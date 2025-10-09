Eeropekka Rislakin Kulinaariset aikakirjat - Vihollisen kanssa ei aterioida eikä ystävää syödä -kirja ilmestyy 21.10.2025!

Rislakin poikkeukselliset näkökulmat kutsuvat lukijan ravistelemaan käsityksiään ruoasta ja sen monista merkityksistä. Yllättävät seikat vaikuttavat suomalaiseen ruokapöytään.

Mistä ruokakulttuuri syntyy? Se on kaikkien ruokaan ja juomaan liittyvien osatekijöiden summa – maanviljelystä fossiilisten lannoitteiden käyttöön ja luomusta elintarviketeollisuuteen, villiruoasta lisäaineisiin, pikaruoasta markettien 20-metriseen maitotuotehyllyyn, kouluruokailusta huippuravintolaan, keinolihasta ruokaturvallisuuteen, teollisesta ruoasta käsityöläisyyteen, ylipainosta vegaaneihin, lähiruoasta ravitsemussuosituksiin, eläinten oikeuksista hiilinieluihin, ruokapornosta terveysintoiluun, yksin syömisestä juhlapöytiin sekä muun muassa alkoholipolitiikasta huoltovarmuuteen ja jokaisenoikeuteen.

Ruoka on kulttuuria, kun sitä kasvatetaan, kun sitä valmistetaan, kun sitä syödään ja kun se on juhlan sekä oman identiteettimme vertauskuva.

Kirja vastaa tiedonnälkään ja avaa ruokapöydän ihmeellisen maailman. Rislakki ei luo ajallemme tyypillistä vastakkainasettelua, mikä on meille terveellistä tai haitallista, vaan hän keskittyy siihen, mikä on kiinnostavaa.

Eeropekka Rislakki (synt. 1956) tunnetaan pitkän linjan toimittajana, päätoimittajana sekä kulttuurin moniottelijana. Yksi hänen kiinnostuksen kohteistaan on ollut ruoka- ja ruokailukulttuuri sekä niiden takana oleva politiikka.

Kirja jukaistaan 21.10.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

