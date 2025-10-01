Viinilehti valitsi Vuoden punaviinit 2025
Vuoden punaviinikilpailun voiton vei elegantti ja moniulotteinen pinot noir Chilestä. Hopealle nousi mausteisen hedelmäinen dourolainen ja pronssia otti moderni klassikko Espanjan Riojasta. Voittaja hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan.
Viinilehden Vuoden punaviini 2025
Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022
Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 914617
Kypsän marjaisessa ja erittäin herkullisessa tuoksussa on villivadelmaa, metsämansikkaa, punaista kirsikkaa, mausteisuutta ja hentoa paahteisuutta. Keskitäyteläisestä, mehukkaasta, eloisasta ja runsaan hedelmäisestä mausta löytyy myös yrttisyyttä, kypsää karpaloa, makeaa puolukkaa ja kukkaisuutta. Kypsän marjainen hapokkuus ja kevyesti suuta kuivattavat tanniinit tasapainottavat notkeaa suutuntumaa. Mehukas kokonaisuus nostaa veden kielelle hennon paahteisessa, karpaloisessa, mansikkaisessa ja erittäin pitkässä jälkimaussa.
Ruokasuositus: Tummat riistalinnut ja selkeämakuiset vaaleat liharuoat.
Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu
Hinta: 15,90 €
Viinilehden Vuoden punaviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022
Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 914617
Hopea:
Symington Altano Organic 2022
Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali, 437777
Pronssi:
Faustino I Gran Reserva 2016
Bodegas Faustino, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, 005423
Tuomariston kommentti kilpailusta
Useiden esikarsintojen ja hyvin erityylisten viinien maisteluiden jälkeen Viinilehden Vuoden punaviiniksi nousi Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022. Suomessa suositun chileläistuottajan viini hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan. Viini on keskitäyteläinen mutta kuitenkin aromeiltaan hyvin tiivis ja syvä. Viehättävän maukas ja suunmyötäinen kokonaisuus tekee siitä erittäin monikäyttöisen seuralaisen ruokapöytään.
Hopeasijan sai hiljattain Viinilehden Vuoden punaiseksi luomuviiniksi valittu Symington Altano Organic 2022, joka tulee Portugalin Dourosta. Aromeiltaan tummasävytteinen viini sai tuomaristolta kiitosta harmonisuudestaan, vivahteikkuudestaan ja rodukkuudestaan.
Pronssille kapusi Riojan klassisen viinialueen Bodegas Faustinon Gran Reserva 2016. Modernisoidussa viinissä on perinteisiin Gran Reserva -viineihin verrattuna runsaasti herkullista hedelmäisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viinityylille tyypillistä paahteisuutta, makeaa mausteisuutta ja vienoa nahkaisuutta.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden punaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi sokkona lähes 250 vakio- ja tilausvalikoiman viiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja oli 30 euroa. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 41 punaviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 39.
Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voit tutustua Viinilehden nettisivuilla: Punaiset jalokivet – Viinilehden Vuoden punaviini 2025
Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
