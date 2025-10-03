HUS-yhtymä etenee suunnitellusti kohti talouden tasapainottamista ja alijäämien kattamista
Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan HUSin tammi−elokuun toimintaa ja taloutta, uusinta koko vuoden 2025 ennustetta sekä yhtymän strategian toteutumista.
HUSin tammi−elokuun 2025 tulos on 33,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 46,5 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio 2025 -13,2 miljoonaa euroa).
Myös koko vuoden 2025 uusimman talousennusteen mukaan HUS on pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa.
”Vuosi 2025 on jo pitkällä ja etenemme edelleen aikataulussa kohti lainsäädännön edellyttämää talouden tasapainottamista ja alijäämien kattamista”, toteaa HUSin yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.
Hoitoa odottavien määrä on kokonaisuutena edelliseen kuukauteen verrattuna laskenut, mutta yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli elokuun lopussa 6 248, mikä on noin 125 potilasta enemmän kuin heinäkuun lopussa.
Strategian toteutuminen vuosina 2023−2025
Lisäksi yhtymähallitus käsitteli strategian toteutumista vuosina 2023−2025 sekä vuoden 2026 painopistekohtaisia tavoitteita. HUSin strategiset painopisteet ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, hyvinvointialueyhteistyö, jatkuva parantaminen ja uudistaminen ja kestävä talous.
”Talouden tasapainottamisen lisäksi olemme onnistuneet edelleen vahvistamaan erinomaisella tasolla olevaa asiakaskokemustamme. Lisäksi henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi ja koko organisaatiota koskevan ISO 9001 -laatujärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulussa”, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Yhtymähallitus käsitteli myös HUSin riskienhallintaa ja sen toteutumista. Tarkasteluajanjakson (tammi-elokuu 2025) keskeiset riskit on tunnistettu ja niiden hallintakeinot toimivat.
Yhtymähallitus päätti myös taide- ja museotoimikuntien yhdistämisestä ja 200 000 euron määrärahasta vuodelle 2026 (vuonna 2025 toimikunnat yhteensä 300 000 euroa).
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 6.10.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 3.11.2025.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
En ny enkel beräkningsmodell utvecklades för att förutsäga risken att drabbas av allvarlig leversjukdom3.10.2025 13:40:55 EEST | Pressmeddelande
HUS medverkade i en studie som leddes av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet där man utvecklade en ny modell för att förutsäga symtomatisk levercirros och andra allvarliga leversjukdomar.
Vakavan maksasairauden ennustamiseen kehitettiin uusi helppo riskimallilaskuri3.10.2025 13:40:55 EEST | Tiedote
HUS osallistui Ruotsin Karoliinisen yliopistosairaalan ja Karoliinisen instituutin vetämään tutkimukseen, jossa kehitettiin uusi malli oireisen maksakirroosin ja muiden vakavien maksasairauksien ennustamiseen.
A new easy-to-use risk model was developed for predicting severe liver disease3.10.2025 13:40:55 EEST | Press release
HUS participated in a study led by the Swedish Karolinska University Hospital and the Karolinska Institutet, which developed a new model for predicting symptomatic liver cirrhosis and other serious liver diseases.
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 6 oktober3.10.2025 12:48:32 EEST | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse behandlar på sitt möte den 6 oktober verksamheten och ekonomin för januari–augusti. Dessutom behandlar sammanslutningens styrelse genomförandet av strategin 2023–2025 och målen för varje fokusområde 2026 samt delårsrapporten för riskhanteringen. Föredragningslistan för mötet finns här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningens styrelse har 17 ledamöter och av dem är två företrädare för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång per månad. HUS medietjänst betjänar medier måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post på viestinta@hus.fi. Se avvikande öppettider.
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 6.10.3.10.2025 12:48:32 EEST | Tiedote
HUSin yhtymähallitus käsittelee 6.10. kokouksessaan tammi−elokuun toimintaa ja taloutta. Lisäksi yhtymähallitus käsittelee strategian toteutumista vuosina 2023−2025 ja vuoden 2026 painopistekohtaisia tavoitteita sekä riskienhallinnan osavuosikatsausta. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme