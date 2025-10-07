Tuotantoeläinten hyvinvointi kiinnostaa, kunhan siitä ei tarvitse maksaa ekstraa – Lidl ryhtyi toimeen
76 prosenttia kuluttajista pitää tuotantoeläinten hyvinvointia tärkeänä, mutta harva on kuitenkaan valmis maksamaan juurikaan lisähintaa tuotteesta, jossa hyvinvointi on todennettu. Vain kahdeksan prosenttia kuluttajista tunnistaa eläinten hyvinvoinnista kertovan ELVI-pakkausmerkin.* Lidl haluaa tehdä hyvinvoivan lehmän tuotteista houkuttelevamman vaihtoehdon, ja on laskenut kotimaisten ELVI-merkittyjen tuotteiden hinnat jopa 13 prosentilla.
Suurin osa kuluttajista, 76 prosenttia, pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä. Kuitenkin ostokriteereissä hinta, laatu ja kotimaisuus ajavat eläinten hyvinvoinnin ohi. Vain kahdeksan prosenttia tunnistaa ELVI-merkin ja vain viisi prosenttia on tietoisesti ostanut ELVI-merkityn tuotteen. Jotta korkeamman eläinten hyvinvoinnin tuotteet olisivat asiakkaille houkuttelevampi vaihtoehto, on Lidl laskenut ELVI-tuotteiden hintoja 9–13 prosentilla.
Lidl maksaa tuottajille reilua ”ELVI-lisää” jokaisesta tuotteesta. ELVI-merkki takaa, että eläinten hyvinvoinnista on huolehdittu paremmin mitä laki vaatii, ja riippumaton taho todentaa eläinten hyvinvoinnin säännöllisesti.
– Hinta on asiakkaillemme keskeinen ostokriteeri. Haluamme kannustaa asiakkaitamme ELVI-tuotteiden pariin, joten olemme laskeneet kaikkien ELVI-merkittyjen tuotteiden hintaa. Tämä on sijoituksemme tuotantoeläinten korkeampaan hyvinvointiin, sillä näemme tärkeänä tarjota näitä tuotteita asiakkaillemme ja edelleen kehittää tuotantoeläinten hyvinvointia Suomessa. Olisi hienoa, jos voimme tulevaisuudessa lisätä valikoimaamme tuotteita, jossa eläinten hyvinvoinnista on erityisesti huolehdittu, kertoo Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Sara Leinonen.
Lidlin valikoimassa on tällä hetkellä kuusi ELVI-merkittyä tuotetta:
|
|
Vanha hinta
|
Uusi hinta
|
Ilona kevytmaito
|
1,19
|
1,09
|
Ilona maustamaton jogurtti
|
2,19
|
1,99
|
Ilona mangojogurtti
|
2,29
|
1,99
|
Ilona päärynäjogurtti
|
2,29
|
1,99
|
Ilona banaanijogurtti
|
2,29
|
1,99
|
Ilona raejuusto
|
1,19
|
1,09
Tuotteen ostamalla voi vaikuttaa siihen, miten tuotanto kehittyy
ELVI-merkityt tuotteet valmistetaan sellaisten lehmien maidosta, jotka liikkuvat, syövät ja sosialisoivat laumassa vapaasti. Lidlin ELVI-merkittyjen tuotteiden maito on peräisin Savossa sijaitsevilta tiloilta ja Osuuskunta Maitomaa valmistaa tuotteet Suonenjoella.
– Maito ELVI-merkittyihin tuotteisiin tulee tiloilta, joissa lehmät elävät pihatoissa ja ulkoilevat kaikkina vuodenaikoina. ELVI valvoo lypsykarjan ohella myös nuorkarjan eli vasikoiden ja hiehojen hyvinvointia. ELVI asettaa myös erityisen tiukat vaatimukset eläinten makuumukavuuden osalta. Näin korkeaa eläinten hyvinvoinnin vaatimustasoa ei aiemmin ole ollut kotimaisessa maidontuotannossa, Maitomaan kaupallinen johtaja Sami Lehtonen iloitsee.
ELVI-tuotteen valitsemalla voi tehdä vastuullisemman valinnan ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan eläinten hyvinvointi ruoantuotannossa kehittyy.
– Eläin ei voi hyvin, jos sen ei ole mahdollista toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. On erittäin hienoa, että Lidl on ottanut asiassa aktiivisen roolin ja etsii keinoja siihen, että kulutusta saadaan suunnattua eläinten kannalta parempiin tuotantotapoihin, sanoo Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEYn asiantuntijatyön päällikkö Pihla Markkola.
-----
Lidl tekee töitä tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi Suomessa. Lidleissä on myyty vain vapaan kanan munia jo vuodesta 2016 (linjaus koskee myös oman merkin tuotteita, kuten leivonnaisia, joissa käytetään vain vapaan kanan munia). Lidl on ollut kehittämässä Suomen ensimmäistä riippumatonta elinten hyvinvoinnista kertovaa pakkausmerkkiä, ELVI-merkkiä.
Ilona on Lidlin oma merkki hyvinvoivan lehmän maidosta valmistetuille tuotteille. Omien merkkien kautta kauppa pystyy itse kehittämään tuotteita ja niiden tuotantoa ja näin ollen kirittämään koko alaa.
*Lidlin kuluttajatutkimus on tehty toukokuussa 2025. Kyselyyn on vastannut noin tuhat suomalaista kuluttajaa. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
