Aluehallitus esittää valtuustolle helpotusta asiakasmaksujen alentamiseen

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen käytäntöjä koskevassa asiakirjassa esitetään aluevaltuustolle muun muassa uusia keinoja kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asiakkaiden tukemiseksi.

Jatkossa esimerkiksi Kelan myöntämä toimeentulotuki tai Ulosottolaitoksen toteama varattomuus toimisivat todisteena asiakkaan toimeentulon vaarantumisesta. Niin ikään, jos asiakasmaksun alentamisen jälkeen asiakkaalle lähetettävän laskun arvoksi jää alle 7 euroa, maksua ei perittäisi asiakkaalta lainkaan.

Täydennetty investointisuunnitelma valtuustoon

Hallitus esittää myös täydennetyn investointisuunnitelman hyväksymistä aluevaltuustolle. Suunnitelmassa Hatanpään sairaala ja sote-asema, Koukkuniemen yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumiset yksiköt sekä Tampereen keskuspaloasema on siirretty hyvinvointialueen omiksi investoinneiksi. Niissä ostamisen vaihtoehtona on pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Neuvottelut osto- ja vuokrausvaihtoehdoista Tampereen kaupungin kanssa ovat toistaiseksi kesken.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi myös oman päätösesityksensä osaksi konserni- ja toimitilajaoston toivomusponnet, jotka koskevat hoitajatien pysäköintitalon hankintaa, erityisryhmien asumisen alueellista kehityssuunnitelmaa, yhteisöllisen asumisen kriteerejä sekä sote-asemien investointitarpeiden kartoittamista ja etenemistä.

Järjestöjen avustustoiminnan periaatteet päivitetty

Maanantaina aluehallitus hyväksyi myös järjestöjen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Periaatteita on selkeytetty ja myöntämisperusteita muokattu. Jatkossa avustettavan toiminnan tulee toteuttaa vähintään yhtä Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman painopistettä.

Aluehallitus päätti myös kuntien ehdotuksesta vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokoonpanoista aluevaalikaudeksi. Puuttuvia edustajia voidaan täydentää viranhaltijapäätöksellä.

Lisäksi aluehallitus päätti hallintosäännön muutetusta esityksestä aluevaltuustolle. Esittelijän ehdotuksesta liikkeenluovutusta ja yhteistoimintaneuvotteluja koskevat toimivaltakirjaukset valmistellaan uudelleen. Muut osiot etenevät valtuuston käsiteltäväksi.