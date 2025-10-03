Tutkimus: Puolet sosiaalialan ammattilaisista kohtaa väkivaltaa – Talentia vaatii hyvinvointialueilta konkreettisia toimia
Väkivallan uhka on arkipäivää sosiaalialalla, selviää Työterveyslaitoksen ja Akava Worksin tuoreesta Hyvinvointialueille siirtyneiden työntekijöiden työolosuhteet ja työkyky -tutkimuksesta.
Sosionomeista 58 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 49 prosenttia on kokenut asiakasväkivaltaa tai sen uhkaa työssään hyvinvointialueella.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hyvinvointialueita entistä määrätietoisempiin toimiin työturvallisuuden parantamiseksi.
- Asiakasväkivalta ei saa olla osa sosiaalialan ammattilaisen työnkuvaa. Työturvallisuus on perusoikeus, jokaisen pitäisi voida tehdä työtä ilman pelkoa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Orastavia merkkejä tilanteen paranemisesta on ilmassa, sillä Työterveyslaitoksen tekemän seurantatutkimuksen mukaan asiakasväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden osuus on hieman laskenut verrattuna edelliseen, joulukuussa 2024 julkaistuun tutkimukseen.
- Monet työpaikat ovat tarttuneet toimeen asiakasväkivallan kitkemiseksi. Tilanne vaatii kuitenkin järjestelmällistä seurantaa ja kehittämistä: toimintamallien, henkilöstömitoituksen, hälytysjärjestelmien ja jälkihoidon on pysyttävä ajan tasalla ja vastattava arjen riskeihin, Karsio painottaa.
Työn hallinta ja vaikutusmahdollisuudet heikentyneet
Sosiaalialan asiantuntijoiden kokemus työn hallittavuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista on edelleen heikentynyt hyvinvointialueilla. Työstressi on lisääntynyt ja epävarmuus oman työsuhteen jatkosta kasvanut.
Sosionomeista 40 prosenttia katsoo työn olevan hyvin hallittavissa, viimeksi luku oli 43 prosenttia. Sosiaalityöntekijöistä puolestaan 48 prosenttia kokee työn olevan hyvin hallittavissa. Laskua edelliseen tutkimukseen oli kolme prosenttiyksikköä.
Sosiaalityöntekijöistä 55 prosenttia ja sosionomeista 48 prosenttia katsoo, ettei voi vaikuttaa työnsä muutoksiin. Sosionomien kokemus vaikutusmahdollisuuksien vähentymisestä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen verrattuna.
Huolta aiheuttaa myös se, että vain 38 prosenttia sosiaalityöntekijöistä ja 42 prosenttia sosionomeista tuntee palautuvansa hyvin työpäivän rasituksista.
- Työn vaatimusten ja hallittavuuden tasapaino on järkkynyt entisestään. Hyvinvointialueiden kiristyvä talous ja jatkuvat muutospaineet tekevät tästä kehityksestä entistä kriittisemmän. Jos epätasapainoa ei korjata, riski on, että seuraukset näkyvät henkilöstön työkyvyssä, Karsio varoittaa.
Yhteistyö ja esihenkilön oikeudenmukaisuus vahvuuksia
Hyvinvointialueiden työpaikoilla on kuitenkin myös vahvuuksia, jotka tukevat sosiaalialan ammattilaisten työkykyä. Yhteistyön lähiyhteisössä koetaan edelleen vahvistuneen ja esihenkilön toiminta nähdään oikeudenmukaisena.
- Nämä ovat vahvuuksia, joihin kannattaa nojata, sillä ne suojaavat työkykyä ja pitovoimaa, Karsio sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia: Hallitus ei voi ummistaa silmiään hyvinvointialueiden yt-kriisiltä3.10.2025 10:47:57 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus on johtanut kuluneen vuoden aikana jatkuviin yhteistoimintaneuvotteluihin, joissa on nähty muun muassa työntekijöiden lomautuksia, irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että ylimitoitetut säästöt uhkaavat sosiaalipalvelujen laatua ja oikea-aikaisuutta.
Talentia: Ulkomaalaislain muutokset syrjivät – ”Kotoutumista ei edistetä epävarmuudella”12.9.2025 13:15:34 EEST | Tiedote
Ulkomaalaislakiin ehdotetut muutokset ovat syrjiviä ja vaarantavat kotoutumisen, kritisoi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Toimeentulotuen ja työttömyysetuuden käyttö, 40 000 euron tuloraja sekä ammattikorkeakoulututkintojen sivuuttaminen vaikeuttaisivat pysyvän oleskeluluvan saamista. Muutos lisäisi köyhyyttä, syrjäytymistä ja epävarmuutta.
Sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteet eivät saa heikentää asiakkaiden oikeuksia9.9.2025 09:29:36 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee hanketta, jossa säädetään sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteista. Uudistuksen vaikutukset asiakkaiden oikeuksiin ja palvelujen saatavuuteen on arvioitava huolellisesti, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Opinnäytetyö antoi äänen päihteiden käyttäjille – Talentia myönsi etiikkapalkinnon8.9.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Noora Seppälä on saanut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuoden 2025 etiikkapalkinnon opinnäytetyöstään "Asiakkaan voimaantuminen jalkautuvassa päihdetyössä".
Jyväskyläläinen opinnäytetyö toi kuuluviin päihdetyön asiakkaan äänen – saa Talentian etiikkapalkinnon8.9.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Noora Seppälän opinnäytetyö Asiakkaan voimaantuminen jalkautuvassa päihdetyössä on saanut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuoden 2025 etiikkapalkinnon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme