Pohde kehittänyt palliatiivisen ja saattohoidon mallia – osaaminen vahvistunut ja kehitystyö jatkuu edelleen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on laajentanut kotisairaalaverkostoa: kotisairaala toimii koko alueella yhteistyössä kotihoidon ja palveluasumisen kanssa, jotta saattohoito voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa kotona. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat, joiden oirehoito on turvallisesti ja tehokkaasti toteutettavissa kotiin tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, toteutetaan sinne kotisairaalan toimesta, tarvittaessa yhteistyössä kotihoidon tai asumisyksikön kanssa.

Kotona toteutettava saattohoito perustuu luonnollisesti asiakkaan omaan tahtoon sekä läheisten mahdollisuuteen olla osana saattohoidon toteuttamista.Lisäksi Pohde on lisännyt ammattilaisten koulutusta, eli palliatiivisen hoidon osaamista on vahvistettu ja koulutusta jatketaan suunnitelmallisesti.

Myös yleinen tilannekuva on parantunut.

”Tunnistamme entistä paremmin eri yksiköiden kehityskohteet ja varmistamme, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan nopeasti”, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vs. johtajaylilääkäri Marianne Riekki kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto, Avi, on päättänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen, saattohoidon järjestämistä ja toteutusta koskeneen valvonnan.

Avi katsoo, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin saattohoidon palvelujen ja omavalvonnan kehittämiseksi. Joulukuussa 2024 AVI totesi, että saattohoidon potilasturvallisuuden varmistaminen ja omavalvonta olivat osin suunnitelmavaiheessa. Avi jatkoi valvontaa ja pyysi Pohteelta selvityksen omavalvonnan toimenpiteistä ajalta 1.1.–30.6.2025.

Saadun selvityksen perusteella AVI totesi toimenpiteet riittäviksi ja valvonta päätettiin. Pohde on viime kuukausina vahvistanut omavalvontaa. Eri toimialueiden vastuita on selkeytetty ja järjestelmällistä seurantaa ja potilasturvallisuuden arviointia on lisätty.Hoitokäytäntöjä on yhdenmukaistettu tekemällä yhteiset linjaukset saattohoidon toteuttamiseen kaikilla tasoilla peruspalveluista erikoissairaanhoitoon.

Yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta

Mitä tämä merkitsee asukkaille?

”Yhdenvertaisempi saattohoito asuinpaikasta riippumatta pitkien etäisyyksien maakunnassa. Kehittämistyöllä varmistamme, että meillä olisi turvalliset ja katkeamattomat hoitopolut myös kotona toteutettavassa hoidossa. Tämä tarkoittaa kivun ja oireiden parempaa hallinta, psykososiaalista tukea sekä omaisten huomioimista.”

Pohde jatkaa omavalvonnan ja palliatiivisen hoidon kehittämistä. Yhteisymmärrys hoitoratkaisuista potilaan ja omaisten kanssa on keskeistä.

Aluehallintovirasto katsoo, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin saattohoidon palvelujen ja omavalvonnan kehittämiseksi. Aluehallintovirasto kannustaa Pohdetta edelleen jatkamaan omavalvonnan kehittämistä ja omavalvonnan keinoin arvioimaan saattohoitopotilaiden yhdenvertaista hoidon saatavuutta ja laatua sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin mahdollisten epäkohtien tultua esille.

”Kyseessä on myönteinen valvontapäätös. Olemme Pohteella tehneet laajaa, yli toimialuerajojen ulottuvaa kehittämistyötä, selkeyttäneet vastuita ja vahvistaneet omavalvontaa. Työ jatkuu – tavoitteenamme on varmistaa, että saattohoito on laadukasta ja yhdenvertaista koko alueella, ja että se voidaan mahdollisuuksien mukaan ja potilaan / omaisten niin toivoessa toteuttaa ihmisen omassa kodissa”, Riekki toteaa.