Seuraavan arkkiatrin ehdottaminen käynnistyy – ehdotuksia kerätään lokakuun ajan

6.10.2025 13:39:08 EEST | Duodecim | Tiedote

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet keräävät lokakuussa ehdotuksia uudeksi arkkiatriksi. Lääkäriliitot arvioivat ehdotukset ja seulovat niistä lääkärikunnan laajaa arvostusta nauttivan ehdokkaan arvonimilutakunnalle.

Duodecim
Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet keräävät lokakuussa ehdotuksia uudeksi arkkiatriksi. Emmi Kähkönen Duodecim

Suomen seuraavaa arkkiatria voi ehdottaa lyhyiden perusteluiden kera verkossa. Ehdotuksia kerätään 31.10.2025 saakka.  

Duodecim, Lääkäriliitto ja FLS muodostavat loppuvuoden aikana ehdotuksen valtioneuvoston alaisuudessa toimivalle arvonimilautakunnalle. Lautakunta tehnee loppukeväästä ehdotuksensa Suomen 13. arkkiatriksi tasavallan presidentille, joka myöntää arkkiatrin arvonimen ja nimittää arkkiatrin.

Suomen 12. arkkiatri Risto Pelkonen toimi kunniatehtävässä lääkärikunnan vanhimpana kolmen vuosikymmenen ajan vuosina 1995–2025.  

Korkein lääkärille myönnettävä arvonimi  

  • Arkkiatri on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa.

  • Arvonimen on saanut 12 lääkäriä, joista kuusi itsenäisyyden aikana.  

  • Tasavallan presidentti myöntää arvonimen.  

  • Suomessa voi olla vain yksi arkkiatri kerrallaan.  

  • Arvonimi myönnetään eliniäksi.  

Lisätietoja: Pääsihteeri Päivi Metsäniemi, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 045 633 8858, paivi.metsaniemi@duodecim.fi ja toiminnanjohtaja Janne Aaltonen, Suomen Lääkäriliitto, 045 121 8989, janne.aaltonen@laakariliitto.fi

Duodecim

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.

Duodecim

