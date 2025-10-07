Lasten ja nuorten digipalveluiden on oltava luotettavia ja turvallisia

Lapsille ja nuorille suunnattuja matalan kynnyksen digipalveluja, kuten chatteja, ylläpitävät hyvin monenlaiset tahot. Digipalveluja ylläpitävien järjestöjen sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden turvallisuus- ja laatuvaatimuksissa on suuria eroja, ja niihin liittyy myös riskejä.

Toimijat eroavat toisistaan muun muassa siinä, onko lasten ja nuorten yhteydenottoihin vastaamassa robotti vai ihminen, ammattilainen vai vapaaehtoinen, sekä siinä, miten vapaaehtoispäivystäjien työtä on valvottu ja turvattu. Lapset ja nuoret eivät välttämättä erota palveluja toisistaan.

Digipalveluilla on paikkansa – palveluketjun pitää toimia

Matalan kynnyksen digipalveluissa kohdataan paljon vaikeissa tilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Monella käyttäjällä on itsetuhoisia ajatuksia, ja osa on kokenut väkivaltaa.

"Chat-kontaktin tarjoaminen huonovointiselle nuorelle ei itsessään tue tai hoida ketään. Toimiva chat-tuki edellyttää taitoa kohdata lapsi ja nuori sekä ammattilaisen tukea vaativimmissa tilanteissa”, sanoo MLL:n auttavien palvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki.

Myös lapsen tai nuoren kokonaistilanteen arviointi on kasvottomissa palveluissa vaikeaa. Akuutisti apua tarvitseva lapsi jää usein keskustelun jälkeen yksin vaikeaan tilanteeseen.

"Laadukkaasti toteutetut matalan kynnyksen digipalvelut vahvistavat lapsen oikeutta ennaltaehkäisevään tukeen, mutta lasten oikeus tarvittaviin erityispalveluihin on turvattava. Tässä yhteistyö viranomaisten kanssa on keskeinen laatukriteeri”, vahvistaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Matalan kynnyksen digipalvelujen laatua tulee vahvistaa myös tiedottamisella ja valvonnalla.

”Lasten on saatava ymmärrettävää tietoa siitä, mistä matalan kynnyksen palvelussa on kyse ja millaista apua sieltä voi saada. Heidän tulee myös tietää mihin olla yhteydessä, jos lapsi kokee epäkohtia palvelua saadessaan”, Pekkarinen korostaa.

Laatukriteerien minimivaatimukset

Rikosrekisteriotteet: Alaikäisille suunnatuissa digipalveluissa tulee tarkistaa myös vapaaehtoisten työntekijöiden rikosrekisteriotteet ennen lasten ja nuorten kanssa työskentelyä. Lasten seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan riskit lisääntyvät, jos alaikäisten kanssa keskustelemaan pääsevät ihmiset, joiden rikosrekisteriotteita ei ole tarkastettu. Tällä hetkellä rikosrekisteriotteen pyytämisen käytännöt vaihtelevat eri tahoilla.

Koulutus ja tuki: Vapaaehtoisille on tarjottava koulutusta ja ammattilaisten tukea vaativissa tilanteissa. Työntekijöillä on oltava osaamista digitaalisesta ja ikätasoisesta vuorovaikutuksesta sekä digitaaliseen vuorovaikutukseen sovelletuista kohtaamisen taidoista. Heillä tulee olla ymmärrystä arvioida lapsen tilannetta ja tuen tarvetta sekä tietoa ohjata lasta tarvittaessa eteenpäin muiden palvelujen piiriin.

Selkeä yhteistyö viranomaisten kanssa: Viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön käytäntöjen tulee olla selkeitä sekä yhdessä etukäteen sovittuja. Jos työssä on mukana vapaaehtoisia, vastuu viranomaisyhteistyöstä tulee olla aina ammattilaisella.

Kohtuullinen jonotusaika: Chat-palveluihin ei saa muodostua ylikuormitusta, ja jonotusaika on kerrottava käyttäjille.

Läpinäkyvyys palvelusta: Lapselle on kerrottava ymmärrettävästi, millaisessa palvelussa hän asioi ja mitä apua hän voi saada. Lapsille ja nuorille tulisi olla myös paikka, johon kohtaamisen puutteista tai epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista digipalveluissa voi ilmoittaa.

Tietoperustainen kehittäminen: Palvelujen vaikuttavuutta ja hyötyjä on seurattava ja kehitettävä systemaattisesti.

Lisätietoja

MLL:n ja lapsiasiavaltuutetun kannanotto: Lapsia ja nuoria tukeviin digipalveluihin tarvitaan laatukriteerit.

Tatjana Pajamäki, Auttavien palvelujen päällikkö, psykoterapeutti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, tatjana.pajamaki@mll.fi, puh. 050 562 4299

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu, elina.pekkarinen@oikeus.fi

Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt: Mari Laitinen, hallinnollinen avustaja, mari.laitinen@oikeus.fi, puh. 0295 666 868