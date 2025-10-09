Viikkokatsaus 13.–24.10.2025
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutinen ja raportti (pvm. avoin)
Uudet ohjeet jokien, järvien ja rannikkovesien tilan luokitteluun
Syke julkaisee päivitetyt periaatteet ja kriteerit, joiden avulla arvioidaan ja luokitellaan vesien ekologista ja kemiallista tilaa seuraavaa vesienhoitokautta varten. Luokittelu on osa lainsäädännön edellyttämää vesienhoidon ja merenhoidon prosessia. Erityisesti on kehitetty vesimuodostuman ekologisen tilan luokan määrittelyä, luokittelumenetelmiä ja tiedonhallintaa.
Lisätiedot: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@syke.fi
Sosiaalisessa mediassa
-
Torstaina 16.10. vietetään maailman ruokapäivää
-
Valokuvakilpailun voittaja julkistetaan kansainvälisenä maisemapäivänä maanantaina 20.10. Lue lisää maisemapäivästä (ymparisto.fi)
-
Perjantaina 24.10. on kansainvälinen YK-päivä
Huomasitko jo nämä kohokohdat?
- Syke Policy Brief: Ennallistamalla luontoa investoidaan tulevaisuuteen (issuu.com)
Lue myös aiheesta julkaistu tiedote Suomen luonnon ennallistaminen on investointi tulevaisuuteen (sttinfo.fi)
- Tutkimusprofessori Timothy Carter mukaan IPCC:n seitsemännen arviointiraportin valmisteluun (syke.fi)
- Pidä kiinni tavoitteista! Miten olemme onnistuneet Euroopan ympäristön tilan parantamisessa? Tallenne Euroopan ympäristö 2025 -raportin julkaisutilaisuudesta (live.mediaserver.fi)
- Kuntapäättäjille tarjotaan luontokoulutusta (luontokunnat.fi)
- Liiterin uutiskirje 6/2025: Päivityksiä aluejakoihin ja valtion tukeman asuntokannan tilastoihin (uutinen syke.fi:ssä)
Viikkokatsausta ei lähetetä viikolla 42.
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi/fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Suomen luonnon ennallistaminen on investointi tulevaisuuteen9.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomen luonto voidaan saada elpymään laajamittaisella ennallistamisella. Suomen ympäristökeskuksen tuore Policy Brief -julkaisu tarjoaa suosituksia kansallisen ennallistamissuunnitelman tueksi.
Suomen kannattaa pitää kiinni ympäristötavoitteistaan6.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomi on lipeämässä hiilinielujen ja luonnon turvaamisen tavoitteistaan, vaikka metsät, suot ja elinvoimainen luonto ovat tärkeimpiä menestystekijöitämme.
Viikkokatsaus 6.–10.10.20252.10.2025 12:06:07 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tillståndet för miljön i Europa är oroande: hoten mot naturen och effekterna av klimatförändringarna är de största utmaningarna29.9.2025 12:01:00 EEST | Pressmeddelande
Europeiska miljöbyrån och det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) informerar: Betydande framsteg har gjorts för att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, men det allmänna tillståndet för miljön i Europa är oroande, särskilt för naturen som fortsätter att förstöras och överexploateras och där den biologiska mångfalden fortsätter att minska. Effekterna av de accelererande klimatförändringarna är också en brådskande utmaning.
Euroopan ympäristön tila ei ole hyvä: suurimpia haasteita ovat luontoon kohdistuvat uhat ja ilmastonmuutoksen vaikutukset29.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan ympäristökeskus ja Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet) tiedottavat: Kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämisessä on edistytty merkittävästi, mutta Euroopan ympäristön tila, varsinkaan Euroopan luonnon tila, ei ole kokonaisuudessaan hyvä. Luonto pilaantuu edelleen, sitä käytetään kestämättömästi ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Myös kiihtyvän ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat polttava haaste.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme