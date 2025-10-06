Sote-palveluissa aloitetaan henkilöstömitoitusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Henkilöstömitoitusta ja -resursointia uudistetaan Varhan sote-palveluissa. Tavoitteena on, että henkilöstö sijoittuu tarkoituksenmukaisiin tehtäviin, oikeisiin paikkoihin ja että henkilöstömitoitus ja -resurssien kohdentuminen on oikeudenmukaista ja asiakastarpeiden mukaista.
Tähän liittyen sote-palveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut maanantaina 20.10.2025. Noin 150 tehtävään suunnitellaan muutoksia tehtävänkuvaan, työn sijaintiin tai muihin työsuhteen ehtoihin. Henkilöstövähennyksiä arvioidaan olevan noin 10, ja kaikille pyritään tarjoamaan uutta tehtävää Varhassa.
Neuvottelut koskevat koko sote-palveluiden henkilöstöä, lukuun ottamatta ympärivuorokautista vammaispalvelua, jossa mitoitusta koskevat neuvottelut on jo käyty.
Tavoitteena on, että meillä on nykyistä ja tulevaa tarvetta vastaava määrä ammattilaisia eri palveluissamme. Yhdenmukaistaminen liittyy myös tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaamme.
– Suunniteltujen muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilöstön mitoitusta Varhassa ja vastata alueemme asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Sote-palveluissa on tarve siirtää henkilöstöä toimipisteiden välillä, muuttaa tehtäviä ja palvelussuhteen ehtoja sekä siirtää henkilöstöä toisiin tehtäviin palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti, sanoo Sote-palvelujen tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen.
Varhan henkilöstömitoitukselle on luotu yhdenmukaiset periaatteet vuosien 2024–2025 aikana. Työhön osallistui asiantuntijoita eri tulosalueilta ja eri palveluista.
Työntekijöiden toiveita pyritään kuulemaan ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Siirroissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisuutta ja hyödynnetään eläköitymisten kautta avautuvia tehtäviä. Lomautuksia ei ole suunnitteilla.
Neuvotteluja käydään vähintään 6 viikkoa eli joulukuulle. Vaiheittain suunniteltaviin muutoksiin liittyen aluehallitus hyväksyi tammikuussa 2025 uudistusten mukaisesti etenevät yhteistoimintaneuvottelut. Sote-palveluissa työskentelee kaikkiaan 6 000 henkilöä.
Mikko PakarinenTulosaluejohtaja, sote-palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 512 9270
