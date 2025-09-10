AKT: Pula rekkaparkeista stressaa kuljettajia
- Meille, jotka reissussa ollaan ja autoissa asutaan, taukopaikkatilanne varsinkin pääkaupunkiseudulla on huono, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Janne Karhiaho kertoo.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto edustaa ammattiliittona raskaan liikenteen kuljettajia. Raskaan liikenteen taukopaikoista esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pulaa. Erityisesti yön yli ajaville kuljettajille rekkaparkeilla ja huoltoasemilla on iso merkitys.
Koko Suomessa ympäri vuorokauden avoinna olevien huoltoasemien verkosto harvenee. Yövuoroa ajavat kuljettajat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja ilman vessakäyntejä ja mahdollisuutta peseytymiseen.
HCT-yhdistelmillä ei yksinkertaisesti mahdu jokaiselle huoltoasemalle. Tämä tarkoittaa myös haastetta sille, että on mahdollista noudattaa ajo- ja lepoaikoja, pysyä aikataulussa ja löytää tarvittava parkki- tai yöpaikka.
- Erityisen paha tilanne on autossaan yöpymään joutuvilla kuljettajilla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa ei kohta ole lainkaan paikkoja yöpyä auton kanssa, sanoo AKT:n työsuojelutoimitsija Pasi Ritokoski.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja AKT:n hallituksen jäsen Janne Karhiaho kertoo, että kuljettajille ikäviä uutisia ovat olleet esimerkiksi se, että vitostiellä Kuortin ja Juvan ABC-huoltoasemien 24h-aukioloaika loppuu ja paikat menevät jatkossa kiinni puolilta öin.
- Varsinkin Juva on risteyspaikka, missä kuljettajia yöpyy paljon ja yövuorolaiset ovat käyneet tauolla. Juva on myös vaihtopaikka pohjoisesta etelään tulevalle liikenteelle.
- Koko ajan niitä fasiliteettejä tarvittaisiin lisää. Tilaa autoille pitäisi olla lisää ja mielellään niitä palveluita, että pääsisi pesulle. Nyt kun noudatetaan ajo- ja lepoaikoja pitää olla paikkoja missä pötkötetään, Karhiaho kuvaa.
Valaistuilla rekkaparkeilla on merkitystä myös turvallisuuden kannalta. Suomessakin tapahtuu polttoainevarkauksia, kuormat saavat olla vielä aika rauhassa. Karhiaho kertoo, että valaistuilla ja vartioiduilla parkkialueilla tilanne on hallitumpaa.
Pääkaupunkiseudulla rekkaparkkien tilanne on heikoin. Myös valtakunnan mittakaavassa ympäri Suomen kenttätilaa tarvittaisiin enemmän. HCT-yhdistelmien kanssa ei edes mahduta mihin tahansa.
- Kun mennään karkeasti iltaseitsemästä eteenpäin, parkkipaikan saaminen on aivan tuurikauppaa. Rupeavat huoltoaseman pihat olemaan täynnä, Karhiaho kertoo.
AKT:n viesti on, että kaavoitukseen on saatava vauhtia, rekkaparkkeihin tarvitaan myös kuntien ja ELY-keskusten tukea. Kuljettajien työaikalainsäädäntö edellyttää tauon pitämistä neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen. Taukopaikkoja tarvitaan, että taukojen pitäminen onnistuu lain mukaan.
Yhteyshenkilöt
Janne Karhiahoammattiosaston puheenjohtajaHämeenlinnan Automiehet ryPuh:+358 40 824 7236
Pasi RitokoskityösuojelutoimitsijaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 400 425 497pari.ritokoski@akt.fi
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
