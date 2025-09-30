Nimityksiä QMG-konsernissa: Jussi Lehto Mikentin toimitusjohtajaksi – Petri Pajunen johtamaan uutta Mikenti-Virtoota

QMG lyhyesti

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikan projekti- ja palveluliiketoimintaa valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu lähes 50 tytäryhtiötä eri puolilla maata. Vuonna 2024 QMG:n liikevaihto oli 294 miljoonaa euroa (pro forma). Konsernin palveluksessa on yli 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.

QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Group -talotekniikkakonsernin. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi

Päätiedot Nimlas Groupista

Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää 4500 talotekniikka-ammattilaista yli 130 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Nimlas-konserni tarjoaa talotekniikkaurakointia ja -palveluita laajasti. Valikoima kattaa muun muassa LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, kylmätekniikka-, paloturva- sekä suunnittelu- ja turvatekniikkaratkaisut. Nimlas on asettanut tavoitteekseen olla Pohjoismaiden kannattavin vastuullisuutta edistävä talotekniikkakonserni, joka muodostaa parhaan kasvuympäristön alan yrityksille ja ammattilaisille. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,8 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 600 henkilöstöomistajaa. Lisätietoja verkkosivuilta www.nimlasgroup.com