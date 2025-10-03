Ajankuva liikkeen ja äänen kautta

Suvi Kemppaisen ja työryhmän From a Great Height on esitys vajoavasta liikkeestä, irtipäästämisestä ja katoavan materialisoitumisesta.

Koreografinen ääniseremonia viidelle tanssijalle ja monikanavaiselle kaiutinjärjestelmälle toimii aavemaisena kutsuna kätkeytyvien syvyyksien ja vastustamattomien pinnanalaisten voimien maailmaan. Psykopoeettiseen ruumiillisuuteen ankkuroitunut, eri taiteenlajien keinoja yhdistävä teos saa kokijan putoamaan kanssaan kohti alitajuntaa.

- Yksi keskeinen koreografinen kysymys tässä teoksessa minulle on miten se, että yleisön jäsen osallistuu teoksen koreografiseen materiaaliin, vaikuttaa hänen kokemukseensa katsojana ja kokijana? Teoksen ensimmäisessä osassa kuultava Walter Sallisen ikuisesti laskeva sävellys ja tilallinen äänisuunnittelu yhdessä koreografisen kielen kanssa kutsuu katsojan tippumaan kohti ruumiin kokemuksellisuutta, taustoittaa teoksen koreografi ja ohjaaja Suvi Kemppainen.

- Työskentelemme teoksessa sisäisen kokemuksen ja muodon suhteen kanssa. Ääni vaikuttaa kokemukseemme ja toisaalta koreografinen kieli ja esiintyjäntaide voivat tehdä äänelle ruumiinavauksen. Tanssin kauneus on sen mahdollisuudessa avata tiloja ennen puhuttua kieltä, sen logiikka toimii eri alueella. From a Great Height on minulle tippuminen kognitiivisesta kontrollista, kohti sensomotorista, kokemuksellista tilaa, Kemppainen jatkaa.

- Muodon tasolla olen kiinnostunut unisonon (samanaikaisen liikkeen) ja sotilaallisen ajattelun suhteesta. Vahvasti militarisoituneessa ajassa tuntuu tärkeältä tarkastella miten sotilaallinen ajattelu piirtyy näkyväksi taiteen kontekstissa, sen materiaalisessa todellisuudessa. Unisono voi olla turvallinen paikka, johon upota. Militarismi hyödyntää tätä samaa logiikkaa: järjestetty rytmi, muoto, toisto. Millaisesta maailmanjärjestyksestä olemme päästämässä irti, mitä tippumisen jälkeen avautuu?

Teoksen lähtökohtana on ensisilmäyksellä synkältä kuullostava tilanne; maailmanlopun jälkeinen yhteisö, joka yrittää ja haluaa materialisoida maailmaa, joka on kadonnut ja jota ei koska ollutkaan. Teoksen ennakkotekstissä mainittu orbitointi (kiertoliike, kosminen ja maallinen) edustaa Kemppaiselle mahdollisuutta muutokseen, vastausta kysymykseen miten voimme laskeutua yhdessä alas suuresta korkeudesta keskellä putoamisen kiihtyvää liikettä.

- Tutkin taiteellisessa praktiikassani omistajuuden kysymyksiä suhteessa katoamiseen: kuka omistaa tanssin ja liikkeen, joka piirtyy ja katoaa? Miten piirtää näkyväksi tanssi ja maailma, joka katoaa? Teoksen sisäisessä logiikassa toisto on keino tehdä katoavaa näkyväksi. Toisaalta orbitointi on liike, jossa kriisi ei pelkästään sulkeudu ympyräksi vaan avautuu. Se avaa jokaisella ympyrän kehällä mahdollisuuden meille tehdä asiat toisin, sekä muutoksen kynnyksellä olevan maailman, että ruumiillisuuden suhteen, Kemppainen pohtii.

Teoksen työryhmään kuuluvat Kemppaisen lisäksi säveltäjä, äänisuunnittelija Walter Sallinen, dramaturgi, kirjoittaja Klaus Maunuksela, esiintyjät Vilma Mankonen, Marlon Moilanen, Corinne Mustonen, Kauri Sorvari ja Eevi Tolvanen, valo- ja tilasuunnittelija Mikko Kaukonen, pukusuunnittelija Hanne Jurmu sekä ruumiillisen dialogipartnerin roolissa Roosa Törmä.

From a Great Height nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 22.10.–1.11.2025. Lue Suvi Kemppaisen koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

KANTAESITYS

Suvi Kemppainen ja työryhmä: From a Great Height

Koreografia, ohjaus, dramaturgia, tekstin dramatisointi: Suvi Kemppainen

Säveltäjä, äänisuunnittelu: Walter Sallinen

Dramaturgia, teksti: Klaus Maunuksela

Esiintyjät: Vilma Mankonen, Marlon Moilanen, Corinne Mustonen, Kauri Sorvari, Eevi Tolvanen

Valo- ja tilasuunnittelu: Mikko Kaukonen

Pukusuunnittelu: Hanne Jurmu

Ruumiillinen dialogi: Roosa Törmä

Konsepti: Suvi Kemppainen, Klaus Maunuksela, Walter Sallinen

Tuotanto: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Ehkä-tuotanto; Suvi Kemppainen, Klaus Maunuksela, Walter Sallinen

Residenssit: Tero Saarinen Companyn ääniresidenssi (Helsinki), Vanhan Kaivoksen Residenssi (Outokumpu), Tanzfabrik (Berliini)

Tukijat: Koneen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Taiteen edistämiskeskus, Svenska Kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto

Ensi-ilta: ke 22.10.2025 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: pe 24.10. klo 19.00 | la 25.10. klo 15.00 | ma 27.10. klo 19.00 | ti 28.10. klo 19.00 | ke 29.10. klo 19.00 | pe 31.10. klo 19.00 | la 1.11. klo 15.00

Taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen perjantaina 24.10.

Liput: 32 / 29 / 16 eur

