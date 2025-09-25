Tämän syksyn Lähellä!-tapahtumassa juhlitaan palkittua Kuopion Kauppahallia ja tutustutaan suojeltuihin ruoka-aarteisiimme
Kuopion Kauppahallissa perjantaina 10.10.2025 vietettävässä Lähellä!-tapahtumassa tutustutaan tällä kertaa EU:n nimisuojatuotteisiin sekä juhlitaan aiemmin syksyllä Vuoden Taste Savo 2025 yrityksenä palkittua Kuopion Kauppahallia. Nimisuojatuotteista huomiota saavat etenkin savolaisille rakkaat kalakukko, Suonenjoen mansikka, savolainen mustikkakukko ja yläsavolainen muurinpohjalettu, joista kahdelle viimeksi mainitulle myönnettiin nimisuoja kuluvan vuoden aikana.
Pieniä maisteluannoksia tapahtumassa myyvät tällä kertaa jo aiemmilta kerroilta tutut Hodarikoju, Rôtisseurs Savo kilpiravintola Puikkari Conference, Umami Kuopio sekä ruokavaununsa hallin kupeeseen nyt ensimmäistä kertaa parkkeeraava Leipee. Kotiin viemisiä tapahtumassa tarjoavat hallin vakiokauppiaiden ohella Aetoleipuri, Akselin herkkupaja, Alahovin viinitila, Herkkujuustola, Juulian kotileipomo, Kaunismaan tila, Kuopion perinnetuote, Olavi Hiltunen, Pusulan hunaja ja Rauhaniemen raitilla.
Lähellä!-tapahtumaa vietetään Kuopion kauppahallissa pe 10.10.2025 klo 11–18. Nyt neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin paikallisia raaka-aineita ja tuotteita, paikallisia ruokaketjun toimijoita sekä pohjoissavolaiseen ruokakulttuuriin leimallisesti kuuluvia vaihtuvia teemoja.
Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Kuopion Kauppahallin kauppiasyhdistys ry, Rôtisseurs Savo kilpiravintola Puikkari Conference, I love Kuopio ja MKN Itä-Suomi ja sen toteuttamat Agri Food Network-, Lähituotteilla makua lautaselle- ja Nimisuoja tutuksi Ylä-Savossa-hankkeet. Hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Euroopan maaseuturahasto.
Sanna Gröndahl, p. 044 406 2673
