Kuntien jätehuoltoyhtiöt tavoittavat miljoonat suomalaiset
Kuluttajat ja julkisen jätehuollon asiakkaat eri puolilla Suomea saavat monipuolista ja monikanavaista jätehuollon palvelua. Samaan aikaan, kun monilla aloilla palvelu sähköistyy ja siirtyy kauemmas kuluttajista ja yrityksistä, jätehuoltopalveluissa ihminen edelleen kohtaa ihmisen monikanavaisesti.
Kuluttajien kiinnostus ja tiedontarve koskee kaikkea jätehuoltoa, mutta ylivoimaisesti eniten – viidesosa – yhteydenotoista koskee pakkausmateriaalien lajittelua ja pakkausjätehuoltoa.
Vuosittain jäteyhtiöt postittavat asiakkailleen 4,8 miljoonaa lehteä, kalenteria, opasta tai kirjettä. Jätehuollon palveluista kerrotaan kuluttajille asiakaslehdissä, oppaissa ja esitteissä ja asiakaskirjeissä. Joillain alueilla tuotetaan ja jaetaan jätehuollon seinäkalenteria, josta voi seurata vuoden kiertoon liittyviä ajankohtaisia jätehuoltopalveluja.
Vuosittain 3,6 miljoonaa jäteasemakäyntiä
Painetun materiaalin lisäksi asukkaille tietoa jaetaan verkkosivustoilla ja muissa digitaalisilla alustoilla. Sähköisiä uutiskirjeitä julkaistaan päättäjille, taloyhtiöille tai suoraan asiakkaille. Valtakunnallisesta verkkopohjaisesta jätteen vastaanottopisteen hakupalvelusta, www.kierrätys.info :sta, tehdään vuosittain 3,5 miljoonaa hakua. Moni haku johtaakin asiakkaan tuomaan jätteensä jäteasemalle, jossa henkilökunta palvelee jätteen tuojaa. Jäteasemakäyntejä kertyy vuosittain 3,6 miljoonaa.
Sosiaalisen median kanavissa annetaan lajitteluvinkkejä ja muistutetaan ajankohtaisista jätehuoltoasioista. Lajitteluinnon herättämiseksi järjestetään erilaisia kampanjoita. Huomiota herätetään esimerkiksi videoilla ja mainoksilla. Myös radioaallot on valjastettu jätehuollon viestintään. Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin alueella tuotetaan jätehuollon ajankohtaistietoa myös radioaalloille. Etappi-Radion 39 suoralla lähetyksellä viime vuoden aikana oli 819 000 kuuntelukertaa.
Kohtaamisia kasvokkain ja etäyhteyksin
Asiakkaiden kysymyksiin vastataan muun muassa puhelimitse, sähköpostitse, sähköisen asiointipalvelun kautta ja verkkosivuilla palvelevan chatin kautta. Jäteyhtiöt lähettävät asukkailleen myös tekstiviestejä, joissa esimerkiksi muistutetaan tulossa olevasta jäteastian tyhjennyksestä. Etäyhteyksin palvelukohtaamisia onkin noin 1,9 miljoonaa.
Jäteyhtiöt järjestävät myös tapahtumia ja osallistuvat muiden tapahtumiin. Kasvokkain neuvonta-asiakkaita kohdataan vuosittain 218 000. Satakunnassa Porin seudulla toimiva Keräämö on vuosittain kohdannut kasvokkain vaikuttavan määrän asiakkaitaan.
”Keräämön viestintä- ja neuvontatiimi oli mukana 90 erilaisessa tapahtumassa joiden ansiosta noin 10 000 henkilöä sai suoran henkilökohtaisen keskustelumahdollisuuden asiantuntijan kanssa”, kertoo viestintäpäällikkö Paula Kangasniemi.
Kuntien jäteyhtiöt antavat ympäristökasvatusta ja lajitteluneuvontaa myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tällä työllä varmistetaan ikäluokka ikäluokalta tietoisempi kuluttajakunta.
Jätelaissa on kunnille määrätty tehtävä alueensa asukkaiden jätehuollon järjestämisestä. Oma pykälänsä laissa on neuvonnasta, tiedotuksesta ja valistuksesta, jota on annettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, lajittelun tehostamiseksi ja erilliskeräyksen lisäämiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa HalmeviestintäpäällikköSuomen Kiertovoima ry KIVOPuh:040 869 8350kaisa.halme@kivo.fi
Timo Hämäläinenjohtava asiantuntijaSuomen Kiertovoima ry KIVOPuh:050 442 2371timo.hamalainen@kivo.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Kiertovoima ry – KIVO
KIVO edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jäteyhtiötä. Jäsenemme toteuttavat jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kiertovoima ry KIVO
Tervetuloa tuoreen tutkitun biojätetiedon äärelle!4.9.2025 16:03:33 EEST | Kutsu
Koko Suomen Biotalkoot -hanke kutsuu alan toimijat, asiantuntijat ja päättäjät sekä median mukaan tilaisuuteen, jossa pureudutaan biojätteen erilliskeräyksen ajankohtaisiin kysymyksiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä hyviin käytäntöihin eri toimialoilta. Ohjelmassa kuullaan tuoreinta tutkimustietoa Biotalkoot -hankkeesta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua voidaan parantaa.
Biojätteen erilliskeräys etenee harppauksin4.9.2025 16:00:47 EEST | Tiedote
Kuntien jäteyhtiöt ovat vastanneet hyvin jätelain vaatimuksiin biojätteen erilliskeräyksen laajentamisesta. Kesästä 2024 alkaen biojätteen lajittelu on ollut pakollista kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa ja muissa taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Suurin osa suomalaisista onkin saanut biojätteen erilliskeräysastian omaan jätekatokseensa.
Biojätteen erilliskeräys tuottaa tulosta: sekajätteen biojätemäärä selvässä laskussa13.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotitalouksien sekajätteessä olevan biojätteen määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi kuntien jätelaitosten vuosien 2023–2024 aikana tekemistä tutkimuksista, joiden tulokset on koottu Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) ylläpitämään koostumustietopankkiin
Valtakunnallinen kampanja kannustaa ottamaan bioroskikset aktiiviseen käyttöön15.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisessa viestintäkampanjassa innostetaan biojätteen lajitteluun. Viikolla 16 alkava ja neljä viikkoa sosiaalisessa mediassa kestävä kampanja muistuttaa keittiön roskiskaapista käsin, kuinka biojätteille biojäteastia on parempi paikka kuin sekajäteastia.
Euroopan jätteen vähentämisen viikon huomio hävikkiruokaan Ruoka on parempaa syötynä – ei jätteenä15.11.2024 11:58:01 EET | Tiedote
Vuosittain Euroopan alueella syntyy 58 miljoonaa tonnia ruokajätettä. Jokaista asukasta kohden se tarkoittaa 131 kiloa Suurin osa ruokahävikistä syntyy kotitalouksissa, ravitsemuspalveluissa tai vähittäiskaupassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme