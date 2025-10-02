Helsingin yliopisto

Rasva ruokkii aivoja – läpimurto aivojen aineenvaihduntasairauksien hoidossa

6.10.2025 11:58:07 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Jaa

Tiesitkö, että aivot voivat käyttää rasvaa energianlähteenä? Lupaavat uudet tutkimustulokset osoittavat, että aivojen hermosolut voivat käyttää rasvaa ajattelun, liikkumisen ja muistamisen polttoaineena. Yllättävä löydös saattaa mahdollistaa uusien hoitojen kehittämisen vakaviin aivosairauksiin.

Australialaisen Queenslandin yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat tekivät vakiintuneen tiedon vastaisen havainnon, jonka mukaan hermosolut eivät saa kaikkea energiaansa sokerista, vaan ne voivat polttaa myös rasvaa. Kaiken lisäksi hermosolut muodostavat itse rasvoja kierrättämällä omia osiaan, kun energiantarve on suuri. Tämä on mahdollista DDHD2-nimisen proteiinin ansiosta. 

Havainto voi mullistaa potilaiden elämän 

HSP54-nimisessä (perinnöllinen spastinen parapareesi) aivosairaudessa DDHD2 ei toimi kunnolla. Ilman sitä hermosolut eivät pysty valmistamaan rasvoja energiantuotantoon ja solutoimintojen tueksi, mikä johtaa varhaisiin ja paheneviin ongelmiin signaalien lähettämisessä. 

HSP54-potilaiden liikkuminen ja ajattelu alkaa heikentyä jo nuorena. Uusi löydös tuo kuitenkin toivoa: tutkijat onnistuivat elvyttämään laboratorio-oloissa viljeltyjen viallisten hermosolujen energiantuotannon ja toiminnan alle kahdessa vuorokaudessa antamalla niille erikseen valmistettuja rasvahappovalmisteita. 

– Tämä on mullistava löydös, sanoo tohtori Merja Joensuu, joka suunnitteli hankkeen ja johti tutkimusta Australian biotekniikan ja nanoteknologian instituutissa.

– Näytimme, että terveet hermosolut käyttävät energianlähteenä rasvoja. Kun tämä reitti katkeaa HSP54:n kaltaisissa sairauksissa, vahingot voidaan ehkä estää tai korjata rasvahappopohjaisella terapialla. 

Toivoa uusista tekniikoista 

Tutkimusryhmä on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen eli testaamaan näiden rasvahappopohjaisten hoitojen turvallisuutta ja tehokkuutta esikliinisissä malleissa, mikä on välttämätöntä ennen kliinisiä eli potilaisiin kohdistuvia tutkimuksia. Lisäksi tarkoitus on selvittää, voiko rasvoihin pohjautuvaa hermosolujen toimintaa hyödyntää muiden, aiemmin parantumattomien aivosairauksien hoitamisessa. 

– Jatkamme mielenkiintoista yhteistyötä uusien aivokuvantamistekniikoiden parissa ja vauhditamme samalla uuden hoitomuodon kehitystä. Läpimurto voi mullistaa paitsi alan käytännöt, myös ihmisten elämän, dosentti Giuseppe Balistreri Helsingin yliopistosta toteaa.

Avainsanat

rasvahermosoluthoidotaivosairaudet

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye