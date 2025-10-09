Suomen ympäristökeskus

Viikkokatsaus 13.–24.10.2025

9.10.2025 11:16:58 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. 

Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

Kuva: Kai Widell.

Uutinen ja raportti (pvm. avoin)

Uudet ohjeet jokien, järvien ja rannikkovesien tilan luokitteluun

Syke julkaisee päivitetyt periaatteet ja kriteerit, joiden avulla arvioidaan ja luokitellaan vesien ekologista ja kemiallista tilaa seuraavaa vesienhoitokautta varten. Luokittelu on osa lainsäädännön edellyttämää vesienhoidon ja merenhoidon prosessia. Erityisesti on kehitetty vesimuodostuman ekologisen tilan luokan määrittelyä, luokittelumenetelmiä ja tiedonhallintaa.

Lisätiedot: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Torstaina 16.10. vietetään maailman ruokapäivää

  • Perjantaina 24.10. on kansainvälinen YK-päivä 

