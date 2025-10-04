Minja Koskela: Kokoomuksen kiemurtelu kanneoikeuden kanssa jatkuu samalla kun hyväksikäyttövyyhti laajenee
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ihmettelee miksi kokoomuksen ministereiltä on mahdotonta saada suoraa kantaa ammattiliittojen kanneoikeuteen. Lauantaina Ylen ykkösaamussa työministeri Marttinen totesi kuinka kyseessä olisi “aika merkittävä muutos meidän oikeusjärjestelmään, ja siksi sitä täytyy kyllä hyvin harkiten käydä läpi”.
– Kokoomuksen kiemurtelu kanneoikeuden kanssa jatkuu samalla kun hyväksikäyttövyyhti vain laajenee. Viikonloppuna paljastui, että ukrainalaisten työehtoja polkeva yrityshimmeli on ulottunut myös Rauman telakalle eli työministerin kotikaupunkiin. Luulisi edes tämän herättävän toimimaan, Koskela sanoo.
Työministeri Marttinen myös siirsi huomiota monien muiden oikeistopoliitikkojen tapaan edelliseen hallitukseen, joka ei säätänyt ammattiliitoille kanneoikeutta. Koskela arvioi tämän olevan väistöliike, jolla kokoomus pyrkii hämärtämään ideologista vastustustaan asiassa.
– Ei liene salaisuus, että myös muut porvaripuolueet kuin kokoomus ovat vastustaneet ammattiliittojen kanneoikeutta. Siksi asia ei edennyt edellisessä hallituksessa. Jos tällä kertaa kokoomus haluaa jarruttaa tarvittavia toimia, se olisi hyvä myös myöntää rehellisesti, Koskela sanoo.
