Bliss juhlistaa elämän ihmeellisyyttä.

Tanssin ja eri elementtien vuoropuhelu

Bliss juhlistaa elämän ihmeellisyyden muistamista. Se on olemassaolon moneuteen ja valotuksiin kiinnittymistä, aamunkoista yöhön. Esitys luo tilan tanssin leikkivälle luonteelle ja pelottomalle epäloogisuudelle, ja antaa sen säihkyä. Siinä tanssi on väylä syvästi koettuun olemassaoloon ja sen lumoon.

Bliss on esitys, jossa tanssi, musiikki, materia ja valo sulautuvat yhteen. Teoksessa syntymä, kasvu, vaihdokset ja hiipumiset limittyvät, ja se nostaa esiin tanssin kyvyn ilmentää jatkuvaa muutosta sekä tanssijan taitoa liikkua näiden tilojen välillä.

Esiintyjät ja työryhmä

Teoksen esittävät kolme hienoviritteistä tanssijaa: Mira Kautto, Tuija Lappalainen ja Marika Peura. Bliss jatkaa Torkkelin ja suunnittelijoiden – Kristian Palmu, Johanna Porola ja Piia Rinne – yhteistyötä, jonka edellinen teos Ray of light (2023) oli soolomuotoinen. Uudessa teoksessa Torkkelin työskentely muotoutuu ryhmäkoreografiaksi, jossa tanssi musiikkiin ja elementtien välinen vuoropuhelu ovat keskiössä. Teoksen yhden osatuottajan, Ehkä-tuotannon, yleisötyöntekijä-kirjoittaja Heidi Horila on seurannut Blissin valmistumista. Syyskuun lopussa Horila haastatteli Anna Torkkelia ja työryhmää ja kirjoitti keskustelun pohjalta jutun, joka on luettavissa Ehkän nettisivuilla.

Taiteellinen lähestymistapa

Anna Torkkelin taiteellinen työskentely ammentaa nyt-hetkisyyden tarkastelusta ja musiikkiin tanssimisesta. Vuosien mittaan hän on kehittänyt lähestymistapaa, joka tukee tanssijan antautumista musiikille ja luopumista musiikista vaikuttuneen itsen arvottamisesta. Näin tanssi ei synny subjektiivisten valintojen tai erinomaisuuden tavoittelun kautta, vaan herkistymisen ja irti päästämisen tuloksena. Bliss -teoksessa työskentely laajenee kosketukseen ja äänen tutkimiseen.

Bliss -esitykset Kiasma-teatterissa

Ensi-ilta ke 29.10. 18.00

Muut esitykset:

Pe 31.10. 18.00

La 1.11. 15.00

Su 2.11. 15.00

Ti 4.11. 18.00

Ke 5.11. 14.00

To 6.11. 18.00