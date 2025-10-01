Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha parani – laahaa silti miesten perässä
Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on vahvistunut, selviää Danske Bankin YouGovilla teettämästä Taloudellinen mielenrauha 2025-tutkimuksesta. Miesten taloudelliseen mielenrauhaan on vielä kuitenkin matkaa.
Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha nousi selvästi edellisvuodesta, ja sai vuoden 2025 kyselyssä indeksiluvun 5,8. Vuonna 2024 suomalaisnaisten kokonaisindeksi oli 5,6, joten ero on tilastollisesti merkittävä.
”Tämä on ehdottomasti positiivinen uutinen. Taustalla vaikuttavat todennäköisesti rauhoittunut inflaatio ja suotuisa ansiokehitys, jotka tukevat myös naisten taloutta”, pohtii Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
Myös miehillä taloudellinen mielenrauha vahvistui hieman, ja sai indeksiluvun 6,2, kun vuonna 2024 se oli kymmenyksen heikompi. Naisten taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksi on läpi mittaushistorian (2018–2025) ollut miehiä heikompi. Vuonna 2025 ero naisten ja miesten taloudellisen mielenrauhan välillä on vuonna 0,4 yksikköä.
”Vaikka ero kaventuikin, on se silti edelleen silmiinpistävä. Naisilla on tyypillisesti miehiä pienemmät tulot, minkä vuoksi naiset kärsivät suhteellisesti enemmän viime vuosien elinkustannusten noususta. Myös työllisyystilanne vaikuttaa, ja työttömyys onkin tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kuluttajien luottamusta nakertavista olosuhteista. Erityisesti julkisen puolen leikkaukset, kuten sote-sektoriin kohdistetut säästöt ovat osuneet naisiin. Tämä kaikki vaikuttaa luonnollisesti myös naisten mahdollisuuksiin säästää ja sijoittaa, ja naisten taloudellinen varautuminen on tyypillisesti miehiä heikommalla tasolla”, Kivipelto sanoo.
Suomalaisten luotto omaan talouteen elpymässä, mutta sukupuolten välillä on eroja
Suomalaisten yleinen luottamus talouteen on ollut heikkoa viime vuosina. Vaikka Tilastokeskuksen kuluttajien luottamuskyselyn mukaan suomalaisten kokemukset omasta taloudestaan ovat jo parantuneet, sukupuolten välillä on yhä selkeitä eroja etenkin tulevaisuuden odotuksissa.
Miehet arvioivat kuluttajaluottamuskyselyn mukaan oman ja Suomen taloustilanteen kehitystä tulevaisuudessa optimistisemmin kuin naiset. Myös odotukset työmarkkinoista 12 kuukauden kuluttua ovat miehillä naisia optimistisempia.
”Kaiken kaikkiaan suomalaisten luottamus talouteen on ollut heikkoa viime vuosien aikana. Kokemusmaailma on myös jakautunut vuoden 2022 jälkeen niin, että naisten luottamus on jäänyt alemmalle tasolle, ja odotukset ovat jääneet miesten tulevaisuuden odotuksista. Aiemmin yhtä suurta eroa miesten ja naisten näkemyksissä ei ollut”, Kivipelto kertoo.
Vaikka luotto omaan talouteen on parantunut, naiset kokevat Tilastokeskuksen lukujen mukaan nykyhetken vähemmän otolliseksi säästämiseen tai lainan ottamiseen miehiin verrattuna. Naisten kestotavaroiden kulutusaikeet ovat matalammalla tasolla kuin miehillä, mikä viestii varovaisemmasta suhtautumisesta tulevaisuuden taloudellisiin mahdollisuuksiin.
”Elinkustannuskriisi on ollut suomalaisille sitä suurempi taakka, mitä pienemmät tulot. Vaikka ansiotaso elpyykin nyt, miehiä alhaisempien ansioiden ja pienemmän varallisuuden omistaville naisille riskit näyttäytyvät yhä suurempina kuin miehille”, Kivipelto toteaa.
Taloudellinen mielenrauha 2025
Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksessa selvitetään vuosittain taloudellisen luottamuksen ja mielenrauhan tilaa ja kehitystä suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten keskuudessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset kussakin maassa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavilla otoksilla. Otoskoko Suomen osalta on 3034, jolloin keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±1,6 %-yksikköä (95 %:n luottamustasolla). Ruotsin, Norjan ja Tanskan osalta otoskoko on kussakin maassa noin 1000 haastattelua, jolloin virhemarginaali on kokonaistasolla keskimäärin noin ±2,8 %-yksikköä (95 %:n luottamustasolla). YouGov on toteuttanut tämän kuluttajakyselyn Danske Bankin toimeksiannosta. Tutustu Taloudellinen mielenrauha 2025 -tutkimusraporttiin täällä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Kuvat
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Ozan Yanar nimitetty Suomen taloutta seuraavaksi ekonomistiksi Danske Bankiin1.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Ozan Yanar aloittaa senioriekonomistina Danske Bankin Suomen makrotalouden analyysitiimissä 1.10.2025. Hän vastaa Suomen makrotalouden seurannasta ja Suomen talousennusteista.
Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia yhdistää voimansa vakaavaluutan liikkeeseenlaskussa25.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia (ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank ja Raiffeisen Bank International) ovat yhdistäneet voimansa lanseeratakseen EU:n kryptovara-asetuksen (MiCAR) mukaisen euromääräisen vakaavaluutan. Tavoitteena on luoda lohkoketjuteknologiaan perustuva eurooppalainen maksuvälinestandardi.
Taloyhtiöiden talous on vahvistunut23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Taloyhtiöiden taloudellinen tilanne on vahvistunut nopeasti vaativien vuosien jälkeen: lainarästien määrä on vähentynyt, ja talletustaseet ovat palautumassa entisille tasoilleen. Lisäksi laskenut inflaatio ja alhaisemmat lainakorot ovat hillinneet vastikkeiden nostopaineita.
Asuntomarkkinakatsaus: asuntokaupasta positiivisia merkkejä17.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ja asuntojen myyntimäärä ovat nousussa. Kotitaloudet hyötyvät yhä laskeneista koroista.
Sijoitusnäkemys: osakkeiden vahva kehitys voi jatkua9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Danske Bank näkee osakemarkkinoilla jatkossakin tuottomahdollisuuksia etenkin Euroopan ja Yhdysvaltojen osakkeiden osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme