Huuhkajien maanantain mediatilaisuudessa Walta, Peltola, Suhonen ja Koski
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
Huuhkajat järjestää tänään maanantaina mediatilaisuuden Kalastajatorpalla (Merisali 2) kello 14.30. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Leo Walta, Matti Peltola, Anssi Suhonen ja Ville Koski.
Löydät alta Huuhkajien Liettua-ottelua edeltävän mediaohjelman. Mediatilaisuuksiin osallistuvista joukkueen edustajista tiedotetaan aina ennen tilaisuutta. Liettua-ottelun jälkeisestä mediaohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Huuhkajien mediaohjelma 6.-8.10.2025
Maanantai 6.10.
14.30 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Walta, Peltola, Suhonen, Koski
17.00 Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 7.10.
11.30 Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
14.45 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
4–5 pelaajaa
Keskiviikko 8.10.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Olympiastadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 1 pelaaja
12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
3–4 pelaajaa
Muutokset mahdollisia
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
