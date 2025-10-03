HUS-yhtymä etenee suunnitellusti kohti talouden tasapainottamista ja alijäämien kattamista

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 6.10. 3.10.2025 12:48:32 EEST | Tiedote

HUSin yhtymähallitus käsittelee 6.10. kokouksessaan tammi−elokuun toimintaa ja taloutta. Lisäksi yhtymähallitus käsittelee strategian toteutumista vuosina 2023−2025 ja vuoden 2026 painopistekohtaisia tavoitteita sekä riskienhallinnan osavuosikatsausta. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.