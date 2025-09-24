Luotettu yritys -palvelu tekee yrityssoitoista tunnistettavia ja parantaa tavoitettavuutta
Yritysten ja organisaatioiden tuntemattomat numerot muuttuvat helposti tunnistettaviksi. Kilpi-sovelluksen uusi ”Luotettu yritys” -palvelu mahdollistaa nyt yhteydenottajan nimen näkymisen vastaanottajalle puhelussa tai viestissä. Palvelu parantaa merkittävästi asiakkaiden tavoitettavuutta ja lisää luottamusta viestintään.
Kuluttajat saavat tänä päivänä paljon yhteydenottoja, jotka ovat huijauksia, jonka takia luottamus viestintää on laskenut ja moni jättää vastaamatta puhelimeen oudon numeron soittaessa. Tämä aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä organisaatioille, jotka yrittävät tavoittaa asiakkaitaan.
”Luotettu yritys” -palvelu sopii kaikille organisaatioille, niin yrityksille kuin julkisen puolen toimijoille. Kun organisaation tiedot on vahvistettu, Kilpi-sovelluksen käyttäjälle näytetään yrityksen nimi tuntemattoman numeron sijaan. Esimerkiksi ajanvarauspuhelu näkyy jatkossa asiakkaalle muodossa ”Omalääkäri, ajanvaraus”. Tämä tekee yhteydenotosta heti luotettavamman ja asiallisen näköisen sekä nostaa puhelujen vastausprosenttia tyypillisesti yli 20 prosenttia, jopa yli 30 prosenttia. Myös takaisinsoittojen määrä kasvaa, sillä vastaanottaja näkee heti, kuka on yrittänyt tavoittaa.
Useat Kilpi-sovelluksen käyttäjät ovat pyytäneet mahdollisuutta nähdä vaikkapa oman organisaation asiakaspalvelun tunnistetiedot oudon numeron sijaan. ”Vastaamme nyt tähän toiveeseen ja tuomme tämän mahdollisuuden kaikille organisaatioille Kilpi-sovellukseen”, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n puheenjohtaja Arto Isokoski.
Palvelulla voidaan lisäksi vahvistaa yrityksen verkkotunnus ja tärkeät sähköpostiosoitteet. Näin viestit päätyvät varmemmin perille, ne avataan useammin eivätkä ne joudu herkästi roskapostiksi, Kilpi-palvelussa osoitteet lisätään luotettujen yhteystietojen listalle. Tutustu tarkemmin palveluun osoitteessa: https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/luotettu-yritys.
Palvelun käyttöönotto:
- Yhteystiedot täytetään lomakkeeseen ja toimitetaan Telemarkkinointiliitolle.
- Tiedot tarkistetaan ja yritys aktivoidaan Kilpi-sovellukseen.
Kilpi-sovellus tarjoaa käyttäjilleen turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja nyt myös yrityksille aidon mahdollisuuden parantaa näkyvyyttään sekä asiakaskontaktien laatua älypuhelimissa.
Kilpi-sovellus on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Linkit
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 130 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Aktiivisimmat huijaukset juuri nyt: viranomais- ja pankkihuijaukset24.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan huijaukset jatkavat vilkastumistaan. Tällä hetkellä liikkeellä on erityisesti OmaKanta ja Suomi.fi -palveluiden nimissä lähetettyjä huijausviestejä sekä pankkeihin liittyviä tietojenkalasteluja. Myös ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja muut häiritsevät yhteydenotot kuormittavat käyttäjiä.
Kilpi-sovellus: pankki- ja viranomaishuijauksia runsaasti liikkeellä9.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan pankkien ja viranomaisten nimissä esiintyvät huijaukset ovat viime viikkoina olleet erityisen aktiivisia. Samalla ulkomailta tulevat huijaussoitot sekä aikuisviihde- ja kasinomarkkinointi häiritsevät edelleen monia suomalaisia.
”Uusi virallinen viesti Verohallinnolta” – varo huijauksia26.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen viimeaikaiset havainnot kertovat, että erityisesti veronpalautuksiin liittyvät huijaukset Verohallinnon nimissä jatkuvat edelleen. Samalla ulkomailta tulevien huijauspuheluiden määrä kasvaa, ja liikkeellä on runsaasti myös muita huijausviestejä sekä häiritseviä yhteydenottoja.
Gemini-yhteenvedolla huijataan Gmailin käyttäjiä13.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan Gmailin käyttäjiin kohdistuva huijaus on alkanut levitä viime viikkoina. Huijarit hyödyntävät tekoäly Geminiä piilottamalla ohjeita sähköpostin loppuun valkoisella tekstillä, mikä saa ne näkymään Geminin yhteenvedossa.
Verohuijaus leviää juuri nyt laajasti29.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Jo yli 130 000 suomalaisen lataaman Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan veronpalautuksiin liittyvät huijaukset ovat juuri nyt erittäin aktiivisia. Myös pankkien ja MobilePayn nimissä lähetetään paljon tietojenkalasteluviestejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme