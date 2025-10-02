Asuntolainojen kokonaiskorot nousussa PK-seudulla

Lainatarjoukset on kysytty 1.10 yhdeksältä pääkaupunkiseudulla toimivalta talletuspankilta. Lokakuun 2025 alussa vertailupankkien keskimarginaali oli 0,65 prosenttia. Uuden asuntolainan keskimääräinen todellinen kokonaiskorko oli syyskuun 2025 alussa 2,87 prosenttia ja lokakuussa 2,93 prosenttia. Vuoden euribor nousi ja kolmen kuukauden euribor ylitti taas 2 prosentin rajan. Vertailussa mukana olevien pankkien marginaalit vaihtelivat nyt pankeittain 0,60 – 0,80 prosentin haarukassa. Pankkien primekorot olivat lokakuun alussa 1,50 – 3,00 prosentin välillä pankista riippuen.

Asuntolaina 150 000 €/20 v pääkaupunkiseutu 1.10.2025

Todellinen kokonaiskorko = marginaali + viitekorko + nostokulut + laskutuspalkkiot laina-

ajalle jaksotettuna (efektiivinen korko)

Pankki Todellinen korko (%) Marginaali (%) Muut kulut (€) Viitekorko S-Pankki Oyj** 2,87 0,60 950,00 12 kk Danske Bank 2,87 0,60 948,00 12 kk Aktia Pankki Oyj 2,87 0,60 952,00 12 kk Nordea*** 2,88 0,60 1152,00 12 kk OP Uusimaa * 2,88 0,60 1200,00 12 kk POP-Pankki Suomen Op Helsinki 2,89 0,60 1350,00 12 kk Nooa Säästöpankki 2,90 0,60 1450,00 12 kk Hypo 2,98 0,70 1100,00 12 kk Ålandsbanken 3,09 0,80 1276,00 12 kk

* Bonuskertymä 525 €/v, **suositus 50 % euribor ja 50 % kiinteä korko, ***lyhennysjousto sisältyy

Euribor 1.10.2025

euribor 3 kk 2,017 %

euribor 6 kk 2,079 %

euribor 12 kk 2,204 %