Länsi-Savo-konserni juhlistaa 135-vuotista toimintaansa 135 000 euron lahjoituksella Sodan ja rauhan keskus Muistille

”Olemme olleet vuosien saatossa laajasti mukana Etelä-Savon ja Mikkelin kehittymisessä tukemalla niin kulttuuria, tiedettä kuin urheiluakin. Olemme edelleen hyvin sitoutuneita alueeseen ja haluamme myös tämän lahjoituksen edistävän alueemme elinvoimaa”, Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Juhana Tikka toteaa.

”Tiedekeskuksena Muistissa yhdistyvät yhteiskunnallisesti merkittävä sodan ja rauhan kasvatus sekä hyvin vetovoimainen matkailukohde. Muistin toiminta kattaa laajasti sodan ja rauhan tutkimusalueen, nuorten tiedekasvatuksesta aina veteraaniperinnön vaalimiseen”, Tikka jatkaa.

Länsi-Savo-konserni on historiansa aikana toiminut Etelä-Savossa ja laajemminkin Kaakkois-Suomessa monilla eri liiketoiminta-alueilla. Konserniin on kuulunut vuosien aikana niin sanomalehtien kustantamista, autoliiketoimintaa kuin paikallisradiotoimintaakin. Nykyään Länsi-Savo-konsernin toiminta on keskittynyt kiinteistöliiketoimintaan sekä tytäryhtiönsä St Michel Print Oy:n kautta kirjapainoliiketoimintaan.

”Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö kiittää Länsi-Savo -konsernia merkittävästä panostuksesta sodan ja rauhan historiaan liittyvän kulttuuriperintömme hyväksi. Nykyisessä maailmanjärjestyksen murroksessa kriisikausiemme historiantuntemuksen syventämiselle on aivan erityinen tarve”, toteaa Muistin tukisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jenni Haukio. ”Muistin toiminnan vahvistamiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteiskunnallista tukea niin julkiselta kuin myös yksityiseltä sektorilta. Länsi-Savo Oy:n lahjoitus on arvokas avaus, jonka toivomme innoittavan myös uusiin vastaaviin kumppanuuksiin”, hän jatkaa.

”Muistin toiminta on ensimmäisinä vuosina kehittynyt todella hienosti. Tiedekeskus tarvitsee kuitenkin edelleen myös yksityistä tukea. Haluamme olla osaltamme tukemassa tämän toiminnan kehittymistä myös tulevaisuudessa. Toivomme, että lahjoituksemme kannustaa myös muita alueen yrityksiä lähtemään mukaan tukemaan Muistin toimintaa”, Juhana Tikka jatkaa.

Länsi-Savo-konserni on mikkeliläinen monialakonserni, jonka keskeisimmät liiketoiminnat ovat kiinteistöliiketoiminta sekä tytäryhtiö St Michel Print Oy. Konsernin emoyhtiö Länsi-Savo Oy on Muistin tukisäätiön perustajajäsen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr vuonna 2018 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena sodan ja rauhan tutkimuksen ja esittämisen edistäminen ja Suomen sotiin liittyvän hajallaan olevan tiedon kokoaminen, soveltuvin osin digitointi ja aineiston pitkäaikaissäilytys sekä näytteille asettaminen nykyisille ja tuleville sukupolville. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Sodan ja rauhan keskus Muistia.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyödyntävin menetelmin sekä laajoin verkkopalveluin. Muisti ja Päämajamuseo sijaitsevat rakennuksessa, jossa toimi toisen maailmansodan aikana puolustusvoimien Päämaja. Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, jotka ovat kiinnostuneet sodan historiasta, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole.