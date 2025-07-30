Reilu työ -verkosto: Työvoiman hyväksikäyttö on rikos – uhrien tukipalvelut ja oikeudet on turvattava

Reilu työ -verkosto pitää myönteisenä, että hallitus on esittänyt kiskonnan ja törkeän kiskonnan kriminalisointia työelämässä.

”Näiden rikosnimikkeiden avulla voidaan puuttua myös sellaisiin tapauksiin, joissa syrjintäelementtiä ei voida osoittaa, mutta työntekijä on silti joutunut vakavan hyväksikäytön kohteeksi”, sanoo ylitarkastaja Katja-Pia Jenu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Nimikkeestä riippumatta uhrien tukipalvelut ovat ratkaisevassa roolissa. Jokaisella hyväksikäytön uhrilla tulee olla mahdollisuus hakea apua sekä saada oikeudellista neuvontaa, tukea ja korvauksia, myös maksamattomien palkkojen osalta.

”Tukipalveluiden saavutettavuus ei saa jäädä teoriaksi”, sanoo erikoissuunnittelija Anniina Jokinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista HEUNIsta.

Järjestöjen, ammattiliittojen ja muiden toimijoiden työ on välttämätöntä, jotta uhrit saavat oikeutta ja voivat päästä irti hyväksikäytön kierteestä. Siksi järjestöjen rahoituksen leikkaukset voivat vaarantaa tavoittavan työn ja uhrien auttamisen matalan kynnyksen palveluissa.

Uhrin oikeuksien tulee toteutua riippumatta hänen taustastaan ja oleskeluluvastaan

Ulkomaalaislain kiristykset voivat entisestään vaikeuttaa työperäisen hyväksikäytön uhrien asemaa. On olemassa riski, että kiristyneet ehdot pakottavat henkilöt jäämään hyväksikäytön kohteeksi, jos he haluavat pysyä Suomessa.

”Muutokset voivat nostaa kynnystä ilmoittaa kohdatusta hyväksikäytöstä viranomaisille ja johtaa siihen, että vakavatkin tapaukset jäävät piiloon”, sanoo asiantuntija Shenäh Räzabi Suomen Pakolaisavusta.

Hyväksikäytön torjunnassa on varmistettava, että uhrien oikeudet ja tukipalvelut toteutuvat aidosti, riippumatta heidän taustastaan, kansalaisuudestaan tai oleskeluluvastaan. On tärkeää, että viranomaiset, järjestöt ja muut toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja että tuki- ja neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavissa kaikille uhreille.

“Työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi tarvitaan ketjun kaikkia osia: viranomaisten ja järjestöjen työ uhrien auttamisessa ja ilmitulon edistämisessä on turvattava. Se tapahtuu osoittamalla niille tarvittavat resurssit ja toimivaltuudet. Lisäksi on varmistettava mekanismit, jotka mahdollistavat tehokkaan yhteistyön hyväksikäyttöä torjuvien toimijoiden kesken”, sanoo erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä. Näin voidaan edistää oikeudenmukaista työelämää ja ehkäistä hyväksikäyttöä tehokkaasti.