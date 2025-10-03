Turkulainen Merja Forsman on STTK:n Vuoden luottamusmies
STTK:n Vuoden luottamusmieheksi on valittu Merja Forsman. Hän työskentelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja on Kirkon alojen jäsen.
Valinnassa vuoden luottamusmieheksi painottuu Forsmanin kohdalla se, että hän nauttii työpaikkansa luottamusta, haluaa tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä ja on tasapuolinen kaikkia kohtaan. Hän kuuntelee jäsenten näkemyksiä ja viestii aktiivisesti työyhteisön asioista.
Merja Forsmanin kuvataan toimivan tavoitteellisesti. Hän on saavuttanut hyviä neuvottelutuloksia, edistänyt työntekijöiden palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita. Hän toimii myös ratkaisukeskeisesti.
– Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kyky hallita isoja kokonaisuuksia ja keskittyä olennaiseen sekä kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä ovat palkitun luottamusmiehen vahvuuksia, valinnan tehnyt raati toteaa.
Vuoden luottamusmies valitaan STTK:n ja jäsenliittojen edustajien muodostamassa työelämän kehittämisen ryhmässä liittojen esitysten pohjalta. Merja Forsman palkittiin tänään STTK:n vuotuisessa henkilöstön edustajan seminaarissa, joka kokoaa yhteen satoja jäsenliittojen luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.
Lisätietoja:
Riina Nousiainen, asiantuntija, puh. 050 310 6056
Merja Forsman, Vuoden luottamusmies, puh. 040 341 7310
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riina Nousiainenasiantuntija, koulutus ja osaaminenPuh:050 310 6056riina.nousiainen@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
