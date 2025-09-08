KOVA: Kohtuuhintaisten asuntojen hakijamäärä on kasvanut jopa reilulla 60 prosentilla
Valtion tukemien, kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen hakijamäärä on tänä vuonna keskimäärin 2,4 prosenttia korkeampi kuin ennen vuosien 2024 ja 2025 sosiaaliturvamuutoksia. Hakijamäärien muutos vaihtelee kuitenkin huomattavasti alueellisesti ja on ollut suurimmillaan yli 60 prosenttia. Eniten ovat lisääntyneet yksiöihin (+17 %) ja kaksioihin (+9 %) kohdistuvat asuntohakemukset. Hakemukset kolmioihin (-6 %) sekä neliöihin ja sitä suurempiin (-3 %) ovat sitä vastoin vähentyneet. Tulokset käyvät ilmi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n syyskuussa jäsenyhteisöilleen teettämästä kyselystä.
- Vuosien 2024 ja 2025 sosiaaliturvamuutokset ovat pitäneet sisällään heikennyksiä muun muassa yleiseen asumistukeen, toimeentulotuella korvattaviksi hyväksyttäviin kuntakohtaisiin asumismenoihin sekä työttömyysturvaan. Tällaiset muutokset eivät voi olla näkymättä myös asuntomarkkinoilla, kun tähän vielä lisätään, että työttömyys on juuri nyt korkeimmillaan sitten 1990-luvun laman. Kotitaloudet hakeutuvat edullisempiin ja siten keskimäärin pienempiin asuntoihin, minkä nyt valmistuneen kyselyn tuloksetkin vahvistavat, KOVAn pääekonomisti Eetu Kauria esittää.
Käyttöasteissa pientä laskua, vuokra- ja käyttövastikesaatavissa voimakasta kasvua
Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen käyttöasteet ovat laskeneet sosiaaliturvamuutoksia edeltävään aikaan verrattuna keskimäärin 2,0 prosenttia. Kokonaisvaihtuvuus on lisääntynyt 3,8 prosenttia. Myös asumisen aikaiset maksuhaasteet ovat lisääntyneet merkittävästi: keskimääräiset vuokra- ja käyttövastikesaatavat ovat kasvaneet keskimäärin 37 prosenttia ja asukkaille tehtyjen maksusuunnitelmien määrä on noussut 35 prosenttia.
- Eniten valtion tukemien asuntojen käyttöaste ovat laskenut ja vaihtuvuus noussut suuremmissa kaupungeissa, joissa vuokra-asuntoja on vielä toistaiseksi runsaasti tarjolla. Vastaavasti myös vuokra- ja käyttövastikesaatavat ovat kasvaneet selvästi eniten suurissa kaupungeissa, sillä siellä myös omakustannusvuokrat ja -käyttövastikkeet ovat korkeimmat muuta maata suurempien kulkujen takia. On mielenkiintoista, että kyselyn mukaan elokuussa tapahtunut opiskelijoiden palautus opintotuen asumislisälle ei ainakaan vielä ole vaikuttanut juuri mitenkään asuntokysynnän kohdistumiseen. Suomen Pankin mukaan myöskään opintolainojen nostot eivät elokuussa lisääntyneet viime vuodesta, vaan jopa laskivat, joten saattaa olla, että opiskelijat reagoivat muutokseen tahmeasti, Kauria arvioi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
