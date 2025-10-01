Viinilehti Oy

Viinilehti valitsi Vuoden punaviinit 2025

15.10.2025 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote

Jaa

Vuoden punaviinikilpailun voiton vei elegantti ja moniulotteinen pinot noir Chilestä. Hopealle nousi mausteisen hedelmäinen dourolainen ja pronssia otti moderni klassikko Espanjan Riojasta. Voittaja hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan.

Viinilehden Vuoden punaviinit 2025
Viinilehden Vuoden punaviinit 2025

Viinilehden Vuoden punaviini 2025

Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022
Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 914617

Kypsän marjaisessa ja erittäin herkullisessa tuoksussa on villivadelmaa, metsämansikkaa, punaista kirsikkaa, mausteisuutta ja hentoa paahteisuutta. Keskitäyteläisestä, mehukkaasta, eloisasta ja runsaan hedelmäisestä mausta löytyy myös yrttisyyttä, kypsää karpaloa, makeaa puolukkaa ja kukkaisuutta. Kypsän marjainen hapokkuus ja kevyesti suuta kuivattavat tanniinit tasa­painottavat notkeaa suutuntumaa. Mehukas kokonaisuus nostaa veden kielelle hennon paahteisessa, karpaloisessa, mansikkaisessa ja erittäin pitkässä jälkimaussa.

Ruokasuositus: Tummat riistalinnut ja selkeä­makuiset vaaleat liharuoat.

Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu

Hinta: 15,90 €

Viinilehden Vuoden punaviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:

Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022
Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 914617

Hopea:

Symington Altano Organic 2022
Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali, 437777

Pronssi:

Faustino I Gran Reserva 2016
Bodegas Faustino, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, 005423

Tuomariston kommentti kilpailusta

Useiden esikarsintojen ja hyvin erityylisten viinien maisteluiden jälkeen ­Viinilehden Vuoden punaviiniksi nousi Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022. Suomessa suositun chileläistuottajan viini hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan. Viini on keskitäyteläinen mutta kuitenkin aromeiltaan hyvin tiivis ja syvä. Viehättävän maukas ja suunmyötäinen kokonaisuus tekee siitä erittäin monikäyttöisen seuralaisen ruokapöytään.

Hopeasijan sai hiljattain Viinilehden Vuoden punaiseksi luomuviiniksi valittu Symington Altano Organic 2022, joka tulee Portugalin Dourosta. Aromeiltaan tummasävytteinen viini sai tuomaristolta kiitosta harmonisuudestaan, vivahteikkuudestaan ja rodukkuudestaan.

Pronssille kapusi Riojan klassisen viinialueen ­Bodegas Faustinon Gran Reserva 2016. Modernisoidussa viinissä on perinteisiin Gran Reserva -­viineihin verrattuna runsaasti herkullista hedelmäisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viinityylille tyypillistä paahteisuutta, makeaa mausteisuutta ja vienoa nahkaisuutta. 

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden punaviinin valintaa ­varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti ­Rinta-Huumo) maistoi sokkona lähes 250 vakio- ja tilausvalikoiman viiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja oli 30 euroa. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 41 punaviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 39.

Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voit tutustua Viinilehden nettisivuilla: Punaiset jalokivet – Viinilehden Vuoden punaviini 2025

Avainsanat

viinilehtikilpailu2025punaviiniviinilehden vuoden punaviini 2025vuoden punaviini 2025

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vuoden viinit_LOGO
Vuoden viinit_LOGO
Lataa
Viinilehden Vuoden punaviinit 2025
Viinilehden Vuoden punaviinit 2025
Lataa

Linkit

Viinilehti Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI

https://viinilehti.fi

Viinilehti on intohimoisen ja laatutietoisen kuluttajan media

Viinilehti on viininystävän ykkösmedia – vuoden ympäri täynnä tietoa, inspi­raatiota, uutuusarvioita ja vinkkejä. Mikään muu media ei sisällä yhtä paljon suomenkielistä viiniasiaa suomalaiselle kohderyhmälle räätälöitynä.

Viinilehti on paljon muutakin kuin perinteinen printtilehti. Suomen herkullisin mediaperhe tavoittaa viininrakastajat yhä paremmin myös digissä, somessa, applikaatiossa, tapahtumissa ja tastingeissa virtuaalisesti ja livenä ympäri vuoden.

VIINI, RUOKA & HYVÄ ELÄMÄ

Viinilehti

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Viinilehti Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye