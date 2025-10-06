Seuraavan arkkiatrin ehdottaminen käynnistyy – ehdotuksia kerätään lokakuun ajan

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.