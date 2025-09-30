Nimityksiä QMG-konsernissa: Jussi Lehto Mikentin toimitusjohtajaksi – Petri Pajunen johtamaan uutta Mikenti-Virtoota
QMG-konserni uudistaa Keski-Suomen toimintojaan. Jyväskyläläisen LVI- ja sprinkleriyhtiö Mikentin toimitusjohtajaksi on nimitetty Jussi Lehto. Mikentin Leppävirran LVI-osasto yhdistyy kuopiolaiseen Sähköasennus Virtoohon, ja nyt muodostuneen Mikenti-Virtoon toimitusjohtajana aloittaa Petri Pajunen.
Jussi Lehto Mikentin johtoon Jyväskylässä
Mikenti Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty rakennusinsinööri Jussi Lehto. Tehtävää aiemmin hoitanut Mikko Sahikallio keskittyy jatkossa täysipäiväisesti QMG:n Keski-Suomen alueen johtamiseen sen kasvaessa.
”Jussi on tehnyt vaikuttavan uran rakennusalalla ja osoittanut taitonsa vaativissa urakoissa Jyväskylän seudulla. Mikentin vetovastuu on loistavissa käsissä”, toteaa Mikko Sahikallio.
”Mikenti on jo tunnettu isojen LVI- ja sprinklerijärjestelmien tekijä, mutta olemme viime vuosina kasvattaneet jalansijaa myös pienemmissä urakoissa sekä huollossa ja ylläpidossa. On hienoa päästä viemään tätä tarinaa eteenpäin – asiakkaidemme luottokumppanina niin teollisuudessa, kiinteistöalalla kuin rakentamisessa”, sanoo Jussi Lehto.
Mikenti koostuu 29 ammattilaisesta.
Mikenti-Virtoo kokoaa Pohjois-Savon sähkö- ja LVI-osaajat saman katon alle
Antti Pitkäsen vuonna 2010 perustama Sähköasennus Virtoo tunnetaan Kuopion seudulla asiakaslähtöisestä sähköpalvelusta. Mikentin Leppävirran osasto tekee LVI-urakointia ja palveluja sekä tarjoaa talotekniikkaratkaisuja moduulirakentamiseen. Nyt yritykset yhdistyvät uudeksi Mikenti-Virtooksi.
43 ammattilaista työllistävän uuden yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Petri Pajunen, jolla on pitkä kokemus Leppävirran yksikön johdosta. Sähköpalveluista vastaa jatkossakin Antti Pitkänen.
”Yhdistämällä sähkö- ja LVI-osaamisen saman katon alle pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kun yksi kumppani hoitaa useamman osa-alueen, asiakkaan arki helpottuu”, kuvaa Petri Pajunen.
Yhteistyö on sujunut kiitettävästi jo vuosia, ja nyt se tiivistyy entisestään.
”Meillä on yhteinen näkemys Mikenti-Virtoon suunnasta ja toimintaa on luonteva tästä laajentaa edelleen molempien vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen”, Antti Pitkänen kommentoi.
Lisätietoja:
Jussi Lehto, toimitusjohtaja, Mikenti Oy, 040 525 3432, jussi.lehto@mikenti.fi
Petri Pajunen, toimitusjohtaja, Mikenti-Virtoo Oy, 0400 232 086, petri.pajunen@mikentivirtoo.fi
Mikko Sahikallio, liiketoimintajohtaja, Keski-Suomi, QMG, 050 477 0707, mikko.sahikallio@qmg.fi
QMG lyhyesti
QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikan projekti- ja palveluliiketoimintaa valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu lähes 50 tytäryhtiötä eri puolilla maata. Vuonna 2024 QMG:n liikevaihto oli 294 miljoonaa euroa (pro forma). Konsernin palveluksessa on yli 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.
QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Group -talotekniikkakonsernin. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi
Päätiedot Nimlas Groupista
Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää 4500 talotekniikka-ammattilaista yli 130 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.
Nimlas-konserni tarjoaa talotekniikkaurakointia ja -palveluita laajasti. Valikoima kattaa muun muassa LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, kylmätekniikka-, paloturva- sekä suunnittelu- ja turvatekniikkaratkaisut. Nimlas on asettanut tavoitteekseen olla Pohjoismaiden kannattavin vastuullisuutta edistävä talotekniikkakonserni, joka muodostaa parhaan kasvuympäristön alan yrityksille ja ammattilaisille. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,8 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 600 henkilöstöomistajaa. Lisätietoja verkkosivuilta www.nimlasgroup.com
