Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Luotettu yritys -palvelu tekee yrityssoitoista tunnistettavia ja parantaa tavoitettavuutta

7.10.2025 07:30:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote

Jaa

Yritysten ja organisaatioiden tuntemattomat numerot muuttuvat helposti tunnistettaviksi. Kilpi-sovelluksen uusi ”Luotettu yritys” -palvelu mahdollistaa nyt yhteydenottajan nimen näkymisen vastaanottajalle puhelussa tai viestissä. Palvelu parantaa merkittävästi asiakkaiden tavoitettavuutta ja lisää luottamusta viestintään.

Caller ID:ssä soittajan yhteystietojen näyttäminen parantaa merkittävästi tavoitettavuutta ja luotettavuutta.
Caller ID:ssä soittajan yhteystietojen näyttäminen parantaa merkittävästi tavoitettavuutta ja luotettavuutta.

Kuluttajat saavat tänä päivänä paljon yhteydenottoja, jotka ovat huijauksia, jonka takia luottamus viestintää on laskenut ja moni jättää vastaamatta puhelimeen oudon numeron soittaessa. Tämä aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä organisaatioille, jotka yrittävät tavoittaa asiakkaitaan.

”Luotettu yritys” -palvelu sopii kaikille organisaatioille, niin yrityksille kuin julkisen puolen toimijoille. Kun organisaation tiedot on vahvistettu, Kilpi-sovelluksen käyttäjälle näytetään yrityksen nimi tuntemattoman numeron sijaan. Esimerkiksi ajanvarauspuhelu näkyy jatkossa asiakkaalle muodossa ”Omalääkäri, ajanvaraus”. Tämä tekee yhteydenotosta heti luotettavamman ja asiallisen näköisen sekä nostaa puhelujen vastausprosenttia tyypillisesti yli 20 prosenttia, jopa yli 30 prosenttia. Myös takaisinsoittojen määrä kasvaa, sillä vastaanottaja näkee heti, kuka on yrittänyt tavoittaa.

Useat Kilpi-sovelluksen käyttäjät ovat pyytäneet mahdollisuutta nähdä vaikkapa oman organisaation asiakaspalvelun tunnistetiedot oudon numeron sijaan. ”Vastaamme nyt tähän toiveeseen ja tuomme tämän mahdollisuuden kaikille organisaatioille Kilpi-sovellukseen”, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n puheenjohtaja Arto Isokoski.

Palvelulla voidaan lisäksi vahvistaa yrityksen verkkotunnus ja tärkeät sähköpostiosoitteet. Näin viestit päätyvät varmemmin perille, ne avataan useammin eivätkä ne joudu herkästi roskapostiksi, Kilpi-palvelussa osoitteet lisätään luotettujen yhteystietojen listalle. Tutustu tarkemmin palveluun osoitteessa: https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/luotettu-yritys.

Palvelun käyttöönotto:

  1. Yhteystiedot täytetään lomakkeeseen ja toimitetaan Telemarkkinointiliitolle.
  2. Tiedot tarkistetaan ja yritys aktivoidaan Kilpi-sovellukseen.

Kilpi-sovellus tarjoaa käyttäjilleen turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja nyt myös yrityksille aidon mahdollisuuden parantaa näkyvyyttään sekä asiakaskontaktien laatua älypuhelimissa.

Kilpi-sovellus on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.

Avainsanat

suomen telemarkkinointiliitto rytietojenkalastelukilpi-sovellusdigihuijaukset

Yhteyshenkilöt

Linkit

Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.

Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.

Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 130 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye