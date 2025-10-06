Mediakutsu: Kolme päivää Euroopan digitaalisen suvereniteetin äärellä – Open Search Symposium nostaa esiin avoimen verkkohaun ja tekoälyn tulevaisuuden
Meillä on ilo kutsua edustajanne seuraamaan Kansainvälistä Open Search Symposiumia 8.–10. lokakuuta 2025 CSC – Tieteen tietotekniikan keskukseen Espooseen.
Verkkoindeksi toimii internetin selkärankana: se järjestää valtavat määrät verkkosisältöä muotoon, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi hakukoneissa. Tällä hetkellä noin 90 % eurooppalaisten verkkohauista kulkee yhdysvaltalaisten palveluiden, kuten Googlen, kautta. Avoin verkkoindeksi tarjoaa eurooppalaisen vaihtoehdon, joka tukee Euroopan digitaalista suvereniteettia ja noudattaa eurooppalaisia arvoja ja säädöksiä.
Eurooppalainen avoin verkkoindeksi on myös taloudellisesti merkittävä. Müncheniläinen konsulttiyhtiö Mücke Roth & Company arvioi, että neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana verkkoindeksi voi tuottaa jopa 4,5 miljardin euron nettotuotot.
Kansainvälinen Open Search Symposium tuo yhteen tutkijoita, yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tapahtuman keskiössä on Euroopan avoimen verkkoindeksin (Open Web Index) kehittäminen julkiseksi verkkodatan infrastruktuuriksi Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tapahtuma on englanninkielinen.
Puheenvuoroja suomalaisilta politiikan ja yritysmaailman vaikuttajilta
Henna Virkkunen, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja, toivottaa avoimen verkkohaun yhteisön tervetulleeksi digitaalisella avauspuheella.
Euroopan parlamentin jäsen Aura Salla esittelee näkemyksiään siitä, miten Eurooppa voi vahvistaa digitaalista suvereniteettiaan.
Harri Ketamo, Headai-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, puhuu avoimen tiedon merkityksestä tulevaisuuden hakumalleille.
Viivi Lähteenoja, The MyData Companyn toimitusjohtaja, nostaa esiin luottamuksen ja faktojen varmentamisen haasteita verkossa.
Lisätiedot, haastattelut ja ilmoittautuminen
Open Search Symposiumia järjestetään Open Search Foundationin ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteistyönä. Symposiumiin voi osallistua sekä paikan päällä että verkossa, joten toimittajanne voi myös seurata etänä valitsemiaan puheenvuoroja. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista osoitteessa: https://ssl.eventilla.com/ossym25
Symposiumin ohjelma: https://opensearchfoundation.org/en/events-osf/ossym25/
Lisätietoa avoimesta verkkoindeksistä: https://csc.fi/uutinen/eurooppalainen-avoin-verkkoindeksi-vahvistaa-digitaalista-suvereniteettia/
Haastateltaviksi ehdotamme:
Heidi Laine, LUMI-tekoälytehtaan data lead, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus,
Sähköposti heidi.laine@csc.fi, puhelin +358405139593
Stefan Voigt, CEO Open Search Foundation and Scientist at the German Aerospace Center
Michael Granitzer, Professor for Data Science at University of Passau
Haastattelupyynnöt: Tommi Kutilainen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
050 348 0291, Tommi.Kutilainen@csc.fi
Lisätietoja Open Search Foundationista: Carolin Bauer, media@opensearchfoundation.org
Linkit
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion ja korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää CSC kehittää, integroi ja tarjoaa korkeatasoisia ICT-palveluja tutkimukselle, opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Lisätietoa: www.csc.fi
