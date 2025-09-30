Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak ja Porin kaupunki käynnistävät yhteishankkeen nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi

6.10.2025 12:00:16 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Porin kaupunki käynnistävät Sitran rahoittaman hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia ja tuoda entistä paremmin kohdennettuja palveluja heidän ulottuvilleen Zekki.fi-digipalvelun avulla. Zekki.fi-palvelua kehitetään yhdessä porilaisten nuorten kanssa.

Diakin kehittämä Zekki.fi on valtakunnallisesti jo yli 230 000 nuorta tavoittanut maksuton digipalvelu, jossa nuori voi arvioida sekä hahmottaa omaa elämäntilannettaan ja saada ohjausta omaan tilanteeseensa sopiviin tukipalveluihin. 

− Tutkimuksesta tiedämme, että nuoret ja tarjolla olevat tukipalvelut eivät edelleenkään kohtaa. Zekki.fi-palvelun jatkokehittäminen tuo tarjolla olevan tuen entistä paremmin porilaisten nuorten saataville, kertoo Diakin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Reija Paananen

Uudessa Sitran rahoittamassa ”Zekki nuorten hyvinvoinnin tueksi” -hankkeessa tavoitteena on ehkäistä nuorten hyvinvoinnin heikkenemistä jatkokehittämällä Zekki.fi-kyselyä. Hanke onkin osa valtakunnallista kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyvä nuorilähtöinen toimintamalli voidaan ottaa käyttöön myös muissa kunnissa. 

− Porin kaupungin nuorisoyksikkö on mielellään mukana kehittämässä Zekki-palvelua, jonka käytöstä ja tulosten hyödyntämisestä meillä on jo aiemmin hyviä kokemuksia, kertoo Porin kaupungin nuorisoyksikön päällikkö Johanna Ahokas

Nuoret kutsutaan kehittämiseen mukaan 

Zekki.fi on kehitetty nuorten kanssa yhteistyössä. Hankkeen aikana porilaisista nuorista koostuvan ryhmän on tarkoitus osallistua testauksiin, joissa he arvioivat sovelluksen nykyistä toimivuutta ja antavat palautetta Zekki.fi:n palvelusuosituksista ja niiden sisällöstä.  

Diakin Zekki-hankkeen projektipäällikkö Päivi Sipola ja Porin kaupungin Johanna Ahokas korostavat samaa asiaa:

“Nuorten palveluja kehitettäessä on oleellista saada nuorten oma ääni kuuluviin. Nuorten hyvinvointi on tällä hetkellä huolestuttavalla tolalla ja on tärkeää kehittää ratkaisuja, joilla nuoret saavat tukea matalalla kynnyksellä.” 

Nuorista koostuvan ryhmän haku on käynnissä ja heille maksetaan palkkio osallistumisesta. Voit lukea lisää aiheesta: zekki.ammattilaisille.fi 

Zekki nuorten hyvinvoinnin tueksi -hanke on käynnissä 08/2025–06/2026 välillä ja sitä rahoittaa Sitra. Hankkeen päätoteuttaja on Diak ja osatoteuttaja Porin kaupunki. Sitran rahoitushaun tuloksista voi lukea enemmän täällä (sitra.fi). 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

