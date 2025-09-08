KOVA: Kohtuuhintaisten asuntojen hakijamäärä on kasvanut jopa reilulla 60 prosentilla

- Vuosien 2024 ja 2025 sosiaaliturvamuutokset ovat pitäneet sisällään heikennyksiä muun muassa yleiseen asumistukeen, toimeentulotuella korvattaviksi hyväksyttäviin kuntakohtaisiin asumismenoihin sekä työttömyysturvaan. Tällaiset muutokset eivät voi olla näkymättä myös asuntomarkkinoilla, kun tähän vielä lisätään, että työttömyys on juuri nyt korkeimmillaan sitten 1990-luvun laman. Kotitaloudet hakeutuvat edullisempiin ja siten keskimäärin pienempiin asuntoihin, minkä nyt valmistuneen kyselyn tuloksetkin vahvistavat, KOVAn pääekonomisti Eetu Kauria esittää.

Käyttöasteissa pientä laskua, vuokra- ja käyttövastikesaatavissa voimakasta kasvua

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen käyttöasteet ovat laskeneet sosiaaliturvamuutoksia edeltävään aikaan verrattuna keskimäärin 2,0 prosenttia. Kokonaisvaihtuvuus on lisääntynyt 3,8 prosenttia. Myös asumisen aikaiset maksuhaasteet ovat lisääntyneet merkittävästi: keskimääräiset vuokra- ja käyttövastikesaatavat ovat kasvaneet keskimäärin 37 prosenttia ja asukkaille tehtyjen maksusuunnitelmien määrä on noussut 35 prosenttia.

- Eniten valtion tukemien asuntojen käyttöaste ovat laskenut ja vaihtuvuus noussut suuremmissa kaupungeissa, joissa vuokra-asuntoja on vielä toistaiseksi runsaasti tarjolla. Vastaavasti myös vuokra- ja käyttövastikesaatavat ovat kasvaneet selvästi eniten suurissa kaupungeissa, sillä siellä myös omakustannusvuokrat ja -käyttövastikkeet ovat korkeimmat muuta maata suurempien kulkujen takia. On mielenkiintoista, että kyselyn mukaan elokuussa tapahtunut opiskelijoiden palautus opintotuen asumislisälle ei ainakaan vielä ole vaikuttanut juuri mitenkään asuntokysynnän kohdistumiseen. Suomen Pankin mukaan myöskään opintolainojen nostot eivät elokuussa lisääntyneet viime vuodesta, vaan jopa laskivat, joten saattaa olla, että opiskelijat reagoivat muutokseen tahmeasti, Kauria arvioi.