ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja palvelutasoa Järvi-Suomessa

Järvi-Suomen 12 lauttapaikan hankintaprosessi on ollut poikkeuksellisen monivaiheinen ja alkanut jo vuonna 2021. Hankintakokonaisuus on moninainen, sopimusaika pitkä ja sopimuksen arvo merkittävä. Hankinta-asiakirjoja on ollut tarve tarkentaa ja sen vuoksi on pitänyt aloittaa hankinta monta kertaa alusta.

Hankinta korostaa tehokkuutta ja vihreitä valintoja

Nyt tehty Järvi-Suomen 12 lauttapaikan maantielauttaliikennepalveluiden 20-vuotinen sopimus on osa hankintastrategiaa, jonka myötä lauttakalusto uudistuu, lauttaliikenteen ympäristöystävällisyys paranee merkittävästi ja lauttapaikkojen painorajoitukset poistuvat. Sopimuksen myötä siirrytään ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä edistetään kustannustehokkuutta uudistettujen ja uusien lossien hybriditeknologialla. Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät Järvi-Suomen lauttapaikoilla 98 % vuosien 2010–2015 keskiarvotasosta, eli yli 2000 tonnia vuodessa samalla kun lossien kapasiteetti kasvaa ja palvelun laatu paranevat. Uudessa sopimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin ja niiden myötä tarvittaviin muutosmekanismeihin. Pitkän sopimuskauden takia on varauduttava siihen, että muutoksia voidaan joustavasti tehdä sopimuksen aikana tarpeen mukaisen palvelun tuottamiseksi.

Järvi-Suomen lauttaliikenteen uusi palvelusopimus tuo vuosien 2026–2028 aikana liikenteeseen 10 uudistettua lossia ja kaksi täysin uutta lossia. Lisäksi vaadittavat varalossit uudistetaan ja niidenkin kantavuus nousee 90 tonnin. Näin ollen kapasiteetti ei enää laske telakointien ja huoltoseisakkienkaan aikana, kuten nykyisin on tapahtunut varalossien ollessa tähän asti kantavuudeltaan 44 tai 60 tonnia. Uudistettavissa losseissa hyödynnetään vanhojen lossien hyväkuntoisia runkoja, mutta kansirakenteet ja tekniikka uudistetaan täysin. Teknisesti ja ulkoisesti uudistetut lossit ovat uudenveroisia. Vanhojen lossirunkojen hyödyntämisellä on merkittävä ympäristökuormitusta vähentävä ja ekologisuutta lisäävä vaikutus, sillä teräksen kierrättämisellä vähennetään uudisrakennusten hiilijalanjälkeä tuhansilla tonneilla.

Vuosittain toteutettavissa maantielauttaliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksissa saatujen palautteiden mukaan asiakkaat toivovat lisää vähäpäästöistä kalustoa ja sähkölosseja. Asiakkaat ovat myös toivoneet kapasiteetin ja kantavuuden parantamista niiltä osin kuin lautat ovat liian pieniä suhteessa liikennemääriin. Uuden sopimuksen tuomalla kehityksellä ELY-keskus vastaa yhdessä palveluntuottajan kanssa asiakkaiden toiveisiin. Ympäristöystävällisyys ja ekologisuus ovat olennainen osa sopimusta. Lauttaliikennettä tuotetaan jatkossa paremmin, kestävämmin ja kustannustehokkaammin. Liikennesektorilla maantielauttaliikenne on kärkipäässä etenemässä kohti hiilineutraaliutta samalla kun parannamme tienkäyttäjien palvelua.

Järvi-Suomen hankinta on ensimmäinen neljästä 20 vuoden maantielauttaliikenteen palvelukokonaisuudesta ja vuosien 2025–2027 aikana hankintoja tullaan jatkamaan muiden kolmen hankintakokonaisuuden osalta. 20 vuoden hankinnoissa ja sopimuksissa huomioidaan valtakunnallisesti kannattavien kahdeksan silloituskohteen toteutumisen mahdollisuus ja varaudutaan lossiliikenteen korvaamiseen sillalla sopimuskauden aikana. Sopimusten pitkän tähtäimen tavoitteena on liikenteen kehittäminen kohti hiilineutraalia liikennepalvelua sekä vastata liikenteen kysyntään ja kehittää lauttaliikennettä osana toimivaa liikennejärjestelmää. Sopimukset tulevat koskemaan kaikkia 40 yleisten teiden lauttapaikkaa muodostaen neljä selkeää kokonaisuutta:

Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2026–2047

Maantielauttaliikennepalvelu Saaristomeri I (lossit) 2028–2048 Kilpailutus 2025

Maantielauttaliikennepalvelu Saaristomeri II (lautta-alukset) 2031–2051 Kilpailutus 2026

Maantielauttaliikennepalvelu (maantieteellisesti hajanaiset lauttapaikat) 2033–2053 Kilpailutus 2027



Järvi-Suomen 12 lauttapaikan lauttaliikenteen kapasiteetti ja välityskyky muuttuvat seuraavilla lauttapaikoilla, kun nyt kilpailutettu pitkäkestoinen liikennesopimus käynnistyy asteittain vuosien 2026–2028 aikana:

Hanhivirta, Enonkoski

Lossin kantavuus nousee 70 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2027.

Hirvisalmi, Juuka

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2027.

Hätinvirta, Puumala

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2028.

Kietävälä, Puumala

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2026.

Koivukanta, Savonlinna

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudella lossilla 2027.

Kortesalmi, Kuopio

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2027.

Kuparonvirta, Mikkeli

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2028.

Kyläniemi, Ruokolahti

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2027.

Lamposaari, Lappeenranta

Lossin kantavuus nousee 44 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2026.

Puutossalmi, Kuopio

Lauttapaikalla liikennöidään jatkossa kahdella lossilla, joiden kantavuudet ovat 130 tonnia ja 90 tonnia. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla ja uudella lossilla 2027.

Rongonsalmi, Puumala

Lossin kantavuus nousee 44 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2026.

Tappuvirta, Savonlinna

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin. Liikenteen aloitus uudistetulla lossilla 2026.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, tieinsinööri Tapani Jaakkola, p. 0295 022 808, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi