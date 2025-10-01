Viinilehti valitsi Vuoden punaviinit 2025

Viinilehden Vuoden punaviini 2025



Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022

Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 914617

Kypsän marjaisessa ja erittäin herkullisessa tuoksussa on villivadelmaa, metsämansikkaa, punaista kirsikkaa, mausteisuutta ja hentoa paahteisuutta. Keskitäyteläisestä, mehukkaasta, eloisasta ja runsaan hedelmäisestä mausta löytyy myös yrttisyyttä, kypsää karpaloa, makeaa puolukkaa ja kukkaisuutta. Kypsän marjainen hapokkuus ja kevyesti suuta kuivattavat tanniinit tasa­painottavat notkeaa suutuntumaa. Mehukas kokonaisuus nostaa veden kielelle hennon paahteisessa, karpaloisessa, mansikkaisessa ja erittäin pitkässä jälkimaussa.

Ruokasuositus: Tummat riistalinnut ja selkeä­makuiset vaaleat liharuoat.

Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu

Hinta: 15,90 €

Viinilehden Vuoden punaviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:



Hopea:



Symington Altano Organic 2022

Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali, 437777

Pronssi:



Faustino I Gran Reserva 2016

Bodegas Faustino, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, 005423

Tuomariston kommentti kilpailusta

Useiden esikarsintojen ja hyvin erityylisten viinien maisteluiden jälkeen ­Viinilehden Vuoden punaviiniksi nousi Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022. Suomessa suositun chileläistuottajan viini hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan. Viini on keskitäyteläinen mutta kuitenkin aromeiltaan hyvin tiivis ja syvä. Viehättävän maukas ja suunmyötäinen kokonaisuus tekee siitä erittäin monikäyttöisen seuralaisen ruokapöytään.

Hopeasijan sai hiljattain Viinilehden Vuoden punaiseksi luomuviiniksi valittu Symington Altano Organic 2022, joka tulee Portugalin Dourosta. Aromeiltaan tummasävytteinen viini sai tuomaristolta kiitosta harmonisuudestaan, vivahteikkuudestaan ja rodukkuudestaan.

Pronssille kapusi Riojan klassisen viinialueen ­Bodegas Faustinon Gran Reserva 2016. Modernisoidussa viinissä on perinteisiin Gran Reserva -­viineihin verrattuna runsaasti herkullista hedelmäisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viinityylille tyypillistä paahteisuutta, makeaa mausteisuutta ja vienoa nahkaisuutta.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden punaviinin valintaa ­varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti ­Rinta-Huumo) maistoi sokkona lähes 250 vakio- ja tilausvalikoiman viiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja oli 30 euroa. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 41 punaviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 39.

Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voit tutustua Viinilehden nettisivuilla: Punaiset jalokivet – Viinilehden Vuoden punaviini 2025