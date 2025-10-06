Väitös: Potilaiden valinnanvapaus voi parantaa julkista terveydenhuoltoa, taloudelliset kannusteet ovat lisänneet kuvantamisen käyttöä yksityisellä puolella
KTM Konsta Lavaste tarkasteli Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen väitöskirjassaan terveydenhuoltomarkkinoiden erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä suomalaisilla aineistoilla. Tutkimuksen mukaan potilaiden valinnanvapaudella on mahdollista parantaa julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Taloudelliset kannustimet ovat lisänneet kuvantamisen liikakäyttöä yksityisessä terveydenhuollossa. Lisäksi tutkimus osoittaa, että yksityisten terveysvakuutusten suosio ei liity vahvasti terveydenhuoltopalveluiden tarjontaan.
Terveydenhuoltopalveluiden markkinat poikkeavat monilta osin muiden tuotteiden ja palveluiden markkinoista. Esimerkiksi julkisen sektorin rooli on poikkeavan suuri, sillä se laajasti sekä tuottaa, rahoittaa että sääntelee terveydenhuollon palveluita. Asiakkaan kannalta erityistä on esimerkiksi se, että palveluiden hyötyjen ja haittojen arviointi on vaikeaa jopa jälkikäteen, sillä se edellyttää lääketieteellistä asiantuntemusta. Konsta Lavaste tarkasteli väitöstutkimuksessaan muun muassa näitä terveydenhuoltomarkkinoiden erityispiirteitä.
Potilaiden valinnanvapaus voi parantaa julkista terveydenhuoltoa
Väitöskirjan ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan valinnanvapauden vaikutuksia julkisesti tuotetussa erikoissairaanhoidossa. Kun Pirkanmaan erityisvastuualueella tehtiin valinnanvapauskokeilu, jossa kiireettömät leikkauspotilaat saivat itse valita hoitopaikkansa, jonotusajat lyhentyivät merkittävästi ilman, että hoidon kliininen laatu tai kustannustaso muuttuivat.
- Potilaiden valinnanvapaudella on mahdollista parantaa merkittävästi julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Jos potilaat tekevät valintojaan hoitojonojen perusteella, jonot voivat lyhentyä tuntuvasti. Täytyy muistaa, että yksittäisen ihmisen elämänlaadun kannalta vaikutus voi olla todella suuri, jos vaikkapa kipeän lonkan kanssa tarvitsee odottaa tekonivelleikkausta kuukauden verran vähemmän, Konsta Lavaste toteaa.
Taloudelliset kannusteet ovat johtaneet osin kuvantamisen liikakäyttöön yksityisessä terveydenhuollossa
Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan, käytetäänkö yksityisellä sektorilla liikaa kuvantamista silloin, kun tuottajilla on siihen taloudelliset kannusteet. Tällaisia ovat erityisesti tilanteet, joissa potilaalla on yksityinen vakuutus, sillä vakuutettua ei ensisijaisesti kiinnosta palvelun hinta, vaan mahdollisimman perusteellinen arvio terveydentilasta. Tutkimuksessa havaitaan, että vakuutuspotilaille teetettiin liiallisesti röntgen- ja ultraäänikuvantamista.
- Kansainvälisesti tiedetään, että liiallinen kuvantaminen on merkittävä ongelma kaikenlaisissa terveysjärjestelmissä, mutta sen syistä on paljon vähemmän tutkimusta. Osoitan, että taloudelliset kannusteet ovat johtaneet joissain tilanteissa kuvantamisen liikakäyttöön Suomessa. Se on potilaan kannalta huono asia, sillä vaikka vakuutetulle ei syntyisi rahallisia menetyksiä, on esimerkiksi röntgensäteilyllä negatiivisia vaikutuksia terveyteen, sanoo Lavaste.
Yksityisten terveysvakuutusten suosio liittyy koulutus- ja tulotasoon – ei terveyspalveluiden tarjontaan
Kolmannessa osatutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät ovat yhteydessä yksityisten tapaturma- ja sairauskuluvakuutusten suosioon. Matka-ajalla lähimmälle terveysasemalle tai yksityiseen lääkärikeskukseen ei ole juurikaan yhteyttä vakuutusten suosioon, kuten ei asiakashinnoillakaan. Sen sijaan vakuutukset ovat yleisempiä siellä, missä koulutus- ja tulotaso ovat korkeammat.
- Tulos kertoo siitä, että yksityisten terveysvakuutusten suosion taustalla ei ole esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon tarjonta, vaan pääosin korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten mieltymykset käyttää yksityistä terveydenhuoltoa.
KTM Konsta Lavasteen taloustieteen väitöskirja ”Payers, providers and patients: Studies on healthcare markets in Finland” tarkastetaan perjantaina 10.10.2025 klo 12.00 Seminarium-rakennuksen Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Ismo Linnosmaa (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Seuraa väitöstilaisuutta etänä Moniviestimessä.
Tutustu Konsta Lavasteen väitöskirjaan.
Lisätietoja:
Konsta Lavaste
konsta.lavaste@thl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni Laajalahtiviestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Korona koetteli esikoisvanhempien tukiverkostoja – vain puolet sai riittävästi tukea6.10.2025 09:38:19 EEST | Tiedote
Kun koronapandemia rajoitti ihmisten arkea, jäivät monet tuoreet esikoisvanhemmat ilman kaipaamaansa sosiaalista tukea. Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus selvitti esikoisvanhempien saaman sosiaalisen tuen riittävyyttä sekä sen yhteyttä vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin koronapandemian aikaan ja sen jälkimainingeissa.
Väitös: Uutta tietoa sulfaattipitoisuuden vaikutuksista boreaalisiin vesieliöihin (Hu)6.10.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin kohonneen sulfaattipitoisuuden vaikutuksia boreaalisten sisävesien ja Itämeren rannikkovesien eliöstölle. Itämeren murtovesieliöstön altistuskokeita on tehty nyt ensimmäistä kertaa. Selvitys antaa tieteellisen perustan sulfaattipitoisten valuma- ja jätevesien ympäristövaikutusten arviointiin ja kuormituksen sääntelyyn vesieliöstön suojelemiseksi.
Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -kirja valittiin Vuoden kotiseututeokseksi4.10.2025 12:05:00 EEST | Tiedote
Vuoden kotiseututeokseksi on valittu Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojalan ja akatemiatutkija Riina Turusen toimittama kirja Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot. Vuonna 2024 julkaistun teoksen on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Opettajan uran alku on odotusten ja ideaalien välillä tasapainoilua3.10.2025 10:46:28 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus paljastaa vastavalmistuneiden opettajien kokevan usein ristiriitaa sen välillä, miten he haluaisivat työtään toteuttaa ja mitä työelämä heiltä odottaa. Tutkijoiden mukaan koulutuksen ja työelämän realiteettien välistä kuilua voitaisiin kaventaa huomioimalla vahvemmin työelämän näkökulmia jo opettajaksi kouluttautumisessa.
Väitös: Digitaaliset työkalut tuovat kaupunkilaisten positiiviset äänimaisemakokemukset esiin2.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
TaM Aura Kaarivuo tarkastelee väitöskirjassaan kaupunkiäänimaisemien suunnittelua kansalaisten kokemusten ja tunteiden näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että perinteiset menetelmät eivät riitä tavoittamaan kaupunkilaisten subjektiivisia äänikokemuksia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusien kaupunkialueiden suunnittelussa sekä olemassa olevien kaupunkiympäristöjen muutosprosesseissa tai kehitystyössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme