Kuntien jätehuoltoyhtiöt tavoittavat miljoonat suomalaiset

Kuluttajien kiinnostus ja tiedontarve koskee kaikkea jätehuoltoa, mutta ylivoimaisesti eniten – viidesosa – yhteydenotoista koskee pakkausmateriaalien lajittelua ja pakkausjätehuoltoa.

Vuosittain jäteyhtiöt postittavat asiakkailleen 4,8 miljoonaa lehteä, kalenteria, opasta tai kirjettä. Jätehuollon palveluista kerrotaan kuluttajille asiakaslehdissä, oppaissa ja esitteissä ja asiakaskirjeissä. Joillain alueilla tuotetaan ja jaetaan jätehuollon seinäkalenteria, josta voi seurata vuoden kiertoon liittyviä ajankohtaisia jätehuoltopalveluja.

Vuosittain 3,6 miljoonaa jäteasemakäyntiä

Painetun materiaalin lisäksi asukkaille tietoa jaetaan verkkosivustoilla ja muissa digitaalisilla alustoilla. Sähköisiä uutiskirjeitä julkaistaan päättäjille, taloyhtiöille tai suoraan asiakkaille. Valtakunnallisesta verkkopohjaisesta jätteen vastaanottopisteen hakupalvelusta, www.kierrätys.info :sta, tehdään vuosittain 3,5 miljoonaa hakua. Moni haku johtaakin asiakkaan tuomaan jätteensä jäteasemalle, jossa henkilökunta palvelee jätteen tuojaa. Jäteasemakäyntejä kertyy vuosittain 3,6 miljoonaa.

Sosiaalisen median kanavissa annetaan lajitteluvinkkejä ja muistutetaan ajankohtaisista jätehuoltoasioista. Lajitteluinnon herättämiseksi järjestetään erilaisia kampanjoita. Huomiota herätetään esimerkiksi videoilla ja mainoksilla. Myös radioaallot on valjastettu jätehuollon viestintään. Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin alueella tuotetaan jätehuollon ajankohtaistietoa myös radioaalloille. Etappi-Radion 39 suoralla lähetyksellä viime vuoden aikana oli 819 000 kuuntelukertaa.

Kohtaamisia kasvokkain ja etäyhteyksin

Asiakkaiden kysymyksiin vastataan muun muassa puhelimitse, sähköpostitse, sähköisen asiointipalvelun kautta ja verkkosivuilla palvelevan chatin kautta. Jäteyhtiöt lähettävät asukkailleen myös tekstiviestejä, joissa esimerkiksi muistutetaan tulossa olevasta jäteastian tyhjennyksestä. Etäyhteyksin palvelukohtaamisia onkin noin 1,9 miljoonaa.

Jäteyhtiöt järjestävät myös tapahtumia ja osallistuvat muiden tapahtumiin. Kasvokkain neuvonta-asiakkaita kohdataan vuosittain 218 000. Satakunnassa Porin seudulla toimiva Keräämö on vuosittain kohdannut kasvokkain vaikuttavan määrän asiakkaitaan.

”Keräämön viestintä- ja neuvontatiimi oli mukana 90 erilaisessa tapahtumassa joiden ansiosta noin 10 000 henkilöä sai suoran henkilökohtaisen keskustelumahdollisuuden asiantuntijan kanssa”, kertoo viestintäpäällikkö Paula Kangasniemi.

Kuntien jäteyhtiöt antavat ympäristökasvatusta ja lajitteluneuvontaa myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tällä työllä varmistetaan ikäluokka ikäluokalta tietoisempi kuluttajakunta.

Jätelaissa on kunnille määrätty tehtävä alueensa asukkaiden jätehuollon järjestämisestä. Oma pykälänsä laissa on neuvonnasta, tiedotuksesta ja valistuksesta, jota on annettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, lajittelun tehostamiseksi ja erilliskeräyksen lisäämiseksi.