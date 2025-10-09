Viikkokatsaus 13.–24.10.2025

Uutinen ja raportti (pvm. avoin)

Uudet ohjeet jokien, järvien ja rannikkovesien tilan luokitteluun

Syke julkaisee päivitetyt periaatteet ja kriteerit, joiden avulla arvioidaan ja luokitellaan vesien ekologista ja kemiallista tilaa seuraavaa vesienhoitokautta varten. Luokittelu on osa lainsäädännön edellyttämää vesienhoidon ja merenhoidon prosessia. Erityisesti on kehitetty vesimuodostuman ekologisen tilan luokan määrittelyä, luokittelumenetelmiä ja tiedonhallintaa.

Lisätiedot: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@syke.fi

