Minja Koskela: Kokoomuksen kiemurtelu kanneoikeuden kanssa jatkuu samalla kun hyväksikäyttövyyhti laajenee

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ihmettelee miksi kokoomuksen ministereiltä on mahdotonta saada suoraa kantaa ammattiliittojen kanneoikeuteen. Lauantaina Ylen ykkösaamussa työministeri Marttinen totesi kuinka kyseessä olisi “aika merkittävä muutos meidän oikeusjärjestelmään, ja siksi sitä täytyy kyllä hyvin harkiten käydä läpi”.