teknisten järjestelmien toimintavarmuus ja asemaympäristön viihtyisyys voidaan taata monen vuoden ajaksi.  Metroaseman töiden kanssa samanaikaisesti kunnostetaan aseman ympärillä olevan bussiterminaalin rakenteita ja uudistetaan pyöräpysäköintiä. Bussikatosten teräsosia käsitellään ja katteet pestään. Myös metroaseman ulkotilojen valaistusta parannetaan.

Itäkeskuksen metroasema on otettu käyttöön 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asema ja sen yhteydessä sijaitseva bussiterminaali ovat yleisilmeeltään vanhentuneet ja huonokuntoiset. Aseman sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevista liukuportaista osa on käyttöikänsä päässä ja toiset vaativat peruskorjausta.

Nyt tehtävät toimenpiteet on suunniteltu erityisen kustannustehokkaiksi: tulevaisuudessa suunniteltu laajamittainen aseman uudistushanke halutaan toteuttaa osana Itäkeskuksen alueen laajempaa kehitystä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Metroasema, jossa on kirkasta auringonvaloa ja tyhjää tilaa. Sisäänkäynnin portit näkyvissä edessä.
Metroaseman sisätiloissa uusitaan, valaistusta, opasteita ja liukuportaita sekä parannetaan turvallisuusjärjestelmiä.
Kaupunkiliikenne Oy
Lataa
Punainen metroaseman sisäänkäynti, jossa suuri M-kirjain.
Itäkeskuksen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista.
Lataa

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Tutut kaupunkipyörät jatkavat Helsingissä ja Espoossa vielä seuraavalla kaudella3.10.2025 09:18:51 EEST | Tiedote

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto siirtyy, ja nykyistä kaupunkipyöräpalvelua jatketaan Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella, mikä takaa sujuvan kokemuksen asiakkaille ilman katkoksia. Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye