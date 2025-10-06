Valmistuneiden uraseurantakysely on käynnissä
Yliopistojen valtakunnallinen uraseurantakysely 2025 käynnistyi 1. lokakuuta. Nyt kysely lähetetään vuonna 2020 Tampereen yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettaja) tutkinnon suorittaneille. Tohtorien uraseurantakysely lähetetään vuonna 2022 tohtorin tutkinnon suorittaneille.
Valmistuneita lähestytään tekstiviestillä, kirjeillä tai sähköpostitse. Kyselyt toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto.
Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä yhteisillä kyselyillä jo 20 vuoden ajan. Yhteisen kyselyn avulla saadaan kattavaa ja vertailukelpoista tietoa eri alojen työmarkkinoista ja osaamistarpeista, jota pystytään hyödyntämään opetuksessa, ohjauksessa sekä koulutuksen kehittämisessä.
Uraseurantakysely kertoo valmistuneiden työllistymisestä ja palkkakehityksestä
Vuoden 2024 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyyn vastanneet maisterit ja tohtorit työllistyvät keskimääräistä paremmin. Vastanneista maistereista 76 % ja tohtoreista 62 % oli vakituisessa kokopäivätyössä. Tämä on noin 7 % enemmän kuin valtakunnallinen keskitaso.
Kyselyn mukaan suurin vaikutus työllistymiseen on kyky kertoa omasta osaamisesta, mutta erityisesti harjoittelun merkitys työllistäjänä on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2024 kyselyyn vastanneista maistereista 61 % piti harjoittelun merkitystä tärkeänä työllistymisen kannalta. Tämä on lähes 10 % enemmän kuin seitsemän vuotta sitten. Tohtoreilla väitöskirjan tutkimusaiheella on entistä enemmän vaikutusta työllistymiseen.
Myös palkkakehitys on ollut suotuisaa koronavuosien jälkeen. Vuoden 2024 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyyn vastanneiden maistereiden mediaanipalkka on 4 500 €, ja tohtoreiden 4 800 €. Mediaanipalkat ovat nousseet keskimäärin 300 euroa kolmen vuoden aikana. Alakohtainen vaihtelu mediaanipalkoissa on kuitenkin huomattavaa ja se kertoo osaltaan myös eri alojen arvostuksesta yhteiskunnassamme.
– Korkein mediaanipalkka, 7 000 €, on lääkäreillä. Kaupan-, hallinnon- ja oikeustieteen alojen maistereilla sekä ICT-sektorilla mediaanipalkka on 5 000 €, tekniikan alalla 4 700 €, terveys- ja hyvinvointialoilla 4 400 € ja yhteiskunnallisilla aloilla 4 200 € kuukaudessa. Humanististen ja taidealojen mediaanipalkka on 3 500 €, luonnontieteiden 3 400 € ja kasvatusalojen 3 300 € kuukaudessa, kertoo Tampereen yliopiston uraseurantakyselystä vastaava erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma.
Uraseurantakyselyn merkitys ulottuu myös yliopistojen rahoitukseen
Maisterikysely on sidottu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan rahoitusmalliin, mikä tarkoittaa, että jokainen vastaus tuo yliopistolle myös konkreettista taloudellista hyötyä.
Yhdestä vastauksesta koituva rahallinen hyöty on keskimäärin noin 5 500 euroa, ja vuonna 2026 Tampereen yliopiston OKM-rahoituksesta peräti 5,4 miljoonaa euroa määräytyy juuri näiden vastausten perusteella.
– Jokainen vastaus lisää ymmärrystämme valmistuneiden työelämästä ja kasvattaa samalla yliopiston mahdollisuuksia kehittää koulutustaan entistä paremmin työelämän tarpeisiin, muistuttaa Hietaranta-Luoma.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa uraseurantakyselystä:
Erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma
050 478 4022
hanna-leena.hietaranta-luoma@tuni.fi
urapalvelut.tau@tuni.fi
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Väitös: Metallioksidiohutkalvoja voidaan hyödyntää hiilineutraalien polttoaineiden tuottamiseen6.10.2025 08:48:15 EEST | Tiedote
Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Jotta fossiilisesta energiantuotannosta voidaan luopua, on kehitettävä hiilineutraali energiantuotannon muoto, jonka energia on varastoitavissa. Keinotekoinen fotosynteesi täyttää kriteerit, ja siinä tuotetaan auringon valon energialla yleensä vetyä tai hiilivetyjä. Tämä toteutetaan hyödyntämällä metallioksidiohutkalvoja, joita DI Lauri Palmolahti tutki väitöskirjassaan.
Tutkijat laativat mallin tulevaisuuden senioriasumisen kehittämiseen2.10.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasuminen (TULE) -tutkimushankkeessa on kehitetty senioriasumisen malli, joka kattaa koko asumisen prosessin yhteisestä seudullisesta visiosta aina asumiseen ja seurantaan asti. Malli keskittyy paikkalähtöiseen kehittämiseen, ja sen tavoitteena on tuoda esiin kokonaiskuvan tärkeys: yksittäisillä ratkaisuilla ei voida ratkaista ikääntyvien asumista.
Väitös: Metallin väsyminen on kuin vikojen kilpajuoksua1.10.2025 09:40:00 EEST | Tiedote
Materiaalin väsyminen aiheuttaa yllättäviä vaurioita esimerkiksi koneenosille. Yritysten on hallittava koneenosien väsyminen maineensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi – erityisesti vihreän siirtymän myötä. Diplomi-insinööri Joona Vaara uudistaa väitöstutkimuksessaan merkittävästi 150 vuotta vanhaa tutkimusalaa. Tutkimuksessaan hän yhtenäistää aiemmin eri koulukuntiin jakaantunutta väsymisen teoriaa ja täsmentää koneenosien suunnittelun fysikaalisia perusteita. Tutkimustulosten avulla voidaan parantaa koneiden ja erilaisten rakenteiden mitoituksen luotettavuutta.
Väitös: Lapsuuden aivovammat lisäävät kuolleisuutta sekä heikentävät koulutustasoa ja varusmiespalveluksesta suoriutumista30.9.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten aivovammat voivat heijastua vielä vuosikymmeniä vamman jälkeen. Lääketieteen lisensiaatti Julius Möttösen väitöstutkimus Tampereen yliopistossa osoittaa, että aivovamman saaneilla lapsilla on muita suurempi riski ennenaikaiseen kuolemaan, heikompi koulutustaso sekä enemmän haasteita varusmiespalveluksen suorittamisessa.
Väitös: Äidin päihteiden käyttö muovaa varhaislapsuuden kiintymyssuhdetta ja lapsen kehitystä29.9.2025 14:38:12 EEST | Tiedote
Äidin päihteiden käyttö on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka vaikuttaa äitien, lasten ja perheiden hyvinvointiin. Väitöstutkimuksessaan psykologian maisteri Noora Hyysalo tarkasteli, miten äidin päihteiden käyttö muovaa lapsen kiintymyssuhteen kehitystä, äidin hoivakäyttäytymistä ja lapsen kykyä sopeutua haastaviin olosuhteisiin. Tulokset korostavat varhaista vanhemmuuden tukemista ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa haavoittuvassa asemassa olevien äitien ja lasten auttamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme