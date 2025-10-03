Avain

Sirkka Knuutilan uusi lastenkirja on täynnä ihanaa jouluista puuhaa!

8.10.2025 07:22:00 EEST | Avain | Tiedote

Sirkka Knuutilan kuudes kirja Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa vie lukijat taianomaiselle matkalle joulun valmisteluihin. Kirja tarjoaa tarinoita, askartelua, leipomista ja pelejä koko perheelle. Olga Badulinan viehättävä kuvitus kruunaa teoksen.

Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa kutsuu lukijansa iloiselle matkalle kohti joulua. Kirja tarjoaa sattumuksia ja seikkailuja, joista voi nauttia yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Kirja sisältää puuhia joulunodotukseen, kuten askarteluja, leipomista ja pelejä. Lisäksi luvassa on jännittäviä ja hauskoja tarinoita: Rosmariinin lumiukon huikeat seikkailut, noitanainen Anelman kootut kepposet sekä tonttujen vierailu Korvatunturille. Pelasta pelissä joulun taika, valmista joulukarkkeja ja askartele ikioma tonttuovi!

Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa on lastenkirjailija Sirkka Knuutilan kuudes rakastetun Rosmariini-sarjan kirja. Hurmaavan ja houkuttelevan kuvituksen on luonut Olga Badulina.

teos: Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa
kirjailija: Sirkka Knuutila
kansi ja kuvitus: Olga Badulina
ISBN: 9789523046313
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 8.10.2025

