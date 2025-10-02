EPSI Rating: Telialla Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

EPSI Rating 2025 -tutkimuksesta käy ilmi, että Telialla on Suomessa toimivista mobiilioperaattoreista tyytyväisimmät yksityis- ja yritysasiakkaat. Kuluttaja-asiakastyytyväisyydessä Telia palasi kärkeen ja yritysasiakkaiden silmissä operaattori oli edelleen asiakastyytyväisyydessä kärkisijalla. Yksityisasiakkaiden mielestä Telia oli myös Suomen kestävin mobiilioperaattori.

”Asiakas on aina meille tärkein ja haluamme palvella asiakastamme parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme palautteen pohjalta, jotta voimme tuottaa parasta mahdollista arvoa asiakkaallemme myös tulevaisuudessa”, Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand iloitsee asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksista.

Telia palasi kärkeen kuluttaja-asiakastyytyväisyydessä – ja oli alan kestävin toimija

EPSI Rating -tutkimus kertoi Telian tehneen laajan läpimurron ja vahvistaneen yksityisasiakkaiden luottamusta kautta linjan. Asiakkaat kertoivat saavansa apua aiempaa nopeammin, minkä lisäksi asiakaskokemus ja palvelun taso nousivat huomattavasti, ja digipalveluiden sisältö sekä turvallisuuden tunne vahvistuivat selvästi. Telia sai asiakastyytyväisyydessä selvän ykkössijan tyytyväisyysindeksillä 74.7, kun toimialan kokonaisindeksi asettui tasolle 72.8.

“Tämä on hieno osoitus siitä, että panostuksemme asiakaskokemukseen, tuotekehitykseen ja verkon laatuun näkyvät arvioissa. Asiakkaat myös kokevat saavansa vastinetta maksamalleen rahalle. Keräämme asiakkailtamme jatkuvasti palautetta kehittyäksemme heille parhaaksi valinnaksi”, Telia Finlandin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen sanoo.

Huomionarvoista on, että asiakkaat kokivat Telian aiempaa proaktiivisemmaksi: heidät pidettiin ajan tasalla ja tarjouksista viestittiin sopivasti. Yksityisasiakkaat näkivät myös Telian alan kestävimpänä toimijana Suomessa.

”Kun yhdistää proaktiivisuuden vahvistuneeseen imagoon ja uskollisuuden kasvuun, kuva kertoo, että Telia on onnistunut uudistamaan asiakaskokemusta tavalla, joka vastaa kuluttajan tämän hetken odotuksiin”, EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen kiteyttää.

Telialla Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat

Telia sijoittui jälleen kärkisijalle yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyysmittauksessa. Telia sai tyytyväisyysindeksissä muita operaattoreita korkeamman kokonaisarvion. Telian asiakkaat arvostivat erityisen paljon yhtiön tasaista laatua ja luotettavuutta kumppanina.

”On kunnia olla jälleen asiakastyytyväisyydessä Suomen paras mobiilioperaattori. Tällaiset tulokset ovat pitkäjänteisen työn tulos. Asiakkaamme odottavat meiltä yhä enemmän ja haluamme vastata tähän parantamalla toimintaamme kautta linjan entisestään”, Telia Finlandin yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Olli Pirttijärvi sanoo.

Toimialan yleisiin tuloksiin verratessa yritysasiakkaat näkivät asiakkuuden Telialla vaivattomana ja Telian luotettavana. Yritysasiakkaiden odotukset yhtiön tuotteille ja niiden sopivuus yritykselle olivat toimialaa korkeammalla.

“Telian tulos osoittaa, että pitkäjänteinen työ yritysasiakkaiden kanssa tuottaa tulosta. Yhtiö onnistuu lunastamaan odotukset ja säilyttämään asemansa toimialan kärjessä”, Laitinen sanoo.

Telia tarjosi merkityksellisyyden kokemuksen ja oli selvä ykkönen digitaalisessa asioinnissa

EPSI Ratingin tuloksista ilmeni myös, että asiakkaat kokivat merkityksellisyyden kokemuksen tärkeäksi. Operaattorit erottuivat toisistaan ja asiakkaille oli yhä selkeämpää, mistä yrityksestä he halusivat hankkia palvelut. Telian asiakkaista yli neljännes näki, että operaattorilla on väliä, vaikka sen tarjoamat tuotteet ja hinnat olisivat samat kuin muilla. Myös tällä mittarilla Telia oli toimialan kärjessä.

”Tämä on meille vahva viesti asiakasuskollisuudesta ja teemme kaikkemme sen eteen, että olemme asiakkaidemme sitoutumisen arvoisia”, Haljand sanoo.

Asiakasodotukset mobiilioperaattoreiden digitaalisten palveluiden laadusta kasvoivat. Kuluttajat näkivät, että laadukkaat digitaaliset palvelut ovat perusvaatimus. EPSI Ratingin mittauksessa Telia oli digitaalisessa asioinnissa selkeä voittaja – erityiskiitosta asiakkaat antoivat digipalveluiden laadusta ja sujuvuuden kehittymisestä.

EPSI Ratingista

EPSI Rating on voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio, jonka omistaa Swedish Instiute for Quality (SIQ), jonka puolestaan omistaa Ruotsin valtio.

EPSI Rating perustettiin EU-tutkimushankkeena Tukholman kauppakorkeakoulussa vuonna 1989, ja organisaatio on toteuttanut Suomessa kansallisia laatuindeksejä mittaavia toimialatutkimuksia vuodesta 1999 asti.

Organisaation toiminta keskittyy Pohjoismaihin, mutta tutkimuksia tehdään myös esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Suomessa EPSI Rating tunnetaan erityisesti toimialatutkimuksistaan (pankki ja rahoitus, vakuutus, sähkön vähittäismyynti, kaukolämpö, sähkönsiirto, sähköautojen latauspisteet, telekommunikaatio, uudisasuntorakentaminen, henkilöliiikenne) mutta yhteistyötä tehdään myös useiden muiden eri toimijoiden kanssa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

https://www.epsi-finland.org/

Tutkimuksesta

EPSI Data Collection Services haastatteli tutkimukseen yli 1 200 yksityis- ja yritysasiakasta syyskuussa 2025. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0–60 on tyytymätön, 60–75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa n. +/- 2–3 indeksipistettä asteikolla 0–100.

Tilastollinen luottamustaso on 95 %.

EPSI Ratingin mediatiedote tutkimuksesta.