Sirkka Knuutilan uusi lastenkirja on täynnä ihanaa jouluista puuhaa!

Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa kutsuu lukijansa iloiselle matkalle kohti joulua. Kirja tarjoaa sattumuksia ja seikkailuja, joista voi nauttia yksin tai yhdessä muiden kanssa.



Kirja sisältää puuhia joulunodotukseen, kuten askarteluja, leipomista ja pelejä. Lisäksi luvassa on jännittäviä ja hauskoja tarinoita: Rosmariinin lumiukon huikeat seikkailut, noitanainen Anelman kootut kepposet sekä tonttujen vierailu Korvatunturille. Pelasta pelissä joulun taika, valmista joulukarkkeja ja askartele ikioma tonttuovi!



Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa on lastenkirjailija Sirkka Knuutilan kuudes rakastetun Rosmariini-sarjan kirja. Hurmaavan ja houkuttelevan kuvituksen on luonut Olga Badulina.

teos: Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa

kirjailija: Sirkka Knuutila

kansi ja kuvitus: Olga Badulina

ISBN: 9789523046313

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 8.10.2025