Jyväskylän Kirjamessujen ohjelma tarjoaa innostavia, sivistäviä ja yllättäviä keskusteluja ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja kirjallisista teemoista

Monipuolinen kokonaisuus kirjallisuuden ystäville

Ohjelmalavoille nousevat muun muassa Seela Sella, Salla Simukka, Maxim Fedorov, Laura Malmivaara, Ilmari Käihkö, Antero Holmila, Laura Lähteenmäki, Janne Kataja, Risto Isomäki, Juha Itkonen, Anna-Leena Härkönen, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Satu Silvo.

Dekkareiden ystävät tapaavat messuilla esimerkiksi Satu Rämön, Max Seeckin, Tuire Malmstedtin, Sari Rainion ja Juha Rautaheimon.

Tietokirjallisuudesta kiinnostuneille aiheina ovat mm. sodat ja sodan opit, Putinin Venäjä, demokratian tila, tarinat Jumalan synnystä, sotahistoria, luontokato, hengellisyys ja henkinen hyvinvointi. Näistä aiheista puhuvat mm. Jukka Kekkonen, Ville Mäkipelto, Wille Riekkinen, Saana Rossi ja Jessika Aro. Ensimmäistä kertaa messuilla esiintyy syventävän ja kriittisen journalismin Uusi Juttu ja Long Play. Viihdyttävä tietokirjaraati ruotii ajankohtaisia tietokirjoja lauantaina kello 14.

Kulttuuria ja lasten ja nuorten omaa ohjelmaa

Paikallinen kulttuuritarjonta on vahvasti esillä tapahtumassa. Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtaja Marietta Kunnas keskustelee Perttu Leinosen ja Antti Niskasen kanssa Jyvskylän kaupunginteatterin Kato mua kun mä puhun sulle -esityksestä lauantaina kello 11.00.

Lapsille ja nuorille suunnatussa ohjelmassa Kompassi-lavalla nähdään viikonloppuna muun muassa Matti Rönkä, Heli Laaksonen, Siri Kolu, Silja Sillanpää, Riina Tanskanen, Timo Parvela ja Paula Noronen. Kirjailijahaastattelujen lisäksi lavalla nähdään perheen pienemmille suunnattua musiikillista ohjelmaa.

”Olemme innoissamme ohjelmakokonaisuudesta. Halusimme luoda kirjamessut, missä vain taivas on rajana sille, mistä saa ja pitää keskustella, ja mielestäni olemme onnistuneet siinä hyvin”, sanoo Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli.

Kirjamessuille osallistuu lukuisia näytteilleasettajia ja uusia kustantamoja

Kirjamessuilla on paljon mielenkiintoisia näytteilleasettajia ja tänä vuonna mukaan on saatu myös uusia kustantamoja kuten Siltala, Teos ja Art House.

Kustantamojen, kirjakauppojen ja antikvariaattien lisäksi mukana on muita kulttuuritoimijoita. Kokonaan uutena mukana on Levymessut, jossa on myynnissä vinyyleitä ja cd-levyjä. Muuta mielenkiintoista tapahtumassa on muun muassa kirjastoauto Wäinö sekä kirjasomepiste, jossa on mahdollista tavata kirjailijoita rennossa Meet & Greet -hengessä.

Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestetään Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut, jotka tuovat oman tarjontansa ja tunnelmansa tapahtumaviikonloppuun.

”Jyväskylän Kirjamessuilla on tänäkin vuonna tulossa upea ohjelma. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Suomen suurten kirjallisuustapahtumien kärkijoukossa ja olemme saaneet valtavasti kiitosta myös messujen viihtyisyydestä ja hyvästä tunnelmasta, joten kaikille lämpimästi tervetuloa Paviljonkiin", toivottaa Jyväskylän Messujen toimitusjohtaja Marja Pekkanen.