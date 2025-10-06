Sote-palveluissa aloitetaan henkilöstömitoitusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Henkilöstömitoitusta ja -resursointia uudistetaan Varhan sote-palveluissa. Tavoitteena on, että henkilöstö sijoittuu tarkoituksenmukaisiin tehtäviin, oikeisiin paikkoihin ja että henkilöstömitoitus ja -resurssien kohdentuminen on oikeudenmukaista ja asiakastarpeiden mukaista.

Tähän liittyen sote-palveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut maanantaina 20.10.2025. Noin 150 tehtävään suunnitellaan muutoksia tehtävänkuvaan, työn sijaintiin tai muihin työsuhteen ehtoihin. Henkilöstövähennyksiä arvioidaan olevan noin 10, ja kaikille pyritään tarjoamaan uutta tehtävää Varhassa.