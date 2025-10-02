Musiikkitalon Urkujen kevään 2026 ohjelmassa on nuoria tähtiä, kuorojen loistoa ja räätälöityjä erikoistuotantoja
Musiikkitalon Urut tarjoaa ensi keväänä yhdeksän konserttia, jotka jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen: kansainvälisten nuorten urkutähtien resitaalit, vaikuttavat kuorokonsertit sekä uruille räätälöidyt erikoistuotannot. Kausi huipentuu kesäkuussa Mozartin Requiemiin, jonka esittävät pääkaupunkiseudun kuoroista koottu suurkuoro ja Sibelius-Akatemian laulunopiskelijat. Liput konsertteihin ovat nyt myynnissä.
– Musiikkitalon urut ovat lyhyessä ajassa lunastaneet paikkansa yhtenä Euroopan kiinnostavimmista konsertti-instrumenteista. Kevään ohjelma näyttää jälleen, kuinka monipuolinen tämä soitin on: se voi olla yhtä hyvin sooloresitaalin tähti, kuoromusiikin tukipilari kuin elokuvakonsertin orkesteri”, sanoo Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola.
Kolme resitaalia – nuoret virtuoosit valokeilassa
Kevään resitaalien sarjan avaa uudenvuodenpäivänä australialainen, Pariisin Oratoire du Louvre -kirkon urkuri Sarah Kim ohjelmalla, jossa urkuohjelmiston helmet saavat seuraansa rakastettuja klassikoita unohtamatta maistiaisia oman aikamme musiikista. Kimin sovituksissa Bartókin, Ravelin ja de Fallan orkesteriteokset saavat Musiikkitalon urkujen väripaletilla sävytetyn asun.
Helmikuussa suomalaisen urkutaiteen kosmopoliitti Pétur Sakari tuo Musiikkitaloon Pariisin Notre Damen tunnelmaa ja päättää konserttinsa improvisaatioon.
Huhtikuussa lavalle nousee kansainvälisissä urkukilpailuissa menestynyt kylmäpäinen virtuoosi Aleksanteri Wallius, jonka ohjelmassa kohtaavat Sibelius, Liszt ja uudempi suomalainen urkumusiikki.
Kolme kuorokonserttia – pyhää, kirkasta ja monumentaalista
Kuorokonserttien sarjan aloittaa maaliskuussa poikakuoro Cantores Minores, joka yhdessä Musiikkitalon urkujen kanssa tulkitsee Widorin ja Viernen messut sekä Faurén mestariteoksen Cantique de Jean Racine. Widor ja Vierne kirjoittivat messuihinsa osuuden peräti kaksille uruille, ja niiden ääreen Musiikkitalolla istahtavat Pirkkalan seurakunnan kanttori, urkutaiteilija Liisa Aaltola ja Kallion seurakunnan urkuri Olli Pyylampi.
Huhtikuussa kuullaan kuoromaailman kansainväliseen eliittiin lukeutuvaa Latvian radion kuoroa, joka juhlistaa 80 vuotta täyttävää latvialaista säveltäjää Pēteris Vasksia musiikilla, joka säteilee rauhaa ja mielen kirkkautta.
Urkujen kevään kuorokonsertit huipentuvat kesäkuussa pääkaupunkiseudun kuoroista kootun suurkuoron ja Sibelius-Akatemian laulunopiskelijoiden solistikaartin tulkitsemaan Mozartin rakastetuimpaan kirkkomusiikkiteokseen Requiemiin. Urkuri Tomi Satomaan sovituksessa Musiikkitalon urut pääsevät loistamaan orkesterin roolissa.
Kolme erikoistuotantoa – urkujen uudet ulottuvuudet
Tammikuussa Kimmo Pohjosen, Mikko Heleniuksen ja Tuomas Norvion Hallowed Lungs yhdistää haitarin, urut, sähkövirran ja ilman monumentaaliseen vuoropuheluun. Teoksessa soitinten historia – urkujen pyhyys ja haitarin maallisuus – ei muodosta ristiriitaa vaan jännitteen ja tuo mukanaan toiveen puhtaasta ilmasta ja unelman rauhasta.
Tammikuussa Musiikkitalossa urkujen pohjaton sointiaarrearkku tarjoaa myös unohtumattoman elokuvaelämyksen koko perheen kinokonsertissa, kun Tampereen elokuvajuhlien jokavuotinen vetonaula Esa Toivola improvisoi urkusäestyksen mm. Charles Chaplinin mykkäelokuviin.
Maaliskuussa Bach-urkumaraton sukeltaa syvälle barokin mestarin tuotantoon: Suomen eturivin urkurit, Sibelius-Akatemian urkuopettajat, esittävät kahdeksassa konsertissa valtaosan säveltäjän urkuteoksista.
